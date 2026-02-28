ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ העיתונאית דפנה לוצקי הלכה לעולמה
העיתונאית דפנה לוצקי הלכה לעולמה

לוצקי, כיהנה בשורה של תפקידים משמעותיים בעיתונות הכלכלית • היא שימשה בין היתר כסגנית עורכת גלובס וכעורכת בכירה בדה מרקר וכאן • היא נפטרה ממחלת קשה בגיל 51

שירות גלובס 20:37
דפנה לוצקי / צילום: איל יצהר
העיתונאית דפנה לוצקי הלכה היום לעולמה בגיל 51. לוצקי השאירה אחריה בן זוג, שלושה ילדים ושלושה אחים.

לוצקי החלה את דרכה העיתונאית לפני כ-25 שנה בעיתון "הארץ". בהמשך הייתה חלק מהמייסדים של עיתון "דה מרקר", שם כיהנה בשורה של תפקידים בכירים. בהמשך ערכה את תכנית הטלוויזיה "על המשמר" בתאגיד השידור הציבורי בהנחיית לינוי בר גפן.
לאחר מכן כיהנה במשך כחמש שנים כסגנית עורכת ״גלובס״, וכאחראית תחום המגזינים והדיגיטל.

בשנים האחרונות עבדה כיועצת תוכן למותגים והקימה את "נוער ישראל" - מיזם תקשורת לצעירים ברשתות החברתיות.

מערכת גלובס מרכינה ראש לזכרה ומוסרת חיבוק חם למשפחה.

מועד הלוויתה טרם נמסר.