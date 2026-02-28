ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הבהלה לנייר טואלט: התנפלות על הסופרים. אלה המוצרים המבוקשים
הבהלה לנייר טואלט: התנפלות על רשתות השיווק. אלה המוצרים המבוקשים

בעקבות התקיפה באיראן והאזעקות הבוקר, נרשמה עלייה של מאות אחוזים בתנועת הלקוחות ברשתות הפתוחות בשבת עם זינוק בביקושים למים, שימורים ונייר טואלט • ברשתות מדגישים כי אין מחסור וכי המלאים מלאים, בעוד שירותי המשלוחים המהירים הושבתו בהתאם להנחיות פיקוד העורף

נבו שפיר 11:10
תור לקופות בסניף של טיב טעם, הבוקר / צילום: באדיבות עובדי טיב טעם
תור לקופות בסניף של טיב טעם, הבוקר / צילום: באדיבות עובדי טיב טעם

על רקע התקיפה האמריקאית-ישראלית באיראן, והישמע האזעקות הבוקר (ש'), מורגשת עלייה ניכרת בתנועת הלקוחות ברשתות השיווק השונות. הלחץ המורגש והצורך בהכנת המרחבים המוגנים לשהות ממושכת, מביאה את הישראלים לפקוד יותר מכרגיל את המרכולים.

המרחב האווירי נסגר: מה לעשות אם יש לכם טיסה בקרוב?
30 יעדים הותקפו: התמונות והסרטונים מאיראן

על פי דיווחים ראשוניים, ניכרת עלייה של מאות אחוזים בתנועת לקוחות בחלק מהרשתות - אלו שפתוחות בשבת. נציין כי מרבית הרשתות סגורות במהלך השבת. ברשת ספאר, למשל, דווח על עלייה של 250% בתנועת לקוחות. ברשת am:pm מורגשת כי תנועת הלקוחות גדלה משעה לשעה, כך על פי גורמים.

שר הכלכלה ניר ברקת מסר כי המשק ממשיך לפעול כסדרו במסגרת מצב החירום. ״אין מחסור במוצרים, ואין צורך באגירה״, נמסר בהודעה מטעם משרדו. עוד נמסר מהמשרד כי כל המפעלים המוגדרים כחיוניים ממשיכים לפעול. הודעה דומה נמסרה גם מהתאחדות התעשיינים. במשרד החקלאות מוסרים כי הם פועלים להבטחת הרציפות התפקודית של החקלאות הישראלית, כדי להימנע מפערים במלאי הירקות, הפירות ומהמוצרים מן החי.

מרשת קשת טעמים נמסר כי ״נרשמה בשעות האחרונות עלייה משמעותית במספר הלקוחות הפוקדים את סניפי הרשת ברחבי הארץ״. לדברי גורמים ברשת הם מזהים ביקושים גבוהים בעיקר לנייר טואלט, שישיות מים ומוצרי שימורים. עוד מסרו כי הרשת ערוכה מבעוד מועד לתרחישים מסוג זה, ומלאי המוצרים בסניפים ובמרכזים הלוגיסטיים מלא וזמין לציבור. אין כל מחסור במוצרים, והאספקה נמשכת כסדרה.

"אנו מבינים את תחושת חוסר הוודאות של הציבור, אך חשוב להבהיר - אין סיבה לדאגה״, אומר קינן ממן, מנכ"ל הרשת. ״כלל סניפי קשת טעמים יישארו פתוחים לאורך כל השבת, ואנו ערוכים לתת מענה מלא לביקושים. המדפים מלאים, המלאים קיימים, ואנחנו כאן עבור הלקוחות שלנו בכל עת״.

יוסי שליו סמנכ״ל הסחר והשיווק של טיב טעם מסר כי כל סניפי טיב טעם נפתחו הבוקר כסדרם. ״הלקוחות הגיעו בהמוניהם החל מ-8 בבוקר, מרביתם ככולם עובדי טיב טעם, שהגיעו לעבודה כדי לשרת את הציבור״. לדבריו, כבר אתמול הורגשה תנועה ערה מאוד בסניפי הרשת. עיקר הקניות הם מוצרי מזון כמו מים מינרליים, מוצרי יסוד, בשר וירקות. כל סניפי טיב יפעלו כסדרתם עד שעות הערב המאוחרות ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

מרשת קרפור נמסר כי סניפי הרשת ייפתחו כסדרם במוצאי שבת ועד אחרון הלקוחות - בהתאם להוראות פיקוד העורף.

רשתות המשלוחים המהירים, בהם וולט, תן ביס ואחרים סגרו את שירות המשלוחים בשעה זו, בהתאם להוראות פיקוד העורף.