כאל: הפעילות בכרטיסי אשראי צנחה ב-30% בשבוע הראשון של המלחמה

הציבור הגדיל את רכישות המזון ברשתות השיווק בשבוע הראשון למבצע "שאגת הארי", כך עולה מניתוח פנימי שערכה חברת כאל בניהולה של יפית גריאני ובשליטת קבוצת דיסקונט.

● "קונים בשמועה ומוכרים בידיעה": מדוע מניות הפיננסים צנחו לאחר תוצאות שיא

● המניה ממשיכה לזנק, ובעל השליטה הרוויח 10 מיליארד שקל בשבוע

כאל מציגה היום את התוצאות לשנת 2025, ושם הספיקו לבצע ניתוח שמלמד על צניחה של 30% במחזורי הפעילות בכרטיסי האשראי של כאל בשבוע הראשון למבצע הצבאי נגד איראן. הסקטורים שהושפעו במיוחד לשלילה היו רשתות האופנה, שהמכירות שלהן צנחו ב-77% בשל הסגירה של הקניונים. גם בתחומי התיירות נרשמה ירידה חדה של 65% במחזורים, ובתחום המסעדות והפנאי נרשמה ירידה בהוצאות של 50%.

בכאל מעריכים כי "אנחנו נראה קיטון במחזורי הפעילות בחו"ל. משום שזו תקופה שבוטלו הטיסות כיום. פנינו עם תקווה להתאוששות לפני פסח, במידה ויהיה שינוי במצב הבטחוני. כך שלפחות חלק מהחופשות שתוכננו לחו"ל לא יבוטלו". עבור חברות כרטיסי האשראי, פעילות הישראלים בחו"ל מהווה מקור להכנסות מהמרת מטבע ושירותים נוספים.

"הרגולציה המשתנה פותחת הזדמנויות"

מבחינת התוצאות הכספיות סיכמה כאל שנה עם ירידה חדה ברווח הנקי, שנחתך ב-57% ל-118 מיליון שקל אשתקד. הסיבה לירידה החדה נובעת מהפרשת ענק חד פעמית בסך של 178 מיליון שקל בשל פסק דין שומות מע"מ. נציין כי כלל חברות האשראי ביצעו הפרשות משמעותיות בגין מה שנפסק בו. בנוסף כאל הפרישה גם סכום של 98 מיליון שקל (לפני מס) לאל על, בשל אופציית פאנטום שנתנה לה בעבר כנגד מועדון הנוסע המתמיד (פלייקארד). האופציה נותנת לאל על תשלום נדיב משום שכאל נמכרת לפי שווי של 4 מיליארד שקל. מדובר עדיין בהפרשה, שכן העסקה טרם הושלמה.

גם הרבעון האחרון של 2025 היה חלש יחסית. נרשם בו קיטון ברווח הנקי בשיעור של 31% לכ-47 מיליון שקל. הקיטון נבע בעיקר מהוצאות לתמיכה בצמיחה, גידול בהוצאות הפחת בגין החלפת תשתית מערכת ליבה וגידול בהוצאות להפסדי אשראי לאור צמיחה עודפת ביתרות ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

בתחומי הפעילות שלה רשמה כאל צמיחה במחזור העסקאות אשתקד. זה עמד על כ-209 מיליארד שקל, גידול של כ-13%. ברבעון האחרון עמד מחזור העסקאות בכרטיסי כאל על כ-55 מיליארד שקל זינוק של 15% בתוך שנה.

תיק האשראי הצרכני של כאל גדל ברבעון האחרון של השנה שעברה בכ-4.1% לעומת הרבעון השלישי. כאשר מתחילת 2025 צמח התיק בשיעור דו-ספרתי של 11.2%. ביום האחרון לשנת 2025 עמד גודל התיק על 10.5 מיליארד שקל לעומת כ-9.4 מיליארד שקל בסיכום שנת 2024, גידול של כ-12%. כאל גם רשמה גידול במספר הכרטיסים הפעילים, בסוף שנת 2025 עמד מספרם על כ-4.1 מיליון בהשוואה לכ-3.7 מיליון כרטיסים בסוף שנת 2024, גידול של כ-9%.

עם פרסום התוצאות מסרה המנכ"לית החדשה בחברה, יפית גריאני, שנכנסה לתפקיד לפני כחודשיים וחצי, "הרגולציה המשתנה פותחת הזדמנויות חדשות לחברות כרטיסי האשראי והתשלומים להפוך לשחקניות משמעותיות יותר, ואנו ערוכים לממש אותן".

כאמור השליטה בכאל נמצאת בשלבי מכירה על ידי דיסקונט, בניהולו של אבי לוי, לידי קבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הראל. העסקה עדיין תלויה באישורי רשות התחרות ובנק ישראל.