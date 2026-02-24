סמוטריץ׳ חתם על צו חדש: פטור ממע״מ עד 130 דולר בייבוא אישי

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לפטור ממס על ייבוא אישי עד 130 דולר. הצו יכנס לתוקף מהלילה בחצות. סמוטריץ' חתם על הצו לאחר פקיעתו של הצו הקודם שכלל פטור לחבילות עד 150 דולר בעקבות פסילתו על ידי הצבעה בכנסת אמש.

סמוטריץ': "כפי שאמרתי לאורך כל הדרך לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל - לנצח. אני נחוש במאבק ביוקר המחיה. הצו הקודם הוכיח את עצמו עוד לפני פקיעתו הלילה בכנסת. אזרחי ישראל הפסיקו להיות שבויים של המונופולים, והתחרות כבר התחילה להוריד מחירים"