האפקט האיראני: הישראלים מזמינים יותר חופשות בארץ, ופחות בחו"ל

שבוע הרכישות של הישראלים התאפיין במגמה מעורבת, כאשר חלק מענפי הצרכנות הבולטים המשיכו לרשום עליות, בזמן שאחרים ביצעו "תיקון" אחרי העליות שנרשמו בעקבות הולנטיינ'ס דיי - כך עולה ממדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

הירידה הגדולה ביותר של השבוע שייכת לענף התיירות והנסיעות (9%), אולם יש להבחין בין תיירות חוץ לתיירות פנים. בתיירות חוץ נרשמה ירידה של 9%, הנובעת מירידה של 21% במספר ההזמנות, על רקע אי-הוודאות בעניין התקיפה באיראן, משולבת בעלייה של 14% בגובה הקנייה הממוצעת, ייתכן בשל הזמנת חופשות משפחתיות עתידיות או הזמנות ליעדים יקרים יותר.

לעומת זאת, ענף בתי המלון בארץ זינק ב-25% במחזור הקניות, כאשר העלייה נבעה מגידול זהה במספר העסקאות ובגובה הקנייה הממוצעת. גם בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מדובר בעלייה של יותר מ-20% במחזורי הקניות של בתי המלון בארץ.

"ניתן לשייך את העלייה השבוע בהזמנות בתי מלון בארץ לשני גורמים עיקריים", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הראשון - מזג האוויר הנעים שעודד יציאה לנופש ולבילוי. השני - העובדה שחג הפסח השנה יחול בתחילת אפריל, בעוד שבשנה שעברה חל ב-12 באפריל. המשמעות היא שהשנה אנו קרובים יותר לחג, ולכן רואים גידול בהזמנות לקראת הפסח הקרב ובא".

לחמני מזכיר גם כי "אנו נמצאים כשבוע וחצי לפני חג פורים, ומעניין יהיה לראות האם המתיחות הביטחונית תשפיע גם על הקניות לקראת החג".

כאמור, העליות השבוע הן מינוריות, ומתוכן מובילים ענף מוצרי החשמל (עלייה של 6% במחזור הקניות לעומת השבוע הקודם), שנמצא לפני פרסום מאסיבי של מבצעי חג הפסח ברשתות החשמל; וענף בתי הקפה והמסעדות עם עלייה של 4%, על רקע מזג האוויר הנעים לעומת האובך של השבוע הקודם.