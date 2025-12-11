שר הכלכלה ניר ברקת פנה הערב (ה') במכתב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בדרישה לבחון מחדש את ההצעה להרחיב את הפטור ממע"מ על יבוא אישי לגובה של 150 דולר. במכתב קובע ברקת כי המתווה שמקדם משרד האוצר "לוקה בראיה חלקית, ולא נשען על תשתית נתונים מספקת".

● לקראת הכפלת הפטור ממע"מ בינואר: מי ירוויח ומי יפסיד מהמהלך?

● הרפורמה בתקשורת של קרעי: מה העובדות שמאחורי השינויים?

לדברי ברקת, הצעתו של סמוטריץ' פורסמה "מבלי שנערכה בחינה כלכלית, לא בוצעה השוואה בינלאומית, ולא נבחן היקף השפעת ההצעה על כלל המשק". הוא מציין כי ההשלכות שהוצגו לו אמנם מצביעות על הורדת יוקר המחיה, "אבל לצד זאת גם על פגיעה צפויה בעסקים הקטנים והבינוניים, ובסופו של דבר גם תפגע בצמיחה של המשק".

ברקת מציג חלופות אחרות שלטענתו משיגות את אותה מטרה מבלי לפגוע במגזר העסקי: "ניתן להשיג את המטרה שעומדת מאחורי הצעתך באמצעות כלים אפקטיביים יותר ללא פגיעה במגזר העסקי וביצרנים המקומיים". בין ההצעות שהוא מונה: הפחתת מע"מ על חשמל ומים או קביעת מע"מ דיפרנציאלי על ירקות ופירות.

לדבריו, צעדים כאלה "צפויים ליצור תועלת רחבה לכל שכבות הציבור, להביא להפחתת מחירים אמיתית ולסייע בצמיחה", בניגוד למתווה הפטור המוצע. בסיום המכתב כותב ברקת כי "יש לבחון מחדש את ההצעה המקורית ולגבש במהירות חלופה מאוזנת שתשיג את היעדים המשותפים של הפחתת יוקר המחייה וחיזוק הכלכלה הישראלית".

בתגובה למכתב שנשלח הערב, מסר נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן כי "השר ברקת תומך בעמדתנו כי חובה לעצור את החלטת שר האוצר לפני שייווצר נזק בלתי הפיך. מהלך שפוגע ישירות בלב העסקים המקומיים. מאחורי הסיסמאות יש כאן החלטה שמעדיפה תאגידים מחו"ל על פני יבואנים, קמעונאים, סוחרים ועצמאיים בישראל, עיוות שפוגע בתחרות ועלול להביא לסגירה של אלפי עסקים בישראל.

"בעולם כבר מבינים שהפטורים האלו מדכאים צמיחה ולכן הם מבטלים אותם, ורק אצלנו בוחר שר האוצר להגדיל אותם. זו החלטה שמסכנת עשרות אלפי מקומות עבודהץ ראש הממשלה חייב לעצור את השר סמוטריץ', הוא חייב לעצור את המהלך הפופוליסטי הזה לפני שיהיה מאוחר מדי".