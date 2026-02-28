ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
30 יעדים הותקפו: התמונות והסרטונים מאיראן
איראן

30 יעדים הותקפו: התמונות והסרטונים מאיראן

שורה של פיצוצים וענני עשן במספר מוקדים במרכז טהראן מדווחים בשעה האחרונה במדיה האיראנית • בין היעדים שהותקפו לפי התקשורת במדינה: מגוריו של נשיא איראן, מטה המודיעין הראשי ובעיקר מערכות תקשורת והגנה אווירית • אלו התיעודים

דובי בן גדליהו 09:14
תושבים צופים בפטריית העשן כתוצאה מפיצוצים בטהרן, הבוקר / צילום: ap
תושבים צופים בפטריית העשן כתוצאה מפיצוצים בטהרן, הבוקר / צילום: ap

המדיה האיראנית מדווחת בשעה האחרונה על שורה של פיצוצים וענני עשן ממספר מוקדים במרכז טהראן.

המרחב האווירי נסגר: מה לעשות אם יש לכם טיסה בקרוב?
"להימצא סמוך למרחב מוגן": ההנחיות החדשות של פיקוד העורף

בדקות האחרונות נמסר כי עד כה הותקפו 30 יעדים ובהם מגוריו של נשיא איראן, שספק אם שהה בהם, ומטה המודיעין הראשי. הערכות ראשוניות באיראן הן שהותקפו בגל הראשון בעיקר מערכות תקשורת והגנה אווירית. על פי הערכות עשוי הממשל לנתק שוב בשעות הקרובות את תקשורת האינטרנט במדינה. יצוין כי באתרי מדיה רשמיים רבים באיראן עוד דווח אמש על התקדמות "משמעותית" במשא ומתן מול ארצות הברית בז'נבה.