רשות התחרות בוחנת הטלת סנקציות נוספות על החברה המרכזית למשקאות
רשות התחרות

רשות התחרות בוחנת הטלת סנקציות נוספות על החברה המרכזית למשקאות

לאחר שהטילה סנקציות בסך 18 מיליון שקל, רשות התחרות מדווחת על ראיות חדשות שעשויות לגרור סנקציות נוספות נגד החברה המרכזית למשקאות • על פי בדיקת הרשות, החברה התערבה במחירי הצרכן מול רשתות השיווק, תצוגת המוצרים ועוד

נבו שפיר 09:48
הממונה על התחרות, עו''ד מיכל כהן / צילום: כדיה לוי
הממונה על התחרות, עו''ד מיכל כהן / צילום: כדיה לוי

לאחר שהודיעה אמש על כוונתה להטיל עיצומים בסך 18 מיליון שקל על החברה המרכזית למשקאות, רשות התחרות מתבססת על ראיות נוספות שברשותה כדי לבדוק גם את ההפרות בתחום המשקאות הקלים. כאמור, החברה המרכזית למשקאות (CBC) מחזיקה במותג טרה, ובמסגרת בדיקת רשות התחרות נמצאו ראיות להתערבות במחירי הצרכן מול רשתות השיווק, תצוגת המוצרים ועוד.

לדברי גורמים ברשות התחרות, מדובר בבדיקה קטנה יותר מהיקף הבדיקה שבגינה הוטלו העיצומים בגובה 18 מיליון שקל, והיא מבוססת על ראיות זהות שנאספו במהלך העבודה על אכיפת חוק המזון. לגלובס נודע שגם אם יושתו סנקציות נוספות על CBC בעקבות הבדיקה בתחום המשקאות הקלים, הם יהיו נמוכים יותר מאלו שדווחו עד כה.

מאז כניסתה של הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן לתפקידה, החלה לבצע רשות התחרות מספר בדיקות ומבצעי אכיפה לסעיפי חוק המזון. החוק שחוקק לפני יותר מעשור, ולא נאכף הלכה למעשה, קובע רגולציות קשיחות ביותר בתחום תיאום המחירים, הקשר שבין יצרני המזון והפארם לרשתות השיווק, ובצידן גם קנסות גבוהים מאוד למפרים.