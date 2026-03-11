1 שווי של 75 מיליון שקל: אינטרגאמא משתלטת על חברת ההתחדשות העירונית שהקים גדי דנקנר

משפחת קניג, גדי דנקנר ויואן קדוש מוכרים את השליטה בחברת ההתחדשות העירונית שהקים דנקנר לפני 13 שנה, לפי שווי מוערך של 75 מיליון שקל. העסקה מצטרפת לשורה של חברות נדל"ן קטנות ובינוניות שנמכרו לאחרונה בשווי נמוך יחסית, על רקע הירידה החדה במכירות בשוק הדיור, התייקרות הפרויקטים בצל הריבית הגבוהה וזמן הבנייה המתארך, וההבנה שיש מרחק גדול בין צבר הפרויקטים להכנסות ורווחים בפועל.

אינטרגאמא , הנסחרת בת"א בשווי 160 מיליון שקל, רכשה את השליטה בדנקנר-קנלוב מהמייסד גדי דנקנר, מיואן קדוש בעל השליטה בבית ההשקעות סיגמא קלאריטי ומבעלי השליטה בפסגות, וממשפחת קניג. אינטרגאמא, בראשות המנכ"לית עו"ד רות אורן הומונאי, תשקיע ברכישה 45 מיליון שקל בהון והלוואות. בעקבות ההשקעה, החברה תחזיק ב-51% מהמניות, וקדוש בעוד 12%. משפחת קניג (קנלוב) תישאר עם 22%, ודנקנר עם 15%.

עו''ד רות אורן הומונאי / צילום: אילן בשור

דנקנר-קנלוב מקדמת 12 פרויקטים של תמ"א 38 ופינוי-בינוי בהיקף של כ-600 דירות בשלבים שונים, בין היתר בהרצליה, רעננה, רמת גן וחולון. על פי ההסכם, דנקנר ימשיך לכהן כמנכ"ל.

יואן קדוש, בעל השליטה בבית ההשקעות סיגמא קלאריטי / צילום: מאיר אדרי

2 ניהול

ארגון סופרסונס, שייסדה חנה רדו ופועל לשילוב נשים בעמדות מפתח במגזר העסקי, מוביל זו השנה השנייה את מיזם "פותחות יומן", שמחבר בין מנהלות בכירות לכאלה הנמצאות בצומת מקצועי. מדובר ב-100 מנהלות בתפקידי מפתח שיקיימו כ-700 פגישות אישיות, בנושאים כמו דילמות ניהוליות מהשטח, התמודדות עם מציאות עסקית משתנה, ניהול בתנאי אי-ודאות, שמירה על רציפות תפקודית וקבלת החלטות בתקופות מאתגרות.

החברות נספרסו ובזק משמשות כנותנות החסות הראשיות של הפרויקט. בנוסף אליהן, מעורבות במיזם חברות כמו טבע, דלויט, עוגן, החברה המרכזית למשקאות ועוד.

חנה רדו / צילום: רון רחמים

3 סיוע חירום

קרן תל אביב, בראשות המנכ"לית ד"ר הלה אורן, מפעילה מערך סיוע חירום בהיקף של כ-200 אלף שקל עבור נפגעי מבצע "שאגת הארי", בשיתוף העירייה. בין היתר, הקרן העבירה 80 אלף שקל לתושבי העיר שביתם ספג פגיעה ישירה, ו-30 אלף שקל לתושבים שהכנסתם נפגעה משמעותית עקב המלחמה. תווי רכישה בהיקף של 100 אלף שקל הועברו לבתי ספר במדד טיפוח גבוה ולמשפחות נזקקות.

בנוסף, הקרן סייעה לקרן בית שמש ברכישת ערכות עזרה ראשונה, ויזמה חלוקת גלידות בששה מלונות ברחבי הארץ המאכלסים מפונים, בשיתוף חברת נסטלה.

מערך סיוע החירום של קרן תל אביב / צילום: גיא יחיאלי

4 סיוע למסייעים

הקרן הפילנתרופית של חברת התוכנה מאנדיי מפעילה צוות ייעודי למענה במצבי חירום (ERT), המסייע לארגוני סיוע, חמ"לים, עמותות ויוזמות אזרחיות, הפועלות במבצע "שאגת הארי". במסגרת זו, החברה מספקת רישיונות חינם למערכת הניהול הארגונית שלה, ושולחת מתנדבים המטמיעים אותה ומסייעים בניהולה השוטף.

מאז ה-7 באוקטובר תמכה החברה בכ-500 יוזמות, ובמערכה הנוכחית פנו אליה כבר 35 ארגונים נוספים בבקשה לסיוע. לצד זאת הקרן של מאנדיי תרמה לרכישת 100 ערכות חילוץ עבור ארגון "ידידים", והשיקה מרחב דיגיטלי במערכת המאפשר למאות ארגונים אזרחיים ועמותות להתחבר ביניהם.

צוות מענה בזמן חירום של מאנדיי / צילום: מאנדיי

5 מינויים חדשים

יהלי הררי מונתה למנכ"לית GreenRoad, המתמחה בפתרונות לבטיחות ציי רכב ופלטפורמת חיזוי סיכונים.

יהלי הררי / צילום: יח''צ

יוסי כרמיל, מנכ"ל Cellebrite לשעבר, מצטרף כיו"ר פעיל. זוהר אלחנני, המנכ"ל היוצא, יכהן כחבר דירקטוריון.

יוסי כרמיל / צילום: סלי פרג'

אסף אלפרוביץ ימונה לסמנכ"ל הכספים ב-ICL אחרי שנה בלבד כסמנכ"ל הכספים של סולאראדג'.