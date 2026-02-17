המרוויחים של ולנטיינ'ס דיי: ענפי התכשיטים, הקוסמטיקה והפרחים

השבוע שבו חל הוולנטיינ'ס דיי התאפיין בעליות בכל מחזורי הקניות בענפי הצריכה המרכזיים, בהשוואה לשבוע הקודם - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בענף התכשיטים, עם זינוק של 36% במחזור הקניות בכרטיסי אשראי. העלייה נבעה מגידול של 28% במספר הקניות ושל 6% בגובה הקנייה הממוצעת. עיקר הגידול התרחש בחנויות הפיזיות, שבהן נרשמה עלייה של 40% במחזור הקניות. בנוסף, גובה הקנייה הממוצע בחנויות הפיזיות היה גבוה ב-30% לעומת האונליין, ועמד על 1,293 שקל, לעומת 961 שקל באונליין.

ענף הקוסמטיקה והבישום רשם השבוע עלייה של 28% במחזור הקניות, שנבעה בעיקר מעלייה של 21% במספר הקניות. בניגוד לענף התכשיטים, בענף זה האונליין היה דומיננטי יותר, עם עלייה של 36% במחזור הקניות באונליין לעומת 27% בחנויות הפיזיות. גם ענף הפרחים והמשתלות רשם השבוע עלייה של 24% במחזור הקניות, ועסקה ממוצעת בענף הסתכמה ב-167 שקל.

ענף האופנה רשם השבוע התאוששות, ועלה ב-8% במחזור הקניות, לאחר שבשבוע שעבר ירד ב-2%, ובפניקס גמא מייחסים את העלייה באופן עקיף למבצעי סוף העונה לצד השפעת יום האהבה. דווקא ענף בתי הקפה נהנה פחות מיום האהבה, וייתכן כי לשרב והאובך שאפיינו את סוף השבוע הייתה השפעה על כך (היום החזק ביותר של הענף היה חמישי).

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "הציבור נערך לאורך כל השבוע ליום האהבה הבינלאומי שחל בשבת. יחד עם זאת, בהשוואה ליום האהבה בשנה שעברה, השנה קיימת ירידה במחזורי הקניות בחלק מענפי הצריכה הקשורים באופן ישיר ליום זה. ייתכן כי הדבר קשור לתנאי מזג האוויר החריגים ולזיהום האוויר שנרשמו במהלך סוף השבוע".