אחרי ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הותיר את אנשי משרדו להילחם על חוק ההסדרים שמרביתו פוצל בדיוני הכנסת, הוא הצליח להשאיר את הרפורמות הקריטיות לו שאותן חקק על שמו - החלב, מס הרכוש וריווח מדרגות מס הכנסה. אולם כעת, לאחר ההפסד בהצבעה על הרחבת הפטור ממע"מ, נראה שהוא נאלץ להלחם עליהן בוועדות הכנסת קודם כל מול חבריו לקואליציה. האם הדבר מבשר על הפסדים נוספים שצפויים בקידום הרפורמות לקראת הבחירות?

● "אנשים גילו בבוקר שהם צריכים לשלם מס שלא לקחו בחשבון"

● ראיון | אמיר ירון מגיב לסמוטריץ': "אני לא פותח חלון ומחליט מה גובה הריבית"

המחלוקת על הצו היא לא רק פוליטית

בסוף חודש דצמבר האחרון חתם סמוטריץ' על צו שמורה שתקרת הפטור ממע"מ על חבילות מחו"ל תעלה מ־75 ל־150 דולר, בצעד שגרע מקופת המדינה מיליארד שקל אבל נועד להטיב עם האזרחים. הצו נכנס לתוקף מיידית לאחר שהשר חתם עליו בשידור חי תחת הכותרת "יכול להיות פה זול", וקרא למאבק במונופולים שלדבריו "עושקים את הציבור".

ביום שני קיימה מליאת הכנסת הצבעה על ביטול הצו ביוזמת חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד. משעות הבוקר הגיעו בעלי עסקים לדיוני ועדות הכנסת והשמיעו את קולם. הם נפלו על אזניים קשובות מאוד, לא רק של חברי האופוזיציה אלא גם ובעיקר של חברים בקואליציה. יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, אמר במהלך דיון בוועדה שהוקדש בכלל לתחבורה ציבורית ש"תפקיד יו"ר הוועדה הוא לא לפגוע בעסקים הקטנים. אצביע נגד הצו גם אם תהיה משמעת קואליציונית".

מעט לאחר מכן ועדת הכספים קיימה דיון על הרפורמה לריווח מדרגות מס הכנסה, אלא שיותר משעה מתוכו הקדיש היו"ר חנוך מליבצקי (ליכוד) לבעלי עסקים ואמר כי "זו הצעה רעה מאוד ויריקה לעסקים בפרצוף. זה תעלול בחירות". לגבי סמוטריץ' טען מליבצקי כי "פעם אחר פעם מוותרים והולכים איתו לדרך שהיא לא דרך הליכוד. הוא יודע שאין לו רוב בכנסת בלי שתכפה עלינו משמעית קואליציונית".

ואכן, במהלך הערב ניסו בליכוד לגבש משמעות קואליציונית אך משעה שרוב לא הושג ניתן חופש הצבעה. התוצאה הייתה חד־משמעית: 59 התנגדו לצו (מהם שישה ח"כים מהליכוד) בעוד שרק 25 תמכו בו. השר סמוטריץ' עלה להתקפה ואמר בתגובה כי "קומץ ח"כים בליכוד עסוקים בפוליטיקה קטנה, ויחד עם האופוזיציה רוצים לגרום לכולנו לשלם ביוקר".

הדיון על הצו לא היה כלכלי, אלא פוליטי בלבד. ובכל זאת, בעוד שסמוטריץ' טען שהצו הביא לירידת מחירים בשוק האופנה, אחרים טענו שההוזלות מיוחסות לחורף החם, לעונתיות ותקופת הסיילים ולמלאי הגדול שנצבר אצל הרשתות.

הצו היה שנוי במחלוקת גם בקרב גורמי המקצוע בממשלה שדנו בו שנים. בשנת 2018 רשות התחרות ציינה שהפטור ממע"מ מעמיד את המגזר הקמעונאי בנחיתות, ומדוח של מבקר המדינה מהשנה שעברה עולה שב־2021 ועדה מקצועית המליצה לבטל אותו לנוכח המגמה הגוברת של עלייה במסחר המקוון.

בשנת 2022 המבקר הציע להגדיל את תקרת הפטור במקומות שבהם יש כשל שוק אך האוצר התנגד, וגם רשות המסים השיבה כי הדבר עשוי להוביל ל"הסטת פעילות כלכלית מישראל לחו"ל". לעומת זאת, רשות התחרות שינתה את עמדתה וסברה כי יש להעלות את תקרת הפטור באופן גורף. ביולי האחרון אגף התקציבים הביע שוב התנגדות להמלצת המבקר, בטענה ש"הדבר צפוי להעמיק את הפגיעה בתחרות ההוגנת וליצור עיוות מס".

נגיד בנק ישראל הפרופ' אמיר ירון התייחס לצו שחתם עליו סמוטריץ' בראיון לגלובס בינואר האחרון, וקרא דווקא להפחית את הפטור: "זה גורם לעיוותים, ובטווח הבינוני עלול לפגוע בחלק מהעסקים", אמר.

תמונת המראה: רפורמת החלב

תמונת המראה להפסד של סמוטריץ' במליאה הייתה בליל הדיונים על הפיצולים מחוק ההסדרים, אז שורת חברי כנסת בליכוד דרשה לפצל את רפורמת החלב. זאת משום שמשעה שהרפורמה היא חלק מחוק ההסדרים - ההצבעה עליו עוברת כמקשה אחת יחד עם תקציב המדינה ושומטת את הקרקע מתחת להתנגדות ח"כים באופוזיציה. הם נחלו תבוסה.

ששון גואטה, נציג המגזר החקלאי בליכוד, "הודח בהסכמה" כפי שהודה מחברותו בוועדת הכנסת ובמקומו מונה אושר שקלים. גואטה וביטן זעקו בוועדה כנגד הפגיעה ברפתנים, אך ראש הממשלה נתניהו הפעיל משמעת קואליציונית. ואולם, העימותים סביב החוק נמשכים, ואם חברי הכנסת הפילו מהלך שנועד להטיב עם הציבור בשנת בחירות - ספק אם יאפשרו להעביר את רפורמת החלב לנוכח ההתנגדות העזה אליה בליכוד.

מה יהיה הצעד הבא של סמוטריץ'?

מקום שבו יוכלו חברי הקואליציה לחורר רפורמה אחרת של סמוטריץ', הוא במס הרכוש על קרקעות ריקות שנועד לממן את ריווח מדרגות המס. השבוע יו"ר הוועדה הקשה על האוצר וניסה להבין מהיכן תמומן ההטבה לעובדים אם מס הרכוש "ישונה", אם בכלל יעבור.

ביחס לשתי הרפורמות הללו בסביבת סמוטריץ' רגועים משום שהן קשורות בחוק התקציב, והפלתן היא הפלת הצעת הממשלה. תחת אותו היגיון יש גם מי שמדביקים את הכישלון בהצבעה על הצו השבוע כהפסד לראש הממשלה ולא לשר האוצר. אלא שהרפורמות הללו מזוהות עם סמוטריץ', מקודמות אישית על ידו, והן הבשורות שאיתן הוא מתכוון לבוא לציבור לאחר קדנציה כשר אוצר ולקראת בחירות.

סמוטריץ' הצהיר שבכוונתו לפרסם צו חדש במהרה. ואולם, כדי לצלוח את הבחינה המשפטית של צו שנפסל בכנסת, צריך יהיה לשנותו מהותית ולקבוע סכומים אחרים לגמרי. אם הסכומים יהיו נמוכים יותר יהיה סיכוי לקדם פשרה, אך סיכוייה נראים כעת קלושים.