ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט משרדי עורכי הדין שירוויחו מיליונים מהעסקה שמשנה את הבורסה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פאלו אלטו

משרדי עורכי הדין שירוויחו מיליונים מהעסקה שמשנה את הבורסה

רישומה של פאלו אלטו למסחר בת"א מוביל גם את משרדי עורכי הדין שליוו את העסקה לגזור קופון משמעותי • במיתר צפויים לגרוף סביב מיליון דולר, ומה במשרדים האחרים?

עמירם גיל 05:59
עורכי הדין שירוויחו מעסקת פאלו אלטו וסייברארק / צילום: Shutterstock
עורכי הדין שירוויחו מעסקת פאלו אלטו וסייברארק / צילום: Shutterstock

לצד המשקיעים, המנהלים ובכירי הבורסה, הצפויים לשלשל לכיסם סכומים נאים בעקבות רכישתה של חברת הסייבר הישראלית סייברארק (Cyberark) על־ידי פאלו אלטו ורישומה של האחרונה למסחר בתל אביב - גם משרדי עורכי הדין שליוו את העסקה צפויים לגזור קופון משמעותי מהעסקה.

הצד הלא משמח של האקזיט: עשרות עובדים גילו השבוע שמפטרים אותם בעוד שנה
ליפא מאיר: עו"ד אלון פומרנץ ימונה ליו"ר, עו"ד ארז תיק לשותף המנהל
בלעדי | כמה הרוויחו עורכי הדין ב-2025, ואיזה תחום בלט במיוחד?

משרד מיתר מלווה זה שנים את סייברארק ויִיצג אותה גם בעסקה מול פאלו אלטו. שותפי המשרד דן שמגר, ד"ר שחר הדר ומת'יו רודולף ייצגו עם המשרד האמריקאי Latham & Watkins.

בעסקאות מעין אלה, שכר־הטרחה המקובל למשרד ישראלי נע בין כמה מאות אלפי דולרים לכמיליון דולר. לנוכח היקף העסקה של סייברארק, ניתן להעריך כי שכר־הטרחה שיגרפו במיתר מגיע לרף העליון של הטווח, כלומר סביב מיליון דולר, שהם למעלה מ־3 מיליון שקל. בארה"ב הסכומים גדולים עוד יותר, וההכנסות של משרד אמריקאי מעסקה בסדר הגודל הזה עשויות להגיע ליותר מ־10 מיליון דולר.

הצוות הישראלי שייעץ

משרד ארנון, תדמור־לוי נטל חלק בליווי פאלו אלטו בעסקה. השותפים בן סנדלר, לירון הכהן ואופיר לוי נמנו עם הצוות הישראלי שייעץ לענקית הסייבר, אשר יוצגה על־ידי המשרדים האמריקאיים Wachtell Lipton Rosen & Katz ו־Arnold & Porter. שכר־הטרחה המקובל לייעוץ לפי הדין המקומי בישראל נע, על־פי ההערכות, סביב חצי מיליון דולר, שהם כ־1.5 מיליון שקל.

רישומה של פאלו אלטו למסחר בתל אביב, אשר אותו מלווים השותפים שירי שחם, שי מרגלית ובן סנדלר מטעם משרד ארנון, תדמור־לוי, צפוי להניב למשרד הכנסות נוספות, אך אלה יהיו ככל הנראה בהיקפים מצומצמים יותר.