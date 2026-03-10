בין התראה לאזעקה: רבים מוכנים לשלם יותר על מזון, ולא להתרחק

השבוע הראשון של מבצע "שאגת הארי" הסתכם בירידות של עשרות אחוזים במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי של ענפי הקמעונאות הבולטים במשק. על הרקע זה בלט ענף המזון, היחיד שרושם עלייה, בגובה 16%, הנובעת מגידול של 22% בגובה קנייה ממוצע, וירידה של 5% בכמות העסקאות - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא.

בניתוח עומק של ענף המזון עולה כי רבים מהישראלים מרכזים את קניותיהם במקום אחד, בסמוך לאזור המגורים, ככל הנראה מתוך רצון להיות קרובים לבית ולמרחב מוגן. זאת בניגוד לימי שגרה, שבהם הנטייה היא לפצל קניות ולרכוש גם (או בעיקר) במקומות הנחשבים זולים יותר.

הענף שרשם השבוע את הירידה הגדולה ביותר ביחס לשבוע הקודם הוא ענף האופנה וההנעלה - ירידה של 72%, שרק ענף התיירות מתקרב אליה (ירידה של 69%). כאשר משווים את הנתונים הנוכחיים בענף האופנה לשבוע הראשון של מבצע "עם כלביא", רואים ירידה של 22% - בעיקר מכיוון שכמות העסקאות פחתה. ההסבר לכך קשור גם לעובדה שמבצע "עם כלביא" התקיים בחודש יוני (תחילת הקיץ), הנחשב חזק יותר בענף לעומת חודש מרץ.

ענף נוסף שרשם ירידה בהשוואה למבצע "עם כלביא" הוא ענף מוצרי החשמל. אחד ההסברים לכך הוא שהישראלים כבר רכש את מרבית המוצרים הנדרשים לשהייה במרחבים ממוגנים. לעומת זאת, בענף התיירות והטיסות רואים עלייה של 13% במחזור הקניות לעומת "עם כלביא", והיא נובעת בעיקר מעלייה בגובה הקנייה הממוצע.

יום הקניות החזק ביותר בשבוע החולף היה באופן צפוי חמישי. עם ההקלות בפתיחת המשק, רבים בחרו לצאת למתחמי הקניות והקניונים שבהם יש מרחבים מוגנים.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "מעניין יהיה לראות איך הציבור יגיב לפתיחת המשק, והאם הקמעונאים יצליחו לעשות את ההתאמות הנדרשות כדי למשוך את הציבור לבצע קניות באופליין או באונליין".