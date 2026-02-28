30 יעדים הותקפו: התמונות והסרטונים מאיראן

המדיה האיראנית מדווחת בשעה האחרונה על שורה של פיצוצים וענני עשן ממספר מוקדים במרכז טהראן.
● המרחב האווירי נסגר: מה לעשות אם יש לכם טיסה בקרוב?
● "להימצא סמוך למרחב מוגן": ההנחיות החדשות של פיקוד העורף
בדקות האחרונות נמסר כי עד כה הותקפו 30 יעדים ובהם מגוריו של נשיא איראן, שספק אם שהה בהם, ומטה המודיעין הראשי. הערכות ראשוניות באיראן הן שהותקפו בגל הראשון בעיקר מערכות תקשורת והגנה אווירית. על פי הערכות עשוי הממשל לנתק שוב בשעות הקרובות את תקשורת האינטרנט במדינה. יצוין כי באתרי מדיה רשמיים רבים באיראן עוד דווח אמש על התקדמות "משמעותית" במשא ומתן מול ארצות הברית בז'נבה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.