"אנשים גילו בבוקר שהם צריכים לשלם מס שלא לקחו בחשבון"

לאחר שהכנסת הצליחה לבטל ברוב גדול את הצו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להרחבת הפטור ממע"מ ביבוא אישי ל-150 דולר, כעת נותרו המון שאלות פתוחות. מה יעלה בגורל החבילה שהזמנו באינטרנט? האם הפטור יחול גם על מה שהוזמן כבר? גלובס עושה סדר.

● לפני ההצבעה בכנסת על ביטולו: האוצר הזמין קמפיין לפטור ממע"מ ל-150 דולר

● ברקת צודק: הפטור ממע"מ ליבוא מנוגד למגמה בעולם

מה קורה עם חבילות שכבר הזמנתי?

חבילות שכבר יצאו מהמכס למשלוח במהלך תקופת הצו לא יחויבו במע"מ, אבל הזמנות חדשות שטרם יצאו מהמכס יחויבו במע"מ החל מהיום (ג'). החיוב מתבצע כאשר החבילה משוחררת מקו המכס - ברגע שהיא מוכנה לקראת יציאה למשלוח.

"לקוחות שהזמינו מוצרים בטווח של 75-150 דולר, כשהפטור היה אמור להיות בתוקף, ביצעו רכישות מתוך הנחה שלא יחויבו במע"מ", מסביר נמרוד מגידוב, מנכ"ל חברת הבלדרות redbox parcel. "מעבר לשאלה האם ההחלטה נכונה כלכלית או לא, הבעיה המרכזית היא הדרך שבה היא מתקבלת ומיושמת. שוב מתקבלת החלטה מהיום להיום, ללא תקופת הסתגלות מסודרת לחברות הבלדרות ובעיקר ללקוחות".

לדבריו, חלק מהחבילות שכבר בדרכן למחסנים או נחתו בישראל, וטרם שוחררו מהמכס, יידרשו לשחרור בעלות נוספת, שלא תוכננה על-ידי המזמינים.

מי מודיע לי אם אני צריך לשלם עוד על חבילה שכבר הזמנתי?

ברגע שחבילה נוחתת בארץ, היא עוברת ישירות למכס. משם היא מתגלגלת הלאה לבלדרות ומשלוחים - על-פי הפרטים שהזין הלקוח בעת ההזמנה (כלומר, האם המשלוח יתבצע על-ידי UPS, DHL, צ'יטה וחברות אחרות). המכס אחראי לסווג את החבילות שדרושות במע"מ, ויעדכן את חברת הבלדרות שעליהם להשלים את הסכום הנוסף על הרכישה כדי לשחרר את החבילה למשלוח.

"לקוחות שהחבילות שלהם כבר בארץ מספר ימים ונדגמו לבדיקה על-ידי המכס אך טרם שוחררו, ייאלצו ככל הנראה לשלם את ההפרש במע"מ, למרות שמבחינתם העסקה כבר בוצעה בתנאים אחרים", מסביר מגידוב. "בנוסף, לקוחות שהזמינו חבילות למחסן שלנו בניו ג'רזי, והחבילה שלהם עדיין לא הגיעה למחסן, או שהגיעה אך טרם יצאה לישראל, בין היתר בשל סופת שלגים קשה באזור שגרמה לחסימות כבישים וביטולי טיסות, התבססו על הפטור החדש. הבוקר הם מגלים שהם צפויים לשלם מס שלא לקחו בחשבון".

"אנחנו כחברת בלדרות נדרשים לעדכן באופן מיידי את מערכות הגבייה ולהנפיק חיובים נוספים ללקוחות", הוא מוסיף, "אחרת לא ניתן יהיה לשחרר את החבילות מהמכס. השינויים המיידיים האלה יוצרים בלבול, עומסים תפעוליים".

מהי תקרת הפטור עכשיו?

ההרחבה ל-150 דולר אומנם בוטלה, אבל הפטור ממע"מ ממשיך להתקיים עד תקרת 75 דולר, בדומה לתנאים הקודמים שהיו נהוגים עד ההחלטה של סמוטריץ'.

"אפשר לקבל החלטות לכאן או לכאן", מגידוב מוסיף, "אבל חייבים לעשות זאת בצורה מדורגת, עם התראה ברורה ומספקת לכלל הגורמים. כאשר מדיניות משתנה בין-לילה, בלי תכנון ובלי תקופת מעבר, מי שנפגע בסופו של דבר הוא הצרכן הישראלי, שנדרש לשלם יותר ולספוג את חוסר הוודאות".

אמש (ב') אמר שר האוצר כי בכוונתו לנסות ולהביא את הצו מחדש, על אף ביטול הכנסת את תוקפו. באיגוד לשכות המסחר הודיעו כי הם מתכוונים להמשיך להילחם בהחלטה, שפוגעת לדבריהם במאות עסקים קטנים ובינוניים בישראל.