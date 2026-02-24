ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סמוטריץ׳ חתם על צו חדש: פטור ממע״מ עד 130 דולר בייבוא אישי

סמוטריץ' חתם על הצו לאחר פקיעתו של הצו הקודם שכלל פטור לחבילות עד 150 דולר בעקבות פסילתו על ידי הצבעה בכנסת אמש • הכניסה לתוקף: מהלילה בחצות • סמוטריץ': "לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל - לנצח"

אסף זגריזק 21:10
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: מירי שמעונוביץ
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: מירי שמעונוביץ

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לפטור ממס על ייבוא אישי עד 130 דולר. הצו יכנס לתוקף מהלילה בחצות. סמוטריץ' חתם על הצו לאחר פקיעתו של הצו הקודם שכלל פטור לחבילות עד 150 דולר בעקבות פסילתו על ידי הצבעה בכנסת אמש.

שאלות ותשובות | "אנשים גילו בבוקר שהם צריכים לשלם מס שלא לקחו בחשבון"
לפני ההצבעה בכנסת על ביטולו: האוצר הזמין קמפיין לפטור ממע"מ ל-150 דולר

סמוטריץ': "כפי שאמרתי לאורך כל הדרך לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל - לנצח. אני נחוש במאבק ביוקר המחיה. הצו הקודם הוכיח את עצמו עוד לפני פקיעתו הלילה בכנסת. אזרחי ישראל הפסיקו להיות שבויים של המונופולים, והתחרות כבר התחילה להוריד מחירים"