אחרי פרסום תוצאות מכרז "הסל של המדינה", שבו זכתה רשת קרפור (שהייתה היחידה שניגשה אליו), שר הכלכלה ניר ברקת פנה היום (ב') לממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, בבקשה לבדוק חשד לתיאום עמדות בין רשתות השיווק.

● רשות התחרות בוחנת הטלת סנקציות נוספות על החברה המרכזית למשקאות

● הלחץ נגד עסקת רשת מגיע לחו"ל. האם דרהי יקבל שיעבודים, ומה ייצא למנכ"ל?

בתדרוך לעיתונאים שהתנהל מספר דקות אחרי ההודעה על הזוכה במכרז "הסל של המדינה", במענה לשאלת גלובס איך השר מסביר את כמות המשתתפות הדלה במיזם, ענה ברקת כי לראות עיניו התבצעו מאמצים פסולים - ש"לא ברור כיצד הם לא פליליים" - של תיאום בין רשתות השיווק שעמדו בתנאי הסף של המכרז. נזכיר כי המכרז דיבר על רשתות שיווק שלהן לפחות 40 סניפים בפריסה ארצית, והמתמודדות האפשריות היו שופרסל, יוחננוף, ויקטורי, מחסני השוק, רמי לוי ושופרסל.

"דפוסי תגובה דומים ומתוזמנים"

בפנייתו לממונה כתב ברקת כי חלק מרשתות השיווק הפעילו "דפוסי תגובה דומים ומתוזמנים", השתמשו במסרים ציבוריים ובטיעונים זהים בניסוחים בפניות שלהם למשרד הכלכלה ובזירה הציבורית, וגם הביעו עמדות שליליות תוך ניסיון לייצר לחץ ענפי וציבורי מתואם נגד המהלך.

לדבריו, השימוש בתקשורת להעברת מסרים אלה עלול ללמד על תיאום עמדות או העברת מסרים בין מתחרים. כידוע, החוק למניעת תחרות אוסר על בעלי הרשתות השונות לדבר עם מתחריהם.

ברקת שואל במכתבו את עו"ד כהן "האם מתקיימות אינדיקציות להסדר כובל או לתיאום עמדות בין מתחרים בענף הקמעונאות, באופן ישיר או באמצעות מתווכים", ו"האם קיים חשש לפגיעה בתחרות או בהתנהלות תחרותית תקינה במסגרת פרויקט 'הסל של ישראל'".

בסוף הפנייה, ברקת מביע נכונות לשתף פעולה עם בדיקה שכזו, ככל שתהיה, ומבקש לנקוט צעדים נגד הרשתות שביצעו לכאורה עבירות.

"קרפור הוכיחה אומץ-לב ציבורי"

"בעוד שרשת קרפור הוכיחה אומץ-לב ציבורי וזכתה במכרז שיוזיל דרמטית את הסל לצרכן, רוב הרשתות האחרות נמנעו, תוך חשד חמור לתיאום ביניהן למניעת הגשת הצעות, במטרה לשמור על מחירי המוצרים הגבוהים כיום בשוק. הגשת התלונה לממונה על התחרות נועדה לבדוק את החשד החמור", מסר ברקת בהצהרה לתקשורת.

כזכור, בסיכום מכרז "הסל של המדינה", קרפור הציעה סל מוצרים בסך 1,098 שקל בלבד, כ-25% פחות מסל הייחוס שהוצג בתחילת המתווה, שעמד על כ-1,400 שקל. "הסל כולל את המוצרים הנמכרים ביותר בישראל, עם כ-30% מוצרים בריאים ו-13 מוצרי מותג פרטי ויבוא מקביל שהרשתות יכלו להציע כחלופה מוזלת", מסר עוד השר.

"קרפור תחל בעוד כחודש למכור את הסל בסניפיה", הוסיף. "אני קורא לאזרחי ישראל להצביע בקופה ולתגמל את מי שמוריד מחירים ומוכר לעם ישראל בזול".