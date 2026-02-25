אחרי ההכרזה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמש (ג') על צו חדש שמרחיב את הפטור ממע"מ ביבוא אישי ל-130 דולר, לאחר שהצו הקודם בגובה 150 דולר בוטל על-ידי הכנסת - איגוד לשכות המסחר עתר הבוקר (ד') לבג"ץ בבקשה לצו מניעה דחוף.

עתירה זו, בדומה לקודמתה שנדחתה, הוגשה לבג"ץ על-ידי עו"ד רז נזרי ממשרד פירון, שכיהן בעבר כמשנה ליועמ"שית, ועורכי הדין אבינעם סגל-אלעד ונדים עבוד.

בעתירה הקודמת שהוגשה לבג"ץ לפני כחודשיים, עם הקמת הצו הקודם, טענו שופטי בג"ץ כי אין מקום להתערבות משפטית בנושא, שכן מדובר בסמכות של השר. באותה העת הפנו השופטים את העותרים לכנסת כרשות שבידיה הסמכות להביא לביטול הצו.

"שאלה עקרונית"

על-פי גורמים באיגוד לשכות המסחר, ההצלחה ביצירת רוב בכנסת שיפיל את הצו של סמוטריץ' היא קריטית לסיכויים לקבל סעד מבג"ץ בעתירה החדשה. בהודעה שנמסרה מטעמם נכתב כי "מהלך זה (כינון הצו החדש - נ"ש) מרוקן מתוכן את סמכות הפיקוח של הכנסת ופוגע בעיקרון הפרדת הרשויות".

"זה לא ויכוח על 20 דולר לכאן או לכאן", מסר נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן. "זו שאלה עקרונית של שלטון חוק וכיבוד הכרעת הכנסת. הכנסת ביטלה את הצו ברוב מוחץ, ואי-אפשר להתעלם מהצבעה כזו כאילו לא התקיימה. בדמוקרטיה הממשלה כפופה להחלטות הכנסת - לא להפך. אנחנו קוראים לראש הממשלה להיכנס לאירוע, להיות המבוגר האחראי ולהורות לשר סמוטריץ' לפעול בהתאם להחלטת הכנסת".

שלשום (ב'), אחרי ההצבעה במליאת הכנסת, שר האוצר הודיע כי בכוונתו להמשיך ולהביא עוד צווים שמרחיבים את הפטור ממע"מ ביבוא אישי במקרה שיבוטלו שוב על-ידי הכנסת. לאחר התייעצות עם גורמי המקצוע במשרדו, השר חתם כאמור על צו חדש.

תחרות לא הוגנת לעסקים הקטנים

המחאה שנוצרה בעקבות כינון הצו נולדה עקב התחרות הקשה - והלא הוגנת לדברי גורמים בשוק - שקניית מוצרי אופנה בחו"ל תחולל לעסקים קטנים בישראל.

ההחלטה אף גררה מספר הפגנות, ביניהן מחוץ לכנסת בירושלים וברחובות דרום תל אביב לפני מספר שבועות. המוחים היו בעלי עסקים קטנים ובינוניים, שטענו כי מדובר באפליה שמעמידה אותם בנקודת חיסרון אל מול אתרי הקניות הבינלאומיים.