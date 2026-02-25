המאבק על הפטור ממע"מ ביבוא אישי: גם הצו החדש יבוטל?

הצו החדש של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמרחיב את הפטור ממע"מ ביבוא אישי ל־130 דולר נחתם ביום ג', ונועד להחליף את הצו הקודם (150 דולר) שנפסל על ידי הכנסת בהצבעה במליאה. הצו נכנס לתוקף מרגע החתימה של השר עליו. המשמעות היא שמעתה חבילות שהוזמנו מחו"ל לארץ, והשווי שלהן הוא עד 130 דולר יהיו פטורות ממע"מ בעת השחרור ממכס.

מי המרוויחים העיקריים?

המרוויחים מכך הם, כמובן, הציבור. לעומת זאת, הנפגעים העיקריים מהצו הם עסקים קטנים ובינוניים מתחום האופנה, שלהם תחרות גדולה אל מול אתרי האיקומרס בחו"ל, שמוכרים במחירים אטרקטיביים יותר. לפני כחודשיים, עם כינון הצו הראשון של פטור עד 150 דולר, הפגינו בעלי העסקים הקטנים נגדו בכנסת ובדרום תל אביב.

מה לגבי חבילות שהוזמנו כבר?

חבילות שהוזמנו תחת הצו הקודם יהיו מחויבות בתשלום מע"מ. רק בזמן שחרור החבילה מהמכס על ידי חברת הבלדרות מתבצע החישוב של המסים שנותרו לתשלום לפני המסירה ללקוח. כלומר, אם החבילה הגיעה לארץ ביום ב' השבוע והשווי שלה הוא 140 שקל - היא תהיה מחויבת בתשלום המע"מ שהושמט בתקנות הצו החדש.

האם ייתכן שגם הצו הזה יבוטל?

הכנסת אמנם הצביעה על ביטולו ברוב גדול, אבל בסמכותו הישירה של שר האוצר לכונן צו חדש שנכנס לתוקף מיידית. איגוד לשכות המסחר הגיש כבר בג"ץ ובקשה לצו ביניים שימנע את תחולת הצו. בנימוקים שלהם נמסר בין היתר כי הכנסת היא זו שהחליטה לפסול את תוקף הצו, ולכן אין מקום שלא לפסול אותו שנית. לדבריהם, ההליך מחייב כי החלטה כזו של בית המחוקקים צריך להילקח בחשבון למרות הסמכויות שנתונות לשר.

חשוב לציין כי הכנסת הצביעה נגד הפטור ממע"מ, ברוב של 59 מול 25 חברי כנסת. אם צו הביניים יתקבל על ידי שופטי ביהמ"ש העליון, תוקפו של הצו החדש של סמוטריץ' יוקפא עד לסיום הדיון בהליך. כלומר, הפטור הרלוונטי ממע"מ ביבוא אישי יהיה 75 דולר.

"שר האוצר טען כי קיים פער של 28% בענף ההלבשה בהשוואה לממוצע ה־OECD, הוא שכח לציין שהמשק כולו יקר בכ־47% בהשוואה לממוצע ה־OECD, ובהתאם לכך ענף ההלבשה וההנעלה מהווה גורם הממתן את יוקר המחייה בישראל", נמסר מגורמים באיגוד לשכות המסחר.