בדואר ישראל עדכנו היום (א') כי עם חידוש נחיתת הטיסות האזרחיות בנתב"ג, החלה גם חזרה הדרגתית של משלוחי חבילות מחו"ל לישראל. בסוף השבוע האחרון החלו להגיע לארץ חבילות מאתרי סחר בינלאומיים, בעיקר מסין ומאירופה, ובהמשך השבוע צפויות להגיע גם חבילות מארה"ב.

עם זאת, בדואר מציינים כי בשלב זה מדובר בכמויות מצומצמות יחסית, בהתאם להיקף המוגבל של הטיסות שנוחתות בישראל. מרבית החבילות שמגיעות כעת הן כאלה שהוזמנו עוד לפני תחילת מבצע "שאגת הארי" וסגירת המרחב האווירי ב־28 בפברואר, והמתינו להזדמנות להטסה לישראל. ככל שהיקף הטיסות שינחתו בארץ יגדל, כך צפויה גם עלייה בכמות החבילות שיגיעו לישראל - כולל כאלה שהוזמנו לאחר תחילת המבצע.

צוואר בקבוק ועיכובים צפויים

בדואר ישראל מדגישים כי למרות החזרה ההדרגתית לפעילות, עדיין יש לקחת בחשבון עיכובים בזמני ההגעה של חבילות מחו"ל, בשל המצב הביטחוני וצמצום הטיסות לישראל - כפי שמציינים גם אתרי הסחר הבינלאומיים בעת הרכישה.

במקביל, החלו להתחדש גם משלוחי חבילות מישראל לחו"ל, כאשר חבילות שנשלחו באמצעות הדואר החלו לצאת מהארץ בטיסות יוצאות, וההיקפים צפויים לגדול ככל שתנועת הטיסות תתרחב.

הרקע לשיבושים הוא סגירת המרחב האווירי עם תחילת מבצע "שאגת הארי" בסוף פברואר, מהלך שקטע כמעט בן לילה את שרשרת האספקה האווירית לישראל. חבילות שכבר היו בדרך נעצרו בנמלי ביניים, אחרות כלל לא הועלו על מטוסים, וחלק מאתרי הסחר הבינלאומיים אף הפסיקו זמנית להציע משלוחים לישראל או הציגו זמני אספקה ארוכים במיוחד.

כתוצאה מכך, זמני המשלוח התארכו באופן חריג. באתרי סחר מרכזיים נרשמו דחיות משמעותיות: ב-Temu זמן המשלוח הוארך לכ-20 יום, ב-shein חלון האספקה התרחב ל-25-32 יום, ובחלק מהמוצרים בעלי אקספרס הופיעו זמני אספקה עד חודש מאי - כלומר יותר מ-60 יום.

בענף השילוח העריכו כבר בשבוע שעבר כי גם לאחר פתיחת השמיים החזרה לשגרה לא תהיה מיידית, אלא הדרגתית בלבד, בשל צוואר בקבוק בטיסות המטען והצטברות חבילות שממתינות לשינוע.

בדואר ישראל מזכירים כי החברה מוגדרת מפעל חיוני, ולכן ממשיכה להפעיל מאות סניפים ברחבי הארץ גם בתקופת החירום, לצד פעילות מיון, שינוע וחלוקה של דואר וחבילות באמצעות נקודות חלוקה, שליחים ודוורים - בהתאם להנחיות פיקוד העורף.