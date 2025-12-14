נציגי חנויות הרחוב לשר ברקת: הרחבת הפטור ממע"מ תחסל אותנו

המאבק נגד הגדלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי נמשך, כשהבוקר (א') נפגשו 20 בעלי עסקים קטנים ובינוניים עם שר הכלכלה ניר ברקת. "אם תקדמו את החוק, אתם מחסלים אותנו ומפקירים את הרחוב לטייקונים", טענו הנציגים בפני השר, שהבטיח כי דעתו תובא גם בפני בג"ץ, במקרה שהמאבק נגד הרפורמה של משרד האוצר יעבור לזירה המשפטית.

המפגש, שאותו יזם איגוד לשכות המסחר, נועד להמשיך את הקו התקיף שהוא מנהל בימים אלה נגד הרפורמה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שתגדיל את תקרת הפטור ממע"מ למזמינים חבילות מחו"ל לגובה של 150 דולר (במקום 75 דולר כיום). השינוי צפוי לקבל תחולה ב-1 בינואר 2026, אם לא תהיה התערבות משפטית או אחרת.

לטענת האיגוד, שמייצג את 65 אלף בעלי העסקים הקטנים והבינוניים בארץ, קידום החוק יביא לקריסת חנויות הרחוב, לפגיעה ישירה בפרנסת מאות אלפי משפחות ולחיזוק חסר תקדים של הרשתות הגדולות והיבואנים הענקיים.

במהלך הפגישה הבהירו בעלי העסקים לשר כי מדובר במהלך שמחסל את הכלכלה המקומית, מרוקן את הרחובות ממסחר עצמאי ויוצר יתרון מובנה ובלתי הוגן לשחקנים הגדולים, על חשבון העסקים הקטנים שנושאים על גבם מסים, רגולציה, תקינה, ארנונה ותעסוקה.

בין המשתתפים בפגישה היו נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן; נשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר; נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה, ⁠יוסי אלקובי; נשיא להב, ⁠רועי כהן; מנכ"ל טרמינל איקס, ניר הורביץ; בעלי גוד פארם, אדם פרידלנדר; ואחרים.

"נזק עקיף אדיר"

דני אלחרר, בעל חנות בגדים בדרום תל אביב, סיפר: "אני מוכר במחירים של סין, עובד בסיטונאות ונלחם על כל שקל. בחיים לא היו לי כאלה מלאים. הספקים הסינים והטורקים מקבלים סבסוד מהמדינה שלהם - ועכשיו גם מהמדינה שלנו. זה מהלך עם נזק עקיף אדיר לעובדים, לשותפים, למשפחות. אם אני לא אהיה פה, לא יהיה מי שיתחרה ברשתות הגדולות. במקום שהכסף יישאר פה ויזין את הכלכלה הישראלית, הוא עובר ישירות ליצרנים הסינים והטורקים".

איתי מור, מילואימניק מתנדב ובעל עסק לשעונים ותכשיטים, הוסיף: "אני מנהל עסק כבר 14 שנה. לנו יש חוקי נגישות, שכר עובדים גבוה, ארנונה, מכון התקנים - ולמתחרים מחו"ל אין כלום. גם אם תורידו את רף ה-75 דולר, התחרות לעולם לא תהיה הוגנת. אנחנו מתחילים כל עסקה בפער. יש לי ארבעה ילדים קטנים, כמה נקודות מכירה, פיזיות ואינטרנטיות, וזה פשוט מפחיד. המדינה לא רק מקשה עלינו, היא בפועל מסייעת למתחרים שלנו. תנו לשוק לעשות את שלו, אל תשימו לנו רגליים".

"מדובר במהלך שמוצג לציבור כהקלה ביוקר המחיה, אך בפועל עושה את ההפך", אמר נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן. "הוא פוגע בעסקים הקטנים והבינוניים, מעלה את יוקר המחיה בטווח הבינוני והארוך, ומייצר משק ריכוזי שבו רק החזקים שורדים. כל הנתונים המקצועיים מצביעים על נזק ודאי לכלכלה הישראלית. אין אחד מפקידי משרד האוצר ומשרד הכלכלה, המומחים לכלכלה הישראלית, שתומכים במהלך זה. שר הכלכלה, תמיד אמרת לנו 'מה שטוב לאירופה ולאמריקה, טוב לישראל' - ועכשיו מה שטוב לאירופה ולאמריקה רע לישראל?".

"פגיעה אמיתית בכלכלה ובעסקים הקטנים"

שר הכלכלה ניר ברקת סיכם: "הדברים שנשמעו כאן קשים, והם לא מפתיעים אותי. אני מכיר היטב את הסיכון הממשי לעסקים הקטנים ולחנויות הרחוב אם המהלך הזה יתקדם. תפיסת עולמי היא קבלת החלטות לאחר התייעצות עמוקה עם המגזר העסקי, וכך פעלתי תמיד. הורדת יוקר המחיה היא יעד חשוב, אבל לא באמצעות צעדים שמעוותים את התחרות, פוגעים בכלכלה ומייצרים רווח קצר-טווח והפסד ארוך-טווח.

"יש דרכים הוגנות וטובות יותר להקל על הציבור ולחזק צמיחה, והצגתי אותן לשר האוצר. יש כאן שתי דרכי פעולה ברורות: האחת - פנייה לראש הממשלה, ואני אציג בפניו את עמדתי בצורה ברורה ואמשיך לעשות זאת. השנייה - פנייה לבית המשפט, וככל שהסוגיה תגיע לשם, עמדתי תישמע גם שם. מה שנאמר כאן היום משקף פגיעה אמיתית בכלכלה ובעסקים הקטנים, ואני מעריך שהטענות שהוצגו מוצדקות ויזכו להדהוד גם בזירה המשפטית".