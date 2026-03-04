מי שהספיק ללחוץ על כפתור ה"קנה עכשיו" רגע לפני סגירת המרחב האווירי, עשוי לגלות שהקליק היה מהיר - אבל הדרך של הסחורה עד אליו צפויה להיות ארוכה. מאז סגירת השמיים בשל מבצע "שאגת הארי", שרשרת האספקה האווירית נחתכה באחת. חבילות שכבר יצאו לדרך נעצרו בנמלי ביניים, אחרות כלל לא הועלו על מטוסים, ולא מעט אתרי סחר בינלאומיים הפסיקו להציע משלוח לישראל או מציגים זמני אספקה עמומים במיוחד.

מאז פרוץ המערכה האיראנית, ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון הפכו ליעדים עם חוסר ודאות תפעולית גבוה, ולכן חלק מהאתרים מעדיפים להשהות משלוחים, במקום להתחייב לזמן הגעה שלא יוכלו לעמוד בו.

באתר iHerb, למשל, נכתב כי "בעקבות מגבלות אוויריות" שאינן בשליטת החברה, "אנו נאלצים להשהות זמנית את השירות למספר מדינות באזור, כולל ישראל". מי שמחליט ללחוץ בכל זאת על האתר, מקבל הודעה בפונט גדול על רקע ירוק: "השהיית שירות". באתר נקסט הבריטי מופיעה ההודעה " זמן האספקה של המשלוח עומד כעת על 21 יום עקב שיבושים בטיסות".

בטמו הוארך זמן המשלוח לכ-20 יום, בשיין חלון השילוח התרחב ל-25-32 יום, ובעלי אקספרס חלק מהמוצרים מציגים כעת זמני אספקה לחודש מאי, כלומר יותר מ-60 יום.

עיכובים משמעותיים

שיבושי הטיסות בעקבות ההסלמה האזורית כבר משפיעים על זמני אספקה למסחר מקוון ברחבי המזרח התיכון, ויוצרים עומס חריג בנתיבי שילוח חלופיים, כך עולה מדיווח של בלומברג. עוד צוין כי חברות תעופה ומטען בוחנות מחדש את רמות הסיכון והביטוח בקווים לאזור, מה שעלול לייקר את עלויות השילוח גם לאחר חידוש הטיסות.

הטלטלה אינה תיאורטית בלבד. לפי הדיווח של בלומברג, סוחרים סינים שמוכרים דרך אמזון, שיין וטימו כבר עצרו משלוחי מלאי חדש לאזור עד שהמצב יתייצב. חברות ספנות גדולות השהו הזמנות מטען למזרח התיכון או שינו נתיבים, וההשלכות חורגות הרבה מעבר לבגדים ומוצרי חשמל.

"כרגע אין משלוחים לישראל בכלל, אבל גם כאשר המרחב האווירי ייפתח מחדש, אנחנו מעריכים כי החזרה לשגרה תהיה הדרגתית בלבד, עם צוואר בקבוק משמעותי ועיכובים מצטברים", אומר נמרוד מגידוב, מנכ"ל חברת המשלוחים Redbox Parcel. "זה יהיה בטפטוף, לא חזרה מיידית לשגרה מלאה במספר הטיסות".

המשמעות היא שחבילות שכבר נמצאות בדרך עשויות להתעכב ימים ואף שבועות, תלוי בנקודת העצירה וביכולת למצוא להן מקום בטיסות מטען עתידיות. ב-Redbox Parcel מדווחים על עלייה של כ-30% בפניות לשירות הלקוחות בימים האחרונים. שתי שאלות חוזרות על עצמן: מתי תגיע החבילה שכבר הוזמנה, ומה קורה עם הפטור ממע"מ על יבוא אישי, על רקע השינויים התכופים והדיונים סביבו. חוסר הוודאות הרגולטורי מצטרף כעת לחוסר הוודאות הלוגיסטי.

בחברה מצביעים על מסלול עוקף שמיים סגורים: בעת ההזמנה באתר זר, שאינו מציע משלוח לישראל, מזינים כתובת מקומית של החברה בארה"ב או בהולנד. החבילה נשלחת למחסנים שם, והלקוח מקבל עדכון עם הגעתה. בשלב זה הוא משלם רק עבור המשלוח לישראל, והחבילה ממתינה לטיסה - עד שחברות התעופה ישובו לקלוט מטענים.

האתר שמפתיע

מנתוני חברת המחקר שופ אנליטיקס, המנטרת את רכישות הישראלים באונליין באמצעות פאנל צרכנים, עולה כי באתרים הבינלאומיים המובילים נרשמות ירידות של עשרות אחוזים בשיין, טמו, נקסט, אייהרב ואמזון, לצד ירידה מינורית יחסית בעלי אקספרס - למרות זמן השילוח הארוך.

כאמור, גם לאחר פתיחת השמיים, חברות התעופה צפויות להתמודד עם הצטברות מטענים וחבילות שהמתינו על הקרקע - מה גם שסביר שתינתן עדיפות למטענים מסחריים גדולים ולציוד חיוני. החבילה הפרטית של צרכן שהזמין נעליים או גאדג’ט חדש תידחק בתור.