כל עורך דין שלישי "שותף": מה מתכננים במשרדים הגדולים ל־2026?

כמדי תחילת שנה קלנדרית, משרדי עורכי הדין הגדולים בישראל מודיעים על קידום עורכי דין לשותפות, מהלך בעל משמעות כלכלית, מקצועית ואסטרטגית. מצידם של עורכי הדין, הם עבדו קשה, הצטיינו וייחלו לרגע שבו יזכו לתואר הנכסף "שותף", תואר המגיע עם הרבה אחריות על הכתפיים וגם הטבות.

לפי בדיקת גלובס, במשרד מיתר, הראשון בגודלו בישראל עם כ־550 עורכי דין, קודמו השנה 12 שותפים, כאשר בשנה שעברה היו 15 מינויים שכאלה. במשרד הרצוג, השני בגודלו עם 512 עורכי דין, קודמו 19 שותפים חדשים - מספר שיא בתולדות המשרד. מדובר בקפיצה משמעותית, במיוחד על רקע שנתיים מאתגרות של מלחמה ואי־ודאות כלכלית.

במשרד פישר, הרביעי בגודלו, נמשכת היציבות: 10 שותפים מונו, מספר זהה לשנתיים הקודמות. המשרד מונה 365 עורכי דין. גם בגורניצקי נרשמה יציבות יחסית במספר המינויים, כאשר מונו 10 שותפים ושותפות (יחדיו), מספר זהה לשנה שעברה; וכן בשיבולת הודיעו על 10 שותפים, 40% נשים (בשנה שעברה מונו 6 שותפים). בפירון, המשרד השביעי בגודלו עם 279 עורכי דין, מונו חמישה שותפים, בהם שתי נשים. זוהי עלייה לעומת שני מינויים בלבד בשנה שעברה.

בארנון לוי תדמור טרם הודיעו על המינויים, נזכיר בהקשר זה את מיזוג הענק שנתקל במבוי סתום ולא יצא לדרך בסוף אוקטובר האחרון בין המשרד לבין מיתר. גם בנשיץ ברנדס, אמיר לא הודיעו על מינויים - הצפי לכך הוא בימים ובשבועות הקרובים.

את רשימת עשרת המשרדים הגדולים סוגר ש. הורוביץ, עם שבעה שותפים חדשים, נתון זהה למספר המינויים אשתקד, המעיד על קו יציב.

המינויים הפכו לכלי ניהולי

בגולדפרב (המשרד השלישי בגודלו) שמינה אשתקד ארבעה שותפים בלבד, עדיין לא פורסמו נתוני השנה הנוכחית והמינויים צפויים לקרות בשבועות הקרובים. הם צפויים לעורר עניין לאור גודלו של המשרד. נזכיר כי שבשנת 2023 המשרד התמזג עם משרד גרוס - ונכון ל־2025 יש לו את האחוז היחסי הכי גבוה בין שותפים לעורכי דין העומד על 45%.

עו"ד זהר פישר, מייסד חברת רובוס, המלווה משרדי עורכי דין במיזוגים ובמהלכים אסטרטגיים, מסביר כי מינוי שותפים הפך לכלי ניהולי מובהק: "בסוף כל שנה קלנדרית המשרדים הגדולים ממשיכים לעבות את שורת השותפים, באמצעות מינויים חדשים, לצד הודעות על העלאות שכר ובונוסים. זהו מהלך שטמונים בו שימור עובדים, מיתוג וגם כעתודה הניהולית של המשרד".

מעבר למספרים, בולטים כמה קווי מגמה ברורים במינויים ל־2026: העמקת התמחות בנישות צומחות כגון קומפליינס, אנרגיה מתחדשת, חדלות פירעון והייטק.

לפי הנתונים, היחס בין עורכי הדין לשותפים במשרדים הגדולים עומד על כ־34% במיתר, 42% בהרצוג, 45% בגולדפרב ו־41% בארנון תדמור לוי (על בסיס נתוני דנס 100 נכון ל1.1.25). בממוצע, על פי הערכות בשוק, ניתן לומר כי כשליש מעורכי הדין במשרדים הגדולים נושאים כיום בתואר "שותף", כאשר רובם הם שותפי שכר ולא שותפי הון.

עו''ד גיל וייל, שותף־מנהל הרצוג פוקס נאמן / צילום: עידן גרוס

עלייה עקבית במספר השותפות

גם סוגיית הגיוון המגדרי תופסת מקום מרכזי. אמנם ענף עריכת הדין עדיין מנוהל ברובו על ידי גברים, אך בשנים האחרונות נרשמת עלייה עקבית במספר השותפות. ב־20 המשרדים הגדולים יש כיום מספר מצומצם של שותפות מנהלות: עו"ד איה יופה בגולדפרב, עו"ד תמי פירון־סמורודינסקי עם אלונית פלטין במשרד פירון; עו"ד רו"ח רחלי גוז־לביא במשרד עמית פולק מטלון; ועו"ד מורן אומן במשרד אגמון. ולצידן שלוש מנכ"ליות: בפישר, עו"ד צפנת דרורי, בגורניצקי עו"ד עדי נחמיאס, וב־EBN, עו"ד רעות גן.

בכל הקשור למינוי שותפות ב־2026, בדיקת גלובס מגלה כי משרד ש. הורוביץ מוביל השנה בשיעור השותפות - 71% מהמינויים הן של נשים. אחריו נמצאים פישר בו מונו 50% שותפות, ובמיתר הפירמה הראשונה בגודלה בישראל 42% מהשותפים שמונו הן נשים, ב־וקסלר ברגמן, משרד קטן יחסית (כ-40 עובדים), מונו נשים בלבד - ארבע שותפות. ביתר המשרדים הגדולים שיעור השותפות נע בין 36% ל־25% גם בשנים קודמות. נתונים אלה מצביעים על מגמה ברורה, גם אם הדרך לשוויון בצמרת עוד ארוכה.