יום לאחר השלמת עסקת הרכישה השנייה בגודלה בתולדות ההייטק הישראלי, עובדים רבים במטה סייברארק בישראל הנמצא בפארק איזורים בפתח תקווה פתחו את תיבת הדואר האלקטרוני שלהם לבוקר שהיה רחוק מחגיגי.

● רצף הירידות הארוך מזה 20 שנה: מה עובר על ענקית הטכנולוגיה?

● משבר הג'וניורים כבר כאן? מעל 16 אלף מובטלים בהייטק, והשכר עולה

פאלו אלטו נטוורקס הכריזה רשמית על השלמת הרכישה תמורת 25 מיליארד דולר, וכל העובדים קיבלו באותו יום מיילים לגבי המשך תנאי ההעסקה שלהם בחברה המאוחדת. אבל עבור חלק מהם - לפי הערכות כמאה עובדים בישראל, כ־10% מכוח העבודה המקומי - הכיל המייל בשורה קשה: תפקידם יבוטל. ההודעה הגיעה ישירות מפאלו אלטו, גנרית וקרה, וללא כתובת ברורה בתוך סייברארק למי לפנות. כך, לפי עובדים.

המהלך, שנתפס בעיני עובדים רבים כמנותק ומערכתי, מעורר שאלות על המחיר האנושי של עסקאות ענק בהייטק כמו גם על הפער התרבותי בין חברות ישראליות לענקיות הטק האמריקאיות. עבור עובדים רבים שהקדישו שנים לבניית החברה, זהו לא רק סיום של פרק תעסוקתי אלא גם פרידה מתרבות ארגונית שתיארו כמשפחתית וישראלית.

חבילות פיצויים נדיבות

מה שהופך את המהלך לבעייתי בעיני רבים הוא לא רק היקפו או תזמונו, אלא בעיקר האופן שבו בוצע. המיילים נשלחו לעובדים ישירות מפאלו אלטו, ולא מסייברארק עצמה. כך סיפרו עובדים לגלובס כי יש מנהלים שאפילו לא ידעו טרם הפיטורים מי מהעובדים תחתיהם יקבל הודעת פיטורים ויש שקיבלו הודעה על מנהל חדש.

לדברי העובדים, ביום הראשון למיזוג, במקום מייל ברוכים הבאים, הם קיבלו מייל עם תאריך סיום העסקתם. רבים מהם קיבלו התראה של שלושה עד 12 חודשים קדימה לכניסתו לתוקף של ביטול התקן לתפקידם.

שיטה זו, של מתן התראה של עד שנה קדימה לסיום ההעסקה, שונה מהנהוג במיזוגים ורכישות. אומנם יש תאריך סיום ברור, אבל בפועל עליהם להמשיך לעבוד כרגיל, להעביר ידע למערכות ולצוותים של פאלו אלטו, ולשמור על רציפות תפעולית.

עם זאת, גורמים מספרים לגלובס כי כדי למנוע עזיבה בטרם עת, החברה מציעה מענק "התמדה" מוגדל למי שיישאר עד סוף התקופה שנקבעה לו. עדויות נוספות מהשטח מדברות על חבילות פיצויים של ארבע עד חמש משכורות.

מבחינה עסקית, השיטה הגיונית: פאלו אלטו זקוקה לידע הצבור בידי עובדי סייברארק כדי לבצע אינטגרציה חלקה של המערכות, התהליכים והטכנולוגיות. העובדים, מצידם, מקבלים זמן ארוך יחסית להיערך ליציאה לשוק העבודה ופיצויים שנחשבים לנדיבים. אולם מבחינת החוויה האישית והתרבות הארגונית, הראה כי התחושה שונה. עובדים מתארים תחושת ניכור - בהידרשם להמשיך לעבוד כרגיל בידיעה שהחברה כבר החליטה שאין לך עתיד בה, ושתפקידם כעת להכשיר את מחליפם.

מספר העובדים שפוטרו מסייברארק בעקבות הרכישה (ע"פ הערכות) 700

מעובדי סייברארק העולמית

מתוך למעלה מ־3,000 עובדים כ־10%

מעובדי החברה בישראל

שהם כ־100 מתוך כ־1000 עובדים 4-5 משכורות

היקף חבילת הפיצויים למפוטרים, ע"פ דיווחים

מאות פוטרו ברחבי העולם

ההיקף המדויק של הקיצוצים לא פורסם, אך הערכות העובדים מדברות על כ־700 מפוטרים ברחבי העולם. בישראל כאמור, ההערכה היא שכ־10% מכוח העבודה המקומי של סייברארק, כמאה עובדים מתוך כ־1,000, קיבלו הודעות על ביטול תפקידם.

עוד לפי העובדים, הפיטורים התמקדו בבירור במחלקות תומכות ובתפקידי מטה. כך, עובדים מתארים קיצוץ של כמחצית מכוח האדם במערך המידע הפנים־ארגוני (Information Technology), לצד פגיעה מהותית במחלקות הפיננסים, משאבי האנוש, השיווק והמכירות. עובדים סיפרו לגלובס כי לא פיטרו אף אחד ממחלקות המחקר והפיתוח אלא רק ממחלקות שנחשבות תומכות.

מעבר לנתונים הכמותיים, העובדים מתארים שינוי תרבותי עמוק שמתרחש בחברה "מהרגע של המיזוג, מרגישים איך המציאות הישראלית פוגשת את המציאות האמריקאית". הכאב גובר במיוחד כשמדובר בעובדים ותיקים. "פיטרו ותיקים, אנשים שעבדו 15-10 שנה", נאמר לגלובס - אנשים שבנו את החברה, שראו אותה צומחת מחברת סטארט־אפ לענקית סייבר עולמית עם שווי של מיליארדי דולרים.

לדברי עובדים, סייברארק תמיד נתפסה כחברה עם אופי ישראלי מובהק, חמה, משפחתית ותחושה חזקה של שייכות. הם דיברו על תרבות ארגונית שמעודדת קרבה אישית ואכפתיות הדדית, על מנהלים שמכירים את העובדים באופן אישי ועל תחושת "בית". כעת, המעבר לתרבות של קורפורציה אמריקאית גדולה, נתפס כשבירת משהו יסודי באופי החברה. התחושה המתוארת היא של ניתוק וחוסר אישיות.

"מנוע צמיחה מרכזי"

רק יום לפני תחילת גל הפיטורים, הודיעה פאלו אלטו על רישומה למסחר כפול בבורסה בת"א, לצד המסחר בנאסד"ק. החברה בחרה לאמץ את הסימול CYBR, ששימש את סייברארק, במהלך שנועד, לדבריה, למשוך משקיעים ישראלים ולהדגיש את חשיבות המרכז הישראלי לפעילותה. מנכ"ל פאלו אלטו ניקש ארורה הדגיש בהצהרות ציבוריות כי החברה רואה בטכנולוגיית אבטחת הזהויות (Identity Security) של סייברארק "מנוע צמיחה מרכזי" ומתכוונת להמשיך להשקיע בה ובצוותי הפיתוח שמאחוריה.

אבל בזמן שפאלו אלטו מצהירה על המחויבות שלה לישראל ולטכנולוגיה של סייברארק, היא מתחילה את דרכה המשותפת עם החברה הישראלית באותו קיצוץ וכפועל יוצא מכך בטעם מר במטה המקומי.

חשוב לציין כי לפי עובדים, חבילות הפיצויים נחשבות לנדיבות יחסית בסטנדרטים של ההייטק; ועדיין בקרב המפוטרים שוררת דאגה רבה לגבי העתיד. כך, עובדת משאבי אנוש סיפרה בין היתר כי למרות שקיבלה כפיצוי "4 משכורות קדימה. עדיין, בשוק של היום לא חושבת שאצליח למצוא עבודה בשנה הקרובה".

התחושה הזאת אולי משקפת את המציאות בשוק ההייטק של 2026, שוק שבו הגיוסים איטיים יותר מבעבר, החברות זהירות יותר בהרחבת צוותים והתחרות על תפקידי מטה, משאבי אנוש וניהול חריפה.

השילוב בין הודעה מוקדמת של עד שנה לבין מצב שוק מאתגר יוצר מציאות מורכבת במיוחד: העובדים נדרשים לשמור על מקצועיות ומוטיבציה גבוהה, הן כדי לקבל את מענק ההתמדה המלא והן כדי לא לפגוע במוניטין המקצועי שלהם - בעת שהם צריכים להקדיש זמן ואנרגיה משמעותיים לחיפוש עבודה חדשה, לעדכון קורות החיים, לראיונות עבודה ולבניית רשת קשרים חדשה. כלומר, מצופה ממך להיות עובד "טוב" עד היום האחרון כדי לקבל את התמורה הכלכלית, מתוך ידיעה ברורה שאין לך עתיד בארגון.

מחברת פאלו אלטו לא התקבלה תגובה עד למועד סגירת הגיליון.