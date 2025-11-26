ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חי גאליס

"פופוליזם זול, ובסוף הציבור ישלם": מנכ"ל ביג נגד הצעד של סמוטריץ'

שר האוצר פרסם מוקדם יותר היום (ד') את כוונתו להכפיל את תקרת הפטור ממע"מ על רכישת מוצרים מחו"ל דרך האינטרנט, ובעלי העסקים בישראל זועמים • "בכל העולם לא רק שלא מגדילים את הפטור, אלא מבטלים אותו לחלוטין", אומר מנכ"ל ביג חי גאליס • "אם שר האוצר רוצה לדפוק את המשק הישרלי ואת העסקים בישראל - שיחתום על הצו"

אורן דורי 16:41
חי גאליס, מנכ''ל ביג / צילום: ביג מרכזי קניות
חי גאליס, מנכ''ל ביג / צילום: ביג מרכזי קניות

כוונת שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', להכפיל את תקרת הפטור ממע"מ על רכישת מוצרים מחו"ל דרך האינטרנט מעוררת זעם בקרב בעלי העסקים הישראלים. חי גאליס, מנכ"ל חברת ביג מרכזי קניות, אמר בשיחה עם גלובס כי "הקצנת הפטור עלולה לפגוע בעסקים. מכניסים עוד מוצרים לתוך הפטור, ולא ברור איך משווק בישראל יכול להתחרות עם הנחה של 18%, כגובה המע"מ, שהמדינה מאפשרת בקניות מחו"ל".

סמוטריץ' פירסם היום (ד') להערות הציבור צו המכפיל את רף הפטור, מ-75 דולרים כיום ל-150 דולר. גאליס מסביר כי הצעד הוא בניגוד מוחלט לנעשה כיום בעולם. "הסיפור כולו התחיל לפני עשור, כשמדינות התחילו לתת פטורים לקניות באינטרנט כדי להחדיר את השוק המקוון שעוד היה חדש יחסית, ולהגדיל את התחרות. אבל אף אחד לא חשב שזה יגיע למימדים האלה של כמות הצריכה. בשנים האחרונות הקניות המקוונות מחו"ל הפכו לנתח משמעותי מסך הצריכה בעולם כולו במדינות השונות. ולכן כיום, בכל העולם לא רק שלא מגדילים את הפטור הזה, אלא שמבטלים אותו לחלוטין.

"כבר ב-2021 באיחוד האירופי בוטל לחלוטין הפטור ממע"מ על חבילות מהאינטרנט, שעמד עד אז על רף של עד 22 יורו. אוסטרליה היו הראשונים שביטלו את הפטור הזה. בבריטניה גם כן ביטלו אותו, ב-2021. בארה"ב, ברוב הסטייטס, ביטלו גם כן. גם אגף התקציבים בישראל ניסה בשנים קודמות לבטל את הפטור, כי הרי זה מצב מגוחך ובלתי הגיוני לפגוע כך בעסקים שמשלמים מסים, ומהם המדינה בעצם חיה ומתפרנסת".

"יקר פה כי המדינה מקשה על העסקים"

לא יהיה פשוט לבעלי העסקים הישראלים לשכנע את הציבור הרחב שמדובר בהחלטה רעה, כאשר רבים נעזרים כבר היום ברכישות המקוונות כמפלט מיוקר המחירים בארץ. כשנשאל על כך, משיב גאליס: "אם כך, סמוטריץ' יכול לתת פטור גם בקניות ב-500 דולר, ואז יעלו את המע"מ בישראל בעוד אחוז או שניים. כי הרי מישהו צריך לסבסד את כל החגיגה הזאת, ובסוף הציבור ישלם בצד השני. אין בהצעה כלום חוץ פופוליזם זול וניסיון לקושש קולות. אם שר האוצר רוצה לדפוק את המשק הישראלי ואת העסקים בישראל - אז שיחתום על הצו".

ומה באשר למחירים הגבוהים ברשתות השיווק הישראליות? "יוקר המחיה בישראל הוא לא בגלל הקמעונאים", טוען גאליס, "יקר פה כי המדינה הזאת מקשה על העסקים ויש חוסר בעובדים. יקר פה כי יש רגולציה מטורפת שמייקרת את יבוא המוצרים. שכר הדירה יקר כי המדינה סוחרת בנדל"ן, יש ארנונה משוגעת לעסקים. אז מי משלם את זה? בסוף זה מגיע לכיס של כולם".