המדינה לבג"ץ: אין עילה להתערבות בהחלטה להרחיב את הפטור ממע"מ על יבוא אישי

לאחר עתירת איגוד לשכות המסחר נגד העלאת תקרת הפטור ממע"מ על יבוא אישי, המדינה משיבה לבג"ץ וטוענת כי אין לו סמכות להתערב בחקיקה מסוג זה • בין היתר נכתב כי שר האוצר סמוטריץ' "בחן מגוון של שיקולים מקצועיים" בטרם קיבל את ההחלטה

נבו שפיר 21:15
בצלאל סמוטריץ', שר האוצר / צילום: מירי שמעונוביץ
בצלאל סמוטריץ', שר האוצר / צילום: מירי שמעונוביץ

מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה הגישה את תגובתה לעתירה של איגוד לשכות המסחר נגד הצו המורה על העלאת תקרת הפטור ממע"מ ביבוא אישי. העתירה, שהוגשה בשבוע שעבר באמצעות עו"ד רז נזרי, ביקשה מבית המשפט להוציא צו ביניים שיקפיא את יישום ההחלטה, שנכנסה לתוקף בסוף החודש שעבר.

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, דחה בשלב זה את הבקשה לצו ביניים, אך הורה למדינה לנמק את עמדתה בתוך שבוע.

בתגובתה טוענת המדינה כי לבית המשפט אין סמכות להתערב בחקיקה משנית מסוג זה, וכי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', "בחן מגוון של שיקולים מקצועיים" בטרם קיבל את ההחלטה - לרבות הערות והסתייגויות שהועלו מצד גורמים שונים, ובהם גם שר הכלכלה ניר ברקת.

כאוס, פגמים ודהירה קדימה: תמונת מצב מוועדת התקשורת החדשה
המותג הפרטי אולי מוזיל את הסל - אבל מייקר את המותגים

"אולם יובהר, גם אם התוצאה אליה הגיע שר האוצר בבואו לקבל את ההחלטה בתיקון צו המכס שנויה במחלוקת לשיטת העותרת, אין בכך כדי להסיק מאומה בדבר הפגמים בהליך להם טוענת העותרת, או בדבר סיכויי העתירה להתקבל", נכתב בתגובת המדינה לעתירה.

"תשובת המדינה לבג"ץ מתעלמת מהטענה העיקרית שלנו", נמסר מיו"ר איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן, "ולפיה לא נעשתה כל עבודת מטה מסודרת או מעמיקה לבחינת הנתונים והמשמעויות לפני ההחלטה הרת הגורל למגזר העסקי בישראל על הכפלת הפטור ממע"מ. החלטה חריגה ביותר גם בהשוואה למדינות המודרניות שרובן ככולן מבטלות ומצמצמות פטורים.

"הדברים מקבלים משנה תוקף ממכתבו של שר הכלכלה שצורף לתשובה, המאשר כי מדובר בצעד פזיז שנעשה ללא בחינת השלכותיו", נמסר עוד מאיגוד לשכות המסחר. "לא ייתכן שהחלטות הרות גורל למשק, שיביאו לפגיעה אנושה בענף המסחר בישראל, לפשיטת רגל של אלפי עסקים, לאובדן של 30 אלף מקומות עבודה, עובדים שיזרקו לרחוב - תתקבלנה במחטף כפי שעשה שר האוצר. אנו ממתינים להחלטת בג"ץ בנוגע לבקשתנו לצו ביניים".