האם הפטור ממע"מ ליבוא חריג ביחס לעולם?

תקציר הבדיקה הטענה: בארה"ב ובאירופה מטילים מסים על יבוא מחו"ל. מה נכון: בארה"ב לא מוטל מע"מ, אך כן מוטלים מס יבוא שאין ממנו פטור ומכסים נוספים.

באיחוד האירופי ובבריטניה אין פטור ממע"מ על יבוא אישי מחו"ל. הציון: נכון

שר הכלכלה ניר ברקת מתנגד להעלאת תקרת הפטור ממע"מ ליבוא מחו"ל מ־75 דולר ל־150 דולר. בריאיון לערוץ 14, הוא הסביר שזה מנוגד למגמה העולמית: "בארה"ב לא רק שאין פטור ממע"מ לחבילות שמגיעות לארה"ב, הם עכשיו העלו את המכסים. באירופה אין ביטול מע"מ - חבילה שנכנסת לאירופה משלמת קנס 3 אירו". האם זה נכון?

נתחיל מארה"ב. זו לא מטילה מע"מ כלל על יבוא. במקום זאת, ישנם מספר מיסי יבוא. הרלוונטי ביותר לענייננו הוא HTS Duty - הנקרא גם מס יבוא - שמושת על כל סוגי היבוא, אישי ומסחרי. בעבר ניתן ממנו פטור לסחורות בשווי של פחות מ־800 דולר, אך הוא בוטל באוגוסט 2025 כחלק ממדיניות המכסים של הנשיא דונלד טראמפ.

אומנם טכנית יש מוצרים ששיעור ה־HTS עליהם הוא 0% - אבל בכל מקרה על ה־HTS מתווסף מכס בסיס (Baseline Tariff) בגובה של 10%. בניגוד ל־HTS, שנובע מסוג הסחורה המיובאת, מכס הבסיס הוא קבוע, ויכול להתבטל עבור מדינות עמן נחתם הסכם סחר.

בנוסף, חשוב לזכור שההתנהגות הצרכנית בארה"ב שונה מזו של ישראל. ד"ר אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה"ב באוניברסיטת חיפה, הסביר לנו ש"בניגוד לישראל, האמריקאים לא מזמינים הרבה מעליבאבא, טמו ועוד חברות סיניות כי יש להם את אמזון ו־וולמרט". כלומר, למדיניות המיסוי על יבוא אישי צפויה להיות השפעה צרכנית גדולה יותר בישראל.

באיחוד האירופי, שגם אותו ברקת הזכיר, חובה לשלם מע"מ על קניות אונליין ממדינה שהיא מחוץ לאיחוד - בדיוק כמו שמזמינים סחורה שנמצאת כבר בתוך האיחוד וללא קשר לערכה. המע"מ הוא דיפרנציאלי לפי המדינה באיחוד אליה נעשה המשלוח.

בזמן שאין פטור ממע"מ, יש פטור ממכס לסחורות בשווי עד 150 אירו, למעט במוצרים כמו בשמים, אלכוהול וטבק שכפופים לכללי פטור אחרים (עם זאת, כן יש אגרה שמשולמת עבור הליך השחרור מהמכס ואין ממנה פטורים). הפטור הנ"ל ממכס צפוי להתבטל ב־2028. בדצמבר 2025, כאמצעי ביניים, החליט האיחוד להטיל מס בגובה 3 אירו על חבילות שכיום פטורות ממכס (זה כנראה ה"קנס" עליו ברקת דיבר).

בדקנו גם את בריטניה, כדי לראות כיצד דברים קורים באירופה גם מחוץ לאיחוד. מתברר שלכל סחורה שנכנסת מחו"ל לאי הבריטי יוצמד מע"מ למעט שני מקרים: ראשית, מדובר במתנה שנשלחת לרגל "יום הולדת, יום שנה או מאורע מיוחד" בשווי פחות מ־39 ליש"ט; שנית, מוצרים עליהם כבר מוטלים היטלים אחרים (כמו אלכוהול וטבק), ובתנאי שהם בשווי של עד 135 ליש"ט. בנוסף, מכס מוטל על כל המוצרים הללו, ועל כל קנייה שערכה יותר מ־135 ליש"ט. במקרה שמוטל מכס, הוא מוטל גם על הטובין וגם על המשלוח.

השורה התחתונה: דברי ברקת נכונים.

בארה"ב לא מוטל מע"מ, אך כן מוטלים מס יבוא ומכסים נוספים. באיחוד האירופי ובבריטניה אין פטור ממע"מ על יבוא אישי מחו"ל.

תחקיר: אוריה בר־מאיר