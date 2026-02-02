עו"ד שלמה למברגר מצטרף כשותף למשרד בלטר, גוט, אלוני ושות’

עו"ד שלמה (מומי) למברגר, שכיהן עד לפני כשנה כמשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים ונודע בניהול תיקים מתוקשרים ומורכבים - בהם תיקי נתניהו, ליצמן־לייפר, פרשת הצוללות ותיק אפי נוה - מצטרף כשותף למשרד עורכי הדין בלטר, גוט, אלוני ושות'.

המשרד מדורג כמוביל בתחום הליטיגציה המסחרית וכאחד ממשרדי עורכי הדין הבולטים במסחר הבינלאומי, לפי דירוג Duns 100 לשנת 2025. למברגר יצטרף למשרד כשותף ויעמוד בראש תחום הרגולציה ועבירות צווארון לבן.

את תפקידו כמשנה לפרקליט המדינה (לעניינים פליליים) מילא למברגר במשך שמונה שנים, משנת 2017 ועד תחילת 2025. בשנה האחרונה לא פעל בשוק הפרטי, וכיהן כחבר הוועד המנהל של מכינת "הזדמנות לשנות", מכינה קדם־צבאית. כעת, כאמור, מצטרף למברגר למשרד בלטר, גוט, אלוני ושות'.

קריירה ענפה

במסגרת תפקידו כמשנה לפרקליט המדינה, למברגר היה אחראי על מתן הנחיות ליחידות התביעה, הוביל פרויקטים לאומיים בתחום המאבק בפשיעה ובשחיתות והיה שותף לגיבוש עמדות המדינה בתהליכי חקיקה. בנוסף הוא עמד בראש החטיבה הפלילית והיה שותף לקביעת מדיניות האכיפה בתחום הפלילי ולקבלת החלטות בתיקים מהמורכבים והרגישים ביותר במדינת ישראל.

בין היתר ליווה למברגר תיקים רחבי-היקף של רשות התחרות, ובהם פרשת קרטל הגיזום, והוביל שורה של מהלכים משמעותיים במאבק בפשיעה ובשחיתות, בהם תיק 512 נגד חמישה מארגוני הפשיעה הגדולים בישראל. בנוסף עמד למברגר בראש צוות התביעה בנושא שיקום עבריינים.

במהלך הקריירה הענפה שלו שימש עו"ד למברגר כפרקליט מחוז תל אביב (פלילי) וכפרקליט מחוז דרום (פלילי) וליווה חקירות רגישות ומורכבות של יחידות המחוז, יחידת להב 433 ויחידות החקירה של רשות המסים. במסגרת תפקידיו היה אחראי לקבלת החלטות והכרעות, לרבות החלטות בדבר העמדה לדין או גניזת תיקים רבים ומגוונים.

עו"ד אייל בר־אליעזר, השותף המנהל וראש מחלקת הליטיגציה במשרד בלטר, גוט, אלוני ושות’, מסר: "אנו גאים ונרגשים על הצטרפותו של עו"ד שלמה (מומי) למברגר למשפחת בלטר, גוט, אלוני. מומי הוא משפטן ואיש מקצוע מהמעלה הראשונה, שמביא עמו ניסיון חסר תחליף שנצבר בלב העשייה המשפטית בישראל".