משרדי עורכי הדין שירוויחו מיליונים מהעסקה שמשנה את הבורסה

לצד המשקיעים, המנהלים ובכירי הבורסה, הצפויים לשלשל לכיסם סכומים נאים בעקבות רכישתה של חברת הסייבר הישראלית סייברארק (Cyberark) על־ידי פאלו אלטו ורישומה של האחרונה למסחר בתל אביב - גם משרדי עורכי הדין שליוו את העסקה צפויים לגזור קופון משמעותי מהעסקה.

● הצד הלא משמח של האקזיט: עשרות עובדים גילו השבוע שמפטרים אותם בעוד שנה

● ליפא מאיר: עו"ד אלון פומרנץ ימונה ליו"ר, עו"ד ארז תיק לשותף המנהל

● בלעדי | כמה הרוויחו עורכי הדין ב-2025, ואיזה תחום בלט במיוחד?

משרד מיתר מלווה זה שנים את סייברארק ויִיצג אותה גם בעסקה מול פאלו אלטו. שותפי המשרד דן שמגר, ד"ר שחר הדר ומת'יו רודולף ייצגו עם המשרד האמריקאי Latham & Watkins.

בעסקאות מעין אלה, שכר־הטרחה המקובל למשרד ישראלי נע בין כמה מאות אלפי דולרים לכמיליון דולר. לנוכח היקף העסקה של סייברארק, ניתן להעריך כי שכר־הטרחה שיגרפו במיתר מגיע לרף העליון של הטווח, כלומר סביב מיליון דולר, שהם למעלה מ־3 מיליון שקל. בארה"ב הסכומים גדולים עוד יותר, וההכנסות של משרד אמריקאי מעסקה בסדר הגודל הזה עשויות להגיע ליותר מ־10 מיליון דולר.

הצוות הישראלי שייעץ

משרד ארנון, תדמור־לוי נטל חלק בליווי פאלו אלטו בעסקה. השותפים בן סנדלר, לירון הכהן ואופיר לוי נמנו עם הצוות הישראלי שייעץ לענקית הסייבר, אשר יוצגה על־ידי המשרדים האמריקאיים Wachtell Lipton Rosen & Katz ו־Arnold & Porter. שכר־הטרחה המקובל לייעוץ לפי הדין המקומי בישראל נע, על־פי ההערכות, סביב חצי מיליון דולר, שהם כ־1.5 מיליון שקל.

רישומה של פאלו אלטו למסחר בתל אביב, אשר אותו מלווים השותפים שירי שחם, שי מרגלית ובן סנדלר מטעם משרד ארנון, תדמור־לוי, צפוי להניב למשרד הכנסות נוספות, אך אלה יהיו ככל הנראה בהיקפים מצומצמים יותר.