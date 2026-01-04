יבלום את יוקר המחיה? ברקת משיק את פרויקט "הסל של המדינה"

שר הכלכלה ניר ברקת הציג היום (א') במסיבת עיתונאים את פרויקט "הסל של המדינה" - יוזמה ממשלתית שנועדה, לדבריו, לבלום את יוקר המחיה דרך מחירי המדף ברשתות המזון. מדובר בסל של 100 מהמוצרים הנמכרים ביותר בישראל, שישווקו במחיר הזול ביותר. הסל יוצע ללקוחות ברשת אחת שתיבחר במכרז, ויוכרז כ"סל של המדינה" תוך מספר שבועות מהיום.

בין המוצרים ברשימת ה-100 שפרסם משרד הכלכלה נמצאים אורז פרסי סוגת, 8 יחידות פיתות אנג'ל, מגבוני האגיס, ביסלי גריל 70 גרם, פתי בר אסם 500 גרם, גבינת שמנת נפוליאון 28% 200 גרם, גבינה קשה 28% פרוסה 400 גרם, חלב טרה נטול לקטוז 1% שומן, ליטר ריוויון 1.5% שומן, קוטג' טרה 5% 250 גרם, מגבות מטבח של ניקול ועוד.

● לרשימה המלאה של 100 המוצרים ב"סל של המדינה"

המועמדות הרלוונטיות להגשה לקול הקורא הן הרשתות הקמעונאיות הגדולות, להן יותר מ-40 סניפים בפריסה ארצית: שופרסל, רמי לוי, קרפור, יוחננוף, ויקטורי ומחסני השוק.

לפי המתווה, הסל יורכב ממוצרי מזון ותמרוקים, ללא טבק, אלכוהול ותוצרת חקלאית (ירקות ופירות, חלב, חמאה וביצים), וייקבע על בסיס נתונים שאספה חברת סטורנקסט עבור משרד הכלכלה.

● המותג הפרטי אולי מוזיל את הסל - אבל מייקר את המותגים

● יוקר מחיה? למה אתרי השוואות המחירים הישראליים לא מצליחים להתרומם

"חיסכון של חסוך מאות שקלים בשנה"

מחירו של הסל ייגזר מהמחיר הזול ביותר שנמצא בקרב כ-30 רשתות בארץ, ויעמוד סביב ה-10% של הממוצע הנמוך בקרב אותם מוצרים. הרשת שתזכה במכרז תתחייב למחיר אחיד של רשימת המוצרים בכל סניפיה.

השר ברקת הציג את גובה סל המוצרים המינימלי, שנקרא סל הייחוס, וגובהו הוא 1,472 שקלים. "אנחנו רוצים לחזק את הצרכן באמצעות הבחירה שלו לחזק את הקמעונאים שנותנים לו את הסל המשתלם ביותר", אמר השר. "היעד שלנו זה 100 מוצרים שהם הנמכרים ביותר במדינה, חוץ ממוצרים במשקל שהם תוצרת חקלאית, אלכוהול וטבק". בנתונים שנאספו במשרד הכלכלה על פי חוק השקיפות, מחקר של חברת סטורנקסט ונתוני אתר השוואת המחירים CHP, הצרכן משלם קרוב ל-10% יותר על הסל הבסיסי גם ברשתות הדיסקאונט. למעשה, על פי נתוני משרד הכלכלה אותם הציג השר, יכולים להיחסך כ-2,000 שקלים למשפחה בשנה אם יבחר לקנות מוצרים מהסל של המדינה.

הקמפיין לרשת שתנצח במכרז יהיה בגובה של 50 מיליון שקל, ויותאם לה אישית, כך לדברי השר. "כשהממשלה אומרת את זה על רשת מסוימת, יש לזה משמעות גדולה", הוא הוסיף. "אני קורא לצרכנים - תהיו עירניים. אנחנו צריכים לעבוד על תחום הביקושים, ולתגמל את מי שעוזר להוריד מחירים".

בשוק מרימים גבה

אלא שבשוק הקמעונאות התגובה הראשונית הייתה בעיקר הרמת גבה. בשלוש מהרשתות הגדולות שעומדות לכאורה בקריטריונים - שופרסל, רמי לוי ומחסני השוק - אמרו לגלובס כי הם לא מכירים לעומק את פרטי הקול הקורא, וכי המהלך לא הוצג להם מראש.

גם ברמה העקרונית, ספק אם סל מפוקח אחד מסוגל לשנות דפוסי תמחור בענף שמורכב מאלפי מוצרים. ניסיון העבר מלמד כי מהלכים מהסוג הזה נוטים להישאר נקודתיים: הרשת הזוכה נהנית מחשיפה וממיתוג, הצרכנים נהנים ממחירים נמוכים בחלק קטן מהמוצרים - ובמקביל המחירים מחוץ לסל ממשיכים לעלות בהדרגה.

בשוק מזכירים כי התערבות ישירה במחירים, גם כשהיא עטופה במכרז, עלולה לייצר עיוותים - החל מהסטת רווחיות למוצרים אחרים ועד לצמצום מגוון.

בתוך כך, הקול הקורא כבר פורסם באתר הממשלתי, ובשבועיים הקרובים ירוכזו במשרד הכלכלה שאלות מהרשתות לפני הכרזה על זוכה בתוך כחודש מהיום. השאלה האמיתית היא האם הפעם, בניגוד ליוזמות קודמות, "הסל של המדינה" יהפוך לכלי צרכני עם שיניים - או לעוד מהלך עם כותרת גדולה ותוחלת מוגבלת.

ארגון לובי 99, הלובי הציבורי, מסר בתגובה: "צר לנו ששר הכלכלה החליט שוב לקדם פתרון פלסטר שמתעדף יח"צ על מהות במקום להתמודד עם הבעיה האמיתית של יוקר המחיה - ריכוזיות יתר בשוק המזון. בסופר ממוצע יש עשרות אלפי מוצרים. הורדת המחירים למאה מוצרים בלבד על חשבון העלאה של כל השאר, תסייע אך ורק לרשת הגדולה שתוכל להרשות לעצמה לספוג הפסדים על אותם מוצרים לזמן קצוב, כדי לזכות בקמפיין שיווקי שימומן מכספי המיסים של הציבור. כדי להתמודד עם יוקר המחיה נדרשים פתרונות עומק, וזו לא הפעם הראשונה שהשר מוכיח שהוא מעדיף מסיבות עיתונאים על פני עבודת מטה מסודרת".