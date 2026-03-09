המניה ממשיכה לזנק, ובעל השליטה הרוויח 10 מיליארד שקל בשבוע

מניית אלביט מערכות לא עוצרת: מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי", במשך שבוע מסחר אחד היא זינקה בוול סטריט ב־22%. בשבוע הזה, נוספו לשווי השוק של החברה הביטחונית הישראלית כמעט 7.8 מיליארד דולר, לשווי שיא של 43.5 מיליארד דולר (134 מיליארד שקל).

בכך הפכה אלביט לחברה הישראלית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר, מעל חברת התרופות טבע, חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט וגם מעל שני הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים. מתחילת השנה הנוכחית, מניית אלביט קפצה ב־62%, ובתקופה של השנתיים האחרונות המניה עלתה ביותר מפי 4.

בעל השליטה באלביט הוא מיקי פדרמן, שמחזיק ב־42.1% ממניותיה. בשבוע שעבר הרוויח פדרמן "על הנייר" כמעט 3.3 מיליארד דולר (יותר מ־10 מיליארד שקל), כששווי כלל ההחזקה שלו במניות אלביט זינק לרמה של 18.3 מיליארד דולר (56 מיליארד שקל).

העליות במניית אלביט מגיעות על רקע הלחימה המחודשת במזרח התיכון. ההסלמה מובילה לכך שבשוק מתמחרים את הגידול בביקושים למערכות ביטחוניות שונות. לא רק מניית אלביט עלתה בשבוע האחרון - גם מניות ביטחוניות אמריקאיות כמו Northrop Grumman ו-RTX־ נסחרו במגמה חיובית, אם כי מתונה בהרבה.

עסקת ענק גם בשוק האירופי

אלביט מספקת מערכות וטכנולוגיה ביטחונית לתחומים מגוונים. פורטפוליו המוצרים שלה כולל, בין היתר, מל"טים, צי"ד (צבא יבשה דיגיטלי) שמהווה את מערכת השליטה והבקרה של זרוע היבשה בצה"ל, קסדות למטוסי F-15 ו-F35, מערכות "חץ דורבן" להגנה על רכבים משוריינים, ולוחמה אלקטרונית.

שניים משוקי היעד הגדולים של החברה הם ישראל וארה"ב, שבשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 היוו 33.2% ו־20.8%, בהתאמה, מסך הכנסותיה של אלביט. אירופה, שפחות קשורה לקונפליקט הנוכחי, היוותה 26.9% מהכנסות אלביט באותה תקופה.

עם זאת, בשבוע שעבר הגיע דיווח חיובי לחברה מהיבשת: לפיו, אלביט נמצאת בדרך לעסקת ענק עם גרמניה, וממשלת גרמניה שוקלת רכישה של מערכת לשיגור רב־קני של רקטות, EuroPULS, כחלק מתהליך ההתעצמות של הצבא הגרמני. זאת, בעסקה בשווי של 6 מיליארד אירו,כאשר אלביט מייצרת את המערכת והרקטות יחד עם שותפות מאירופה.

אלביט מנוהלת על ידי בצלאל (בוצי) מכליס. החברה צפויה לפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הרביעי ולשנת 2025 כולה בשבוע הבא (ב־17 במרץ) ולפי תחזיות האנליסטים היא אמורה להציג צמיחה של 15.7% בהכנסות, ל־7.9 מיליארד דולר, ושל מעל 40% ברווח הנקי למניה (Non-GAAP), ל־12.32 דולר. בסוף הרבעון השלישי של 2025 צבר ההזמנות של אלביט היה בשיא של 25.2 מיליארד דולר.