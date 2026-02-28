30 יעדים הותקפו: התמונות והסרטונים מאיראן

המדיה האיראנית מדווחת בשעה האחרונה על שורה של פיצוצים וענני עשן ממספר מוקדים במרכז טהראן.

The Israeli strikes on Tehran are HUGE. Wow. pic.twitter.com/yomUeFTzLP - Vivid.刚刚 (@VividProwess) February 28, 2026

Israel is confirmed to have launched "preemptive strikes" this morning against Iran. pic.twitter.com/KAMo8oldTe - OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

בדקות האחרונות נמסר כי עד כה הותקפו 30 יעדים ובהם מגוריו של נשיא איראן, שספק אם שהה בהם, ומטה המודיעין הראשי. הערכות ראשוניות באיראן הן שהותקפו בגל הראשון בעיקר מערכות תקשורת והגנה אווירית. על פי הערכות עשוי הממשל לנתק שוב בשעות הקרובות את תקשורת האינטרנט במדינה. יצוין כי באתרי מדיה רשמיים רבים באיראן עוד דווח אמש על התקדמות "משמעותית" במשא ומתן מול ארצות הברית בז'נבה.

📺刚刚JUST IN: Additional documentation from central Tehran. pic.twitter.com/Rou7FfuUOc - Eli Afriat 刚刚 (@EliAfriatISR) February 28, 2026