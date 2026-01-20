האם הפטור ממע"מ ליבוא חריג ביחס לעולם?

להגדרות הציונים לחצו כאן
תקציר הבדיקה
הטענה: בארה"ב ובאירופה מטילים מסים על יבוא מחו"ל.
מה נכון: בארה"ב לא מוטל מע"מ, אך כן מוטלים מס יבוא שאין ממנו פטור ומכסים נוספים.
באיחוד האירופי ובבריטניה אין פטור ממע"מ על יבוא אישי מחו"ל.
הציון: נכון
שר הכלכלה ניר ברקת מתנגד להעלאת תקרת הפטור ממע"מ ליבוא מחו"ל מ־75 דולר ל־150 דולר. בריאיון לערוץ 14, הוא הסביר שזה מנוגד למגמה העולמית: "בארה"ב לא רק שאין פטור ממע"מ לחבילות שמגיעות לארה"ב, הם עכשיו העלו את המכסים. באירופה אין ביטול מע"מ - חבילה שנכנסת לאירופה משלמת קנס 3 אירו". האם זה נכון?
נתחיל מארה"ב. זו לא מטילה מע"מ כלל על יבוא. במקום זאת, ישנם מספר מיסי יבוא. הרלוונטי ביותר לענייננו הוא HTS Duty - הנקרא גם מס יבוא - שמושת על כל סוגי היבוא, אישי ומסחרי. בעבר ניתן ממנו פטור לסחורות בשווי של פחות מ־800 דולר, אך הוא בוטל באוגוסט 2025 כחלק ממדיניות המכסים של הנשיא דונלד טראמפ.
אומנם טכנית יש מוצרים ששיעור ה־HTS עליהם הוא 0% - אבל בכל מקרה על ה־HTS מתווסף מכס בסיס (Baseline Tariff) בגובה של 10%. בניגוד ל־HTS, שנובע מסוג הסחורה המיובאת, מכס הבסיס הוא קבוע, ויכול להתבטל עבור מדינות עמן נחתם הסכם סחר.
בנוסף, חשוב לזכור שההתנהגות הצרכנית בארה"ב שונה מזו של ישראל. ד"ר אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה"ב באוניברסיטת חיפה, הסביר לנו ש"בניגוד לישראל, האמריקאים לא מזמינים הרבה מעליבאבא, טמו ועוד חברות סיניות כי יש להם את אמזון ו־וולמרט". כלומר, למדיניות המיסוי על יבוא אישי צפויה להיות השפעה צרכנית גדולה יותר בישראל.
באיחוד האירופי, שגם אותו ברקת הזכיר, חובה לשלם מע"מ על קניות אונליין ממדינה שהיא מחוץ לאיחוד - בדיוק כמו שמזמינים סחורה שנמצאת כבר בתוך האיחוד וללא קשר לערכה. המע"מ הוא דיפרנציאלי לפי המדינה באיחוד אליה נעשה המשלוח.
בזמן שאין פטור ממע"מ, יש פטור ממכס לסחורות בשווי עד 150 אירו, למעט במוצרים כמו בשמים, אלכוהול וטבק שכפופים לכללי פטור אחרים (עם זאת, כן יש אגרה שמשולמת עבור הליך השחרור מהמכס ואין ממנה פטורים). הפטור הנ"ל ממכס צפוי להתבטל ב־2028. בדצמבר 2025, כאמצעי ביניים, החליט האיחוד להטיל מס בגובה 3 אירו על חבילות שכיום פטורות ממכס (זה כנראה ה"קנס" עליו ברקת דיבר).
בדקנו גם את בריטניה, כדי לראות כיצד דברים קורים באירופה גם מחוץ לאיחוד. מתברר שלכל סחורה שנכנסת מחו"ל לאי הבריטי יוצמד מע"מ למעט שני מקרים: ראשית, מדובר במתנה שנשלחת לרגל "יום הולדת, יום שנה או מאורע מיוחד" בשווי פחות מ־39 ליש"ט; שנית, מוצרים עליהם כבר מוטלים היטלים אחרים (כמו אלכוהול וטבק), ובתנאי שהם בשווי של עד 135 ליש"ט. בנוסף, מכס מוטל על כל המוצרים הללו, ועל כל קנייה שערכה יותר מ־135 ליש"ט. במקרה שמוטל מכס, הוא מוטל גם על הטובין וגם על המשלוח.
השורה התחתונה: דברי ברקת נכונים.
בארה"ב לא מוטל מע"מ, אך כן מוטלים מס יבוא ומכסים נוספים. באיחוד האירופי ובבריטניה אין פטור ממע"מ על יבוא אישי מחו"ל.
שר הכלכלה ניר ברקת התראיין לתוכנית "סופשבוע" בערוץ 14 ונשאל על־ידי המראיין יעקב ברדוגו למה הוא נאבק בהעלאת הפטור ממע"מ ליבוא מחו"ל, כך שבמקום 75 דולר יעמוד על 150, אותה מוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. ניר ברקת השיב: "יש כאן עוד ממד שאנשים לא מבינים אותו, וזה הממד הבינלאומי. מה קורה בארה"ב? ארה"ב, לא רק שאין (פטור - אב"מ) מע"מ לחבילות שמגיעות לארה"ב, הם עכשיו העלו את המכסים בין 10 ל־15 להרבה יותר, כי הם שומרים על ה'כחול־לבן' שלהם. מה קורה באירופה? אין ביטול מע"מ - חבילה שנכנסת לאירופה משלמת קנס 3 אירו. רק בישראל, רק בישראל, החליט שר האוצר ללכת בדיוק הפוך ממה שקורה בעולם, ואני בעד לאמץ סטנדרטים בינלאומיים". בחנו האם אכן אין במקומות בהם הוא ציין פטור ממע"מ על יבוא אישי.
ישראל
כדי להשוות למתרחש בעולם, יש קודם כל להסביר מה המצב בישראל. כפי שמוסבר באתר משרד הכלכלה, יש שלושה סוגי מסים שעשויים לחול במקרה של יבוא אישי: מע"מ, מס קנייה (מס המוחל על חלק מהמוצרים, כמו טלפונים סלולריים, מסכי טלוויזיה החל מגודל מסוים, סיגריות ואלכוהול) ומכס. האתר לא עודכן עדיין להעלאת הפטור ל־150 דולר והוא עדיין מסביר לפי 75 דולר, אך משילוב עם טבלת מסי היבוא המרוכזים של רשות המסים ניתן להבין שהעיקרון לא השתנה למרות העדכון במספרים: עד 150 דולר יש פטור מכל סוגי המסים. בין 150 ל־500 דולר מוטלים המע"מ ומס הקנייה (אם יש), עם פטור ממכס. בין 501 ל־1,000 דולר כל המסים הרלוונטיים מושתים. החל מ־1,001 דולר המסים מושתים כמו על יבוא מסחרי. על מוצרי טבק ואלכוהול לא חל פטור כלל.
האיחוד האירופי
לפי אתר הנציבות האירופית, "כאשר אתם קונים אונליין ממדינה מחוץ לאיחוד, חובה לשלם מע"מ, ממש כאילו הזמנתם סחורות שנמצאות כבר בתוך האיחוד", ומובהר שיש לשלם אותו "בלי קשר לערך הסחורה". לפי האתר, ייתכן שתשלום המע"מ ייעשה כבר במעמד הרכישה, אם האתר מאפשר זאת, או במעמד קבלת הסחורה, ועל האתר בו מתבצעת הרכישה ליידע שייתכנו תשלומים נוספים על מסים. המע"מ הוא דיפרנציאלי לפי המדינה באיחוד אליה נעשה המשלוח. בזמן שאין פטור ממע"מ, יש פטור ממכס לסחורות בשווי עד 150 אירו, למעט במוצרים כמו בשמים, אלכוהול וטבק שכפופים למשטר פטורים שונה (עם זאת, כן ישנה אגרה בשם customs clearance, שמשולמת עבור הליך השחרור מהמכס ואין ממנה פטורים). הפטור הנ"ל ממכס צפוי להתבטל ב־2028. בדצמבר 2025, כאמצעי ביניים, החליט האיחוד להטיל מס בגובה 3 אירו על חבילות שכיום פטורות ממכס. ה"קנס", בהתאם לדברי ברקת, צפוי להיכנס לתוקף ביולי ויוטל על כל מוצר בנפרד ולא על החבילה בכללותה (כלומר, על חבילה עם שני פריטים יוטל היטל בסך 6 אירו).
בריטניה
באירופה ישנן מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי (אם כי מצורת התבטאותו ברור שאליו התכוון ברקת), ובאופן מדגמי בדקנו גם את בריטניה כדי לראות כיצד דברים קורים גם מחוץ לאיחוד. לפי אתר ממשלת בריטניה, לכל סחורה שנכנסת מחו"ל לאי הבריטי (או מחוץ לבריטניה והאיחוד האירופי במקרה של צפון אירלנד) יוצמד מע"מ למעט שני מקרים: ראשית, מדובר במתנה בשווי פחות מ־39 ליש"ט. לפי הממשלה, כדי שדבר ייחשב כמתנה עליו להיות מוצהר ככזה בהצהרת המכס; להישלח לרגל "יום הולדת, יום שנה או מאורע מיוחד"; להישלח בין פרטים; ומיועד לשימוש אישי. שנית, מוצרים עליהם מוטלים היטלים אחרים (מוגדרים כ־excise goods), ובתנאי שהם בשווי של עד 135 ליש"ט. מוצרים כאלו כוללים בעיקר מוצרי אלכוהול וטבק (ניתן לצפות ברשימה המלאה כאן). בנוסף, מכס מוטל על כל המוצרים שמוגדרים כ־excise goods ועל כל קנייה שערכה יותר מ־135 ליש"ט. במקרה שמוטל מכס, הוא מוטל גם על הטובין וגם על המשלוח.
ארה"ב
לפי כתבה באתר של DHL, ארה"ב לא מטילה מע"מ כלל על יבוא. במקום זאת, ישנם מספר מיסי יבוא. הרלוונטי ביותר לענייננו הוא HTS Duty - הנקרא גם מס יבוא - שמושת על כל סוגי היבוא, אישי ומסחרי. בעבר ניתן ממנו פטור לסחורות בשווי של פחות מ־800 דולר, אך הוא בוטל באוגוסט 2025 כחלק ממדיניות המכסים של הנשיא דונלד טראמפ: באפריל 2025 נחתם צו שביטל את הפטור לסחורות מסין והונג קונג, וביולי 2025 הוכרז ביטול הפטורים לסחורות מכל המדינות. יצוין שעל סחורות שנכנסות באמצעות מערכת הדואר הבינלאומית (international postal system), מושת סוג אחר של מס במקום ה־HTS יוצא הדופן הוא מתנות בשווי של פחות מ־100 דולר (או 200 במקרה שמקור הסחורה הוא בגואם, סמואה האמריקאית או איי הבתולה של ארה"ב - כולן טריטוריות אמריקאיות). הדבר דורש הצהרה שמדובר במתנה ושהיא תועבר בין יחידים.
עוד יש לשים לב שגובה ההיטל משתנה לפי אופי המוצר ונע בין 0% ל־37.5%. כלומר, טכנית, ישנם מוצרים שניתן לייבא מבלי שיש עליהם תוספת HTS. דוגמאות למוצרים כאלו הם סוגים מסוימים של קפה וחלק מהטלפונים החכמים. בעת קריאת הטבלאות, חשוב לשים לב שהמכסים מתחלקים לשלוש קבוצות: 1 - כללי (בה נכללות רוב המדינות), 1 - מיוחד (בה המס נמוך מבקבוצה הכללית בשל הסכמי סחר) ו־2 (בה חברות מספר מצומצם של מדינות, כמו צפון קוריאה וקובה). כמו כן, יש מס נוסף על מוצרים שמקורם בסין או הונג קונג.
על ה־HTS מתווסף מכס בסיס ( Baseline Tariff ) בגובה של 10%. בניגוד ל־HTS, שנובע מסוג הסחורה המיובאת, מכס הבסיס הוא קבוע, ויכול להתבטל עבור מדינות עמן נחתם הסכם סחר, והוא מופחת עבור קנדה ומקסיקו כחלק מהסכם ארה"ב-מקסיקו־קנדה (USMCA). סחורות ספציפיות שמוחרגות ממכס זה הן פלדה, מוצרי אנרגיה וכלי רכב, שפחות רלוונטיות למדיניות מהסוג שסמוטריץ' מקדם. על כך מתווספים מכסים נוספים שטראמפ הטיל על מדינות שונות. כמו כן, ישנם גם מסים ייחודיים למוצרים כמו אלכוהול וטבק. משמעות הדבר היא שכמעט בלתי אפשר להזמין מוצרים מחו"ל מבלי להוסיף על כך מס.
ד"ר אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה"ב באוניברסיטת חיפה, מוסיף על כך: "בניגוד לישראל, האמריקאים לא מזמינים הרבה מעליבאבא, טמו ועוד חברות סיניות כי יש להם את אמזון ו־וולמרט. עבור מי שבכל זאת מזמינים מסין המחירים בהחלט עלו, אבל באופן כללי לא נרשמה עליית מחירים לרוחבה של כל הכלכלה, בניגוד לתחזיות של הכלכלנים. הצרכן גם לא רואה את העלייה במחיר, אחרי שבהתחלה אמזון רצו לכתוב מה המרכיב של המכס בתוך המחיר אבל התקפלו מול טראמפ. מצד שני, זה גם לא החזיר את התעשייה בארה"ב, ובינתיים לא ברור מה האפקט של העלאת המכסים מעבר להכנסת מאות מיליארדים לקופת המדינה".
בגלל הציון לא נעשתה פנייה לברקת לבקשת תגובה.
לסיכום, באיחוד האירופי ובבריטניה אין פטור ממע"מ על יבוא אישי מחו"ל למעט במקרים מיוחדים, בהם גם מוטלים היטלים אחרים. בארה"ב לא מוטל מע"מ אך כן מס יבוא שאין ממנו פטור, ובנוסף אליו ישנם מכסים נוספים. לכן דברי ברקת נכונים.
