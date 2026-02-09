פישר בכר: אמיר חן ימונה ליו״ר וגלעד וינקלר לשותף מנהל

פישר בכר (FBC), הפירמה הרביעית בגודלה עם 365 שותפים ועורכי דין, הודיעה על מינוי בורד ניהולי ועל מינויו של עו"ד גלעד וינקלר, ראש מחלקת אנרגיה, תשתיות ומימון פרויקטים בפירמה, לשותף המנהל החדש. מתוקף תפקידו ינהל וינקלר את הפירמה ביחד עם בורג ניהולי שימנה שבעה שותפים ושותפות, בהם עו"ד טל אייל בוגר, עו"ד רז טפר, עו"ד ערן יניב, עו"ד יורם בונן, עו"ד בועז נוימן ועו"ד צפנת דרורי. עו"ד אמיר חן, השותף המנהל היוצא שכיהן בתפקיד זה בכ-20 השנים האחרונות, יכהן מעתה כיו"ר האקזקוטיבה שתורחב לעוד שותפים וימשיך בתפקידו כראש מחלקת נדל"ן.

עו"ד גלעד וינקלר בן 54, הוא אחד מעורכי הדין המובילים בתחום האנרגיה והתשתיות בישראל, והוא מעורב זה שנים רבות בחלק ניכר מהעסקאות הבולטות והגדולות ביותר במשק בתחומים אלו. גלעד מייצג מגוון רחב של חברות ישראליות ורב-לאומיות מובילות, תוך התמחות ייחודית בהיבטי רגולציה מורכבים המהווים חלק בלתי נפרד מעולם האנרגיה והתשתיות. וינקלר צמח וגדל מתוך הפירמה והתחיל את דרכו כמתמחה במשרד בשנת 2000.

עו"ד אמיר חן, יו"ר הועדה האקזקוטיבית וראש מחלקת נדל"ן, אמר היום (ב') על השינויים: "צמיחה תמידית, גמישות וחדשנות היו מאז ומעולם אבני הדרך המרכזיות בהתפתחות של הפירמה שלנו. מינוי הבורד הניהולי כמו גם מינויו של גלעד כשותף מנהל והרחבת האקזקוטיבה, הן אבני דרך נוספות בהמשך התפתחותה וצמיחתה של הפירמה שלנו כאחד מהמשרדים הגדולים והמובילים בישראל. יחד עם שותפי הפירמה ועורכי הדין המעולים שלנו נמשיך לעמוד בחזית העשייה המשפטית בישראל ומחוצה לה, תוך שאנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ ברמה הגבוהה ביותר".