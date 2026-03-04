"שאגת הארי" מול "עם כלביא": הפעם הישראלים קונים פחות

המערכה מול איראן שנפתחה בבוקר שבת גרמה כצפוי להסתערות של הישראלים על המדפים לטובת הצטיידות במזון לקראת שהייה ממושכת בבתים. מחזור הקניות בכרטיסי אשראי של המזון בסופרמרקטים והמרכולים בימים שבת וראשון זינק ב-64% לעומת הימים המקבילים בשבוע הקודם - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא.

● 60 יום לחבילה: זמני המשלוחים של עלי אקספרס ודומיו מזנקים בשל המלחמה

● קונים ליד הבית ומשלמים עוד 30%. וגם: המוצר שהביקוש אליו זינק

עם זאת, כאשר בוחנים את מחזורי הקניות בכרטיסי אשראי ואת המדדים השונים ביומיים הראשונים של מבצע "שאגת הארי" לעומת היומיים הראשונים במבצע הקודם מול איראן, "עם כלביא" בחודש יוני, רואים התמתנות. במספרים היבשים, מדובר בקיטון של 2% במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי. בפועל, הקיטון גדול יותר, מכיוון שבמבצע "עם כלביא" המלחמה פרצה בלילה שבין חמישי לשישי, ועיקר ההצטיידות במזון התקיימה ביום שישי.

כשבוחנים את הנתונים של יום ראשון 1.3.26 אל מול 15.6.25, יום העסקים הראשון המלא של כל אחד מסבבי הלחימה, רואים ירידה מינורית של 1% במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי בענף המזון, שנבעה מירידה של 7% בכמות העסקאות אל מול עלייה של 6% בגובה הקנייה הממוצע.

בפניקס גמא מסבירים כי על אף ההתראות על כוונת תקיפה עתידית, הציבור נותר אדיש למצב עד לרגע התקיפה, ועל כן רכש והצטייד במזון במקומות שסמוכים לאזור המגורים - מה שמסביר את העלייה בגובה הקנייה הממוצע. כלומר, הציבור ביצע פחות רכישות, אך הגובה הממוצע של סל הקניות היה גדול יותר.

בהשוואה בין ימי ראשון, השבוע בתוך המבצע ובשבוע שעבר (22.2), רואים עלייה של 74% במחזורי הקניות בענף המזון. העלייה נובעת בעיקר מעלייה של 60% מגובה הקנייה הממוצע. כך, אם סל קניות ממוצע ביום ראשון שעבר עמד על 92 שקל, השבוע כבר היה מדובר ב-143 שקל - פי 1.5.

"הציבור כבר למוד ניסיון לנוכח המצב הביטחוני במדינה, ויודע להתנהל בסיטואציות אלה", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "ולכן הוא לא נלחץ ומרוקן מדפים, כפי שהיה במבצע 'עם כלביא'".