עשרות בעלי עסקים קטנים התכנסו היום (ה') ברחוב יפו בתל אביב, כדי למחות נגד הרפורמה ביבוא אישי שמוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. במסגרת הרפורמה, שצפויה להיכנס לתוקף בשבוע הבא, תעלה תקרת הפטור ממע"מ על יבוא משלוחים מחו"ל עד לגובה של 150 דולר - כפול מהמגבלה הקיימת כיום.

● נציגי חנויות הרחוב לשר ברקת: הרחבת הפטור ממע"מ תחסל אותנו

● ברקת לסמוטריץ': עצור את הרחבת הפטור ממע"מ - "תפגע בצמיחה"

● לקראת הכפלת הפטור ממע"מ בינואר: מי ירוויח ומי יפסיד מהמהלך?

בעלי העסקים, שהתכנסו להפגין בעידוד איגוד לשכות המסחר, מבקשים לבטל את הרפורמה בטענה כי זו תפגע דרמטית בעסקים שלהם.

"סמוטריץ' אנטיוכוס, רוצה לגזור עלינו גזירות שמד", אומר עודד בבאי (62), בעלי "אופנת קומו" בתל אביב. "אני מעל 30 שנה בעסק הזה, ופעם הייתי מוכר ל-300 חנויות ועסקים שונים. היום נשארו בקושי 60-80. אם זה ממשיך ככה, והרפורמה הזו תצא לפועל - אני סוגר בסוף פברואר. כואב לי על העסקים שאני עובד איתם, שאני רואה אותם קורסים".

לדברי בבאי, מדובר במכה אנושה לעולם הקמעונאות, שמפרנס כחצי מיליון בני אדם במדינה. "הקרחון מתקרב, וסמוטריץ' לא רואה. לא כולם במדינה הייטקיסטים, הם אולי 13% מהכלכלה. הקניות מסין ממוטטות אותנו, יש להם אסטרטגיה של 20-10 שנה קדימה. אצלנו לא מתכננים אפילו שנה קדימה".

עודד בבאי במחאה היום ביפו / צילום: פרטי

לטענת גורמים באיגוד לשכות המסחר, יוקר המחיה לא נמצא בסקטורים שנפגעים מהרפורמה, שמהווים רק 2% מהצריכה הממוצעת במשק בית. "כבר לפני כמה שנים, כשהפטור של ה-75 דולר נכנס, התחלתי לראות את הבעיות, ויצאנו לרחובות. משה כחלון, אלי כהן ואחרים - מיסמסו אותנו", מספר בבאי. "יוקר המחיה הוא לא באשמתנו, זו לא הדרך לטפל בו. יש פה מחירי מזון ונדל"ן משוגעים - שיטפלו בזה קודם".

"יש פה אפליה ברורה", אומר אילן דיין (54), בעלי "טרויה עיצובים" מרחוב אילת בתל אביב. "המדינה מעדיפה את חו"ל ולא אותי. תנו לי את ההנחה, ומי שיהיה זול יותר - הצרכן יקנה ממנו. זה לא יכול להיות שאתה נותן למתחרה הנחה. אנחנו משלמים מסים, הילדים שלנו בצבא. בניתי את העסק שלי 34 שנה".

"שר הכלכלה אומר לנו שאנחנו צודקים"

לאחר ההודעה על הרפורמה, שר הכלכלה ניר ברקת נפגש עם בעלי העסקים הקטנים ואף שיגר מכתב לסמוטריץ' בו טען כי לפי בדיקת כלכלנים מומחים, אין היגיון כלכלי ביישום העלאת תקרת הפטור ממע"מ. "שר הכלכלה אומר לנו שאנחנו צודקים, הוא הודה בפנינו שהוא לא מדבר עם סמוטריץ'. זו מדינה מתוקנת?", מוסיף דיין, "שוחטים אותנו ולא נותנים לנו אפילו לדבר עם שר האוצר".

כזכור, בעלי העסקים כינסו לפני כשבועיים מסיבת עיתונאים מיוחדת בכנס הקניונים ומרכזי המסחר באילת. מסיבת העיתונאים, שהובלה על-ידי יו"ר לשכות איגוד המסחר, שחר תורג'מן, כללה בכירים בשוק הקמעונאות לצד בעלי עסקים קטנים. איגוד לשכות המסחר הודיע כי יפנה לבג"ץ במקרה שהרפורמה תעבור, ולשם כך שכר את שירותיו של המשנה ליועמ"שית לשעבר, עו"ד רז נזרי.

האוצר: "אין להם קייס"

מנגד, מקורב לשר סמוטריץ' לא מביע חשש מהמחאה. "מותר להם להפגין, זו זכותם, אבל אין להם קייס", הוא אומר. לדבריו, במקרה שהרפורמה תגיע לבג"ץ, פרקליטות המדינה תגן על עמדת שר האוצר. "מבקר המדינה בעצמו תמך בקיום הרפורמה. הוא הבין שאם אין יכולת לקדם מהלכים אחרים להוזלת יוקר המחיה, זו אלטרנטיבה הגיונית".

עוד מסבירים בכירים באוצר כי בהצמדה לאינפלציה, השווי של 150 דולר כיום כמעט זהים לפטור של 75 דולר שהוצג לראשונה אי-אז בשנת 2013. במשרד האוצר העריכו כי עלות המהלך תתקרב למיליארד שקל. באיגוד לשכות המסחר אומרים כי ההפסד במסים למדינה גבוה יותר, ומוערך ב-3-2 מיליארד שקל.

"אנחנו לא מתרגשים מאיומים, ואין לנו שום חזית מול איגוד לשכות המסחר", מסבירים בסביבתו של סמוטריץ'. "אנחנו נחושים להעביר את הרפורמה ולהקל על אזרחי ישראל, שמשלמים כמעט 30% יותר על מוצרי אופנה וביגוד ביחס ל-OECD".