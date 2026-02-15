ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום רשות התחרות תקנוס בכ-18 מיליון שקל את החברה המרכזית למשקאות
רשות התחרות תקנוס בכ-18 מיליון שקל את החברה המרכזית למשקאות

העיצומים פורסמו להערות הציבור לקראת ביצועם, והם יוטלו בגין הפרות שקשורות בין היתר להתערבות בקביעת מחירי המדף של מוצרי טרה, שנמצאים בשליטת החברה, וכן בשל חשד להתערבות במיקום המוצרים על המדפים ברשתות השיווק

נבו שפיר 13:03
חלב של טרה / צילום: גלובס
רשות התחרות הודיעה היום (א') כי היא מתכוונת להטיל עיצומים בסך של כ-18 מיליון שקל על החברה המרכזית למשקאות בע"מ (CBC) על כך שהפרה מספר של תקנות שמפורטות בחוק התחרות במזון ובפארם. העיצומים מגיעים על רקע בדיקה שהחלה ברשות התחרות כבר לפני כ-5 שנים, ותוצאותיה מגיעות לכדי ביצוע בימים אלה.

על-פי הודעת רשות התחרות, העיצומים פורסמו להערות הציבור לקראת ביצועם, והם יוטלו בגין הפרות שקשורות בין היתר להתערבות בקביעת מחירי המדף של מוצרי טרה, שנמצאים בשליטת החברה, וכן בשל חשד להתערבות במיקום המוצרים על המדפים ברשתות השיווק.

הדבר נודע לרשות התחרות בבחינה של התכתבויות מייל ו-וואטסאפ שהתנהלו בין הספקיות הגדולות לבין רשתות השיווק. בין היתר נבדקו הספקיות ש.שסטוביץ, ליימן שליסל, שטראוס, תנובה, אנג'ל, יוניליוור, אסם, נטו, ויליפוד, סנו, דיפלומט, סוגת, טמפו, קימברלי קלארק ויפאורה. הממונה על התחרות הגיעה להסכמה עם אותן החברות לתשלום עיצומים כספיים בסך כולל של כ-150 מיליון שקל.

לפי הודעת הרשות, בשלב הבא של הבדיקה יתבצע מיקוד על התנהלותם של הקמעונאים הגדולים במשק ועמידתם בסעיפי חוק המזון.

כאמור, הבדיקה של רשות התחרות בנושא החלה בשנת 2021, מאז כניסתה של הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, לתפקידה. מטרת הבדיקה הייתה להתחיל ולבדוק לעומק את ההפרות שמבצעות החברות הגדולות במשק בכל הקשור לסעיפי חוק המזון (תקנות שבחלקן הגדול לא נאכפו עד לאותה בדיקה).

מהחברה המרכזית למשקאות לא נמסרה תגובה לדברים.