העיתונאית דפנה לוצקי הלכה לעולמה

העיתונאית דפנה לוצקי הלכה היום לעולמה בגיל 51. לוצקי השאירה אחריה בן זוג, שלושה ילדים ושלושה אחים.

לוצקי החלה את דרכה העיתונאית לפני כ-25 שנה בעיתון "הארץ". בהמשך הייתה חלק מהמייסדים של עיתון "דה מרקר", שם כיהנה בשורה של תפקידים בכירים. בהמשך ערכה את תכנית הטלוויזיה "על המשמר" בתאגיד השידור הציבורי בהנחיית לינוי בר גפן.

לאחר מכן כיהנה במשך כחמש שנים כסגנית עורכת ״גלובס״, וכאחראית תחום המגזינים והדיגיטל.

בשנים האחרונות עבדה כיועצת תוכן למותגים והקימה את "נוער ישראל" - מיזם תקשורת לצעירים ברשתות החברתיות.

מערכת גלובס מרכינה ראש לזכרה ומוסרת חיבוק חם למשפחה.

מועד הלוויתה טרם נמסר.