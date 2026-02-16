ליפא מאיר: עו"ד אלון פומרנץ ימונה ליו"ר, עו"ד ארז תיק לשותף המנהל

משרד עורכי הדין LIPA&CO, המדורג בין 20 המשרדים הגדולים עם 80 עורכי דין ושותפים, הודיע על מינויו של עו"ד ארז תיק, ראש מחלקת הנדל"ן והמלונאות, לשותף המנהל החדש של המשרד. עו"ד אלון פומרנץ, ראש מחלקת הליטיגציה, שכיהן כשותף המנהל במשך שמונה שנים, ימונה ליו"ר הפירמה.

כאמור, עו"ד תיק יחליף בתפקידו את עו"ד פומרנץ, שכיהן כשותף המנהל במשך שמונה שנים, במהלכן הוביל מהלכי פיתוח משמעותיים, כאשר הפירמה מיזגה לתוכה מספר משרדים נוספים מתחומים מגוונים והפכה לפירמה בינלאומית עם שיתופי-פעולה אסטרטגיים.

המשרד, שהוקם בשנת 1987 על-ידי ד"ר ליפא מאיר, מתמחה במגוון תחומי המשפט האזרחי-מסחרי, ובהם ליטיגציה, מיזוגים ורכישות, הייטק, נדל"ן, שוק ההון, חדלות פירעון, בנקאות, דיני עבודה, סייבר, ביטוח ועוד.

שינוי זה הוא חלק ממספר שינוים נוספים שעובר המשרד בתקופה האחרונה כחלק מהצמיחה שלו. המשרד מותג תחת השם LIPA, והוא צפוי לעבור למשרדים חדשים במגדל Beyond בגבעתיים, בשטח של כ-7,000 מ"ר המתפרש על פני ארבע קומות.

עו"ד תיק הוא שותף במחלקת הנדל"ן במשרד והיה מעורב לאורך השנים האחרונות בייצוג יזמים מובילים במשק הישראלי וחברות ציבוריות ופרטיות בעסקאות ובפרויקטים משמעותיים. בעבר שימש כמנכ"ל קבוצת לוזון ושירת כטייס בחיל האוויר.

השותף המנהל היוצא, עו"ד פומרנץ, נבחר על-ידי מועצת המנהלים לכהן כיו"ר הפירמה. במסגרת תפקידו החדש הוא ישים דגש על פיתוח המשרד בהיבטים עסקיים אסטרטגיים ובינלאומיים. במקביל פומרנץ ימשיך בתפקידו כראש מחלקת הליטיגציה ויישוב הסכסוכים.

כניסתם של השניים לתפקיד תיערך בימים הקרובים.

"תהליך משמעותי של צמיחה"

עו"ד תיק מסר היום: "אני מודה לשותפים על האמון שניתן בי. בשנים האחרונות עבר המשרד תהליך משמעותי של צמיחה בהובלתו של אלון, ובכוונתי להמשיך ולחזק את מעמדו כמוביל בתחומי המשפט המסחרי, תוך הרחבת פעילותו והתאמתו למציאות העסקית המשתנה".

עו"ד פומרנץ הוסיף: "אני גאה בדרך שעבר המשרד בשנים האחרונות ובמהלכי הפיתוח שהובלנו. LIPA הוא משרד עם מסורת מקצועית ארוכת-שנים, ומינויו של ארז מבטיח המשכיות. אני בטוח שנוביל את המשרד קדימה, תוך שמירה על ערכיו והמשך פיתוחו".