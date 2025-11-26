כמה זמן נדרש לצורך כינוס ועדה ממשלתית שתקבע "תו תקן" לעסקים של מילואימניקים, בהמשך להחלטת ממשלה לקידום עסקים כאלה? חצי שנה חלפה מאז קבלת ההחלטה בממשלה, כחלק ממתווה הסיוע לאנשי המילואים, אבל בינתיים שום דבר לא זז.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שיגר מכתב לשר הכלכלה ניר ברקת, שהגיע לידי גלובס, ובו קרא לזרז את יישום ההחלטה. "החלטת הממשלה מספר 3004 מיום 11 במאי 2025 הטילה על משרדך לפתח ולהפעיל מנגנון לקידום ושיווק עסקים בבעלות משרתי מילואים פעילים, לרבות תשתית דיגיטלית, יצירת תו תקן ייעודי, ותיאום מידע עם הביטוח הלאומי. התקציב הנדרש הוקצה בהחלטה", פתח סמוטריץ'.

שר האוצר מתח ביקורת על התארכות התהליך: "מאז אישור ההחלטה חלף זמן רב יחסית, ועדיין לא התקבלו תכנית יישום, לוחות זמנים או עדכון מסודר על התקדמות המהלך. מדובר בכלי שיכול לשנות באופן ממשי את יכולת ההשתכרות של בעלי עסקים המשרתים שירות ממושך, ולכן חשוב לקדם אותו ללא דיחוי".

"אבקש לקדם בהקדם האפשרי, תכנית מסודרת וסטטוס עדכני של העבודה, כולל התיאום מול הביטוח הלאומי, כדי שנוכל להבטיח את יישום ההחלטה במלואה. משרד האוצר עומד לרשותכם לסיוע מקצועי ככל שיידרש״, כתב סמוטריץ' לברקת.

מטרת התוכנית היא הנפקת תו ייעודי לבעלי עסקים המשרתים במילואים ולעסקים שמעסיקים מילואימניקים. חברות דוגמת וולט, מדרג או איזי יוכלו להציג איזה עסק הוא של מילואימניקים, לצורך קידומם. בנוסף, מאגר העסקים יפורסם באתר ייעודי של הממשלה. זאת, מתוך רציונל שהפגיעה העסקית הגדולה בעצמאים ששירתו תקופות ארוכות במילואים במלחמה היא באי-שימור לקוחות קיימים ואובדן לקוחות פוטנציאלים חדשים.

כדי לקדם את תו התקן, נדרש ממשרד הכלכלה לכנס את הוועדה שתקבע קריטריונים אשר יגדירו איזה עסק שנחשב לכזה של מילואימניקים, ולעבוד מול אגף כוח אדם בצה"ל לאימות פרטי המשרתים. את כל היתר אמור לעשות השוק הפרטי בעצמו.