פיקוד העורף

"להימצא סמוך למרחב מוגן": ההנחיות החדשות של פיקוד העורף

הוכרז מצב חירום מיוחד בעורף, והשמים נסגרו לטיסות אזרחיות • הוטלו מגבלות נרחבות על פעילות המשק, החינוך וההתכנסויות ברחבי הארץ

הלית ינאי-לויזון 08:39
ממ''ד / צילום: דוברות משרד הביטחון
ממ''ד / צילום: דוברות משרד הביטחון

בשעה 8:15 היום (ש') הושמעה בכל רחבי הארץ אזעקה מתריעה: תושבי המדינה לא מתבקשים להישאר כרגע במרחבים המוגנים אלא להקשיב להנחיות בהמשך.

בנוסף הופצה הנחיה מקדימה של פיקוד העורף ישירות לטלפונים הניידים של התושבים, בדומה להודעה שנשלחה בליל ה-13 ביוני, המורה על הימצאות בסמיכות למרחב מוגן.

המרחב האווירי נסגר: מה לעשות אם יש לכם טיסה בקרוב?
30 יעדים הותקפו: התמונות והסרטונים מאיראן

על פי פיקוד העורף, "מדובר בהתרעה יזומה שמטרתה לדרוך את הציבור לאפשרות של ירי טילים לשטחנו. צה"ל מדגיש כי נכון לעכשיו אין צורך לשהות בתוך מרחבים מוגנים".

שר הביטחון הכריז על מצב חירום מיוחד בעורף.

במקביל פרסמה שרת התחבורה מירי רגב הודעה שלפיה השמים נסגרו לטיסות אזרחיות ולא להגיע לנמלי התעופה עד הודעה חדשה.

בכל אזורי הארץ יעברו לפעילות הכרחית - קיים איסור על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני.

בפיקוד העורף מעדכנים כי בעת מתקפת טילים או כתבמ"ים על ישראל, כמו במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני, ההתרעה תהיה בת שלושה שלבים: בשלב הראשון תינתן התראה מקדימה באזורים הרלוונטיים, שתישלח באפליקציה של פיקוד העורף ובערוצי הטלגרם שלו. בשלב זה האזרחים מתבקשים להתקרב למרחב מוגן מיטבי, אך עוד אין צורך להיכנס אליו.

בשלב השני תישמע אזעקה בצופרים וגם התרעה ביישומונים, ואז יש להיכנס למרחב המוגן המיטבי בזמן ההתגוננות העומד לרשותכם. בפיקוד העורף מדגישים כי אם מדובר בממ"ד או במקלט יש לסגור את הדלת הרמטית באמצעות סיבוב הידית בזווית של 90 מעלות ולוודא שהחלון סגור היטב, ולהישאר בו עד לקבלת הנחייה מפורשת.

בשלב השלישי תינתן התרעה שאפשר לצאת - ורק אז אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים.