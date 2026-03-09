הנהלת רשת 13 נפגשה היום (ב’) עם רשות התחרות, והציגה שורה של טענות בניסיון לשכנע את הרשות לאשר את הזרמת מימון הביניים מצד בעלי HOT ו־i24NEWS, פטריק דרהי, ארתור אסבאג, וג'ון פולסון. בערוץ טענו כי אם המימון לא יאושר, קיימת סכנה ממשית לקריסה כלכלית.

לדברי הנהלת רשת, אם הכספים לא יוזרמו בהקדם לא יהיה לערוץ כיצד לשלם את משכורות העובדים, לעמוד בתשלומים לספקים ולממן צרכים שוטפים של החברה. בכך מנסים ברשת להגביר את הלחץ על הרשות לאשר את המהלך עוד לפני 15 במרץ.

כפי שפורסם בגלובס, הדדליין להזרמת הכספים לרשת 13 נקבע ל־15 במרץ, ולכן נעשים ניסיונות לאשר את העסקה בהקדם. זו גם הסיבה שבימים האחרונים הגישו ברשת 13 בקשות מיוחדות לרשות התחרות לאישור מימון ביניים. עם זאת, נודע לגלובס כי הבקשה הוגשה רק לאחר שנחשפו שני המשקיעים שהצטרפו לדרהי.

בימים האחרונים הסתיימה תניית אי־התחרות שנקבעה בהצעתם של בעלי HOT ו־i24NEWS פטריק דרהי ושני המשקיעים הנוספים לרכישת רשת 13. לפי התנאי, מהרגע שחברת אקסס של לן בלווטניק בחרה בהצעת דרהי ועד 8 במרץ, נאסר עליה לנהל משא ומתן עם רוכשים פוטנציאליים אחרים.

המשמעות היא שבמהלך התקופה האחרונה נאסר על בלווטניק ואקסס לדון בהצעות נוספות. למרות זאת, הדבר לא מנע מקבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט להגיש הצעה משופרת. כעת סעיף אי־התחרות פקע, ובאקסס החליטו שלא להאריך אותו - מה שמוערך בשוק כאיתות לכך שבלווטניק מעוניין לבחון הצעות נוספות.

החשש של רשות התחרות

נזכיר כי הצעתו של דרהי והמשקיעים הנוספים כוללת הלוואה של 80 מיליון שקל בשלב הראשון. בשלב הסופי אמורים המשקיעים להזרים 41 מיליון דולר לערוץ. ההצעה המתחרה של קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט כוללת השקעה של 45 מיליון דולר בערוץ בשנה הראשונה, ו־80-120 מיליון דולר נוספים על פני שלוש שנים, במטרה להביא את החברה לאיזון תפעולי בשנה השלישית.

ברשות התחרות כבר הביעו בעבר חשש כי עסקה הכוללת את פטריק דרהי עלולה לפגוע בתחרות, בעיקר משום שמדובר בבעלים של ערוץ חדשותי אחר - i24NEWS. ברשות נוהגים לאשר הזרמת מימון ביניים רק במקרים חריגים.

עם זאת, כפי שפורסם בעבר בגלובס, בבקשה שהוגשה לרשות לא פורטו מלוא הנתונים הנדרשים, ולא הוגשו הודעות על מיזוג כפי שנדרש לצורך בחינת התמונה המלאה. בנוסף, אישור הזרמת המימון על ידי גורם שמעוניין לרכוש את החברה עלול להקשות בעתיד על הרשות להתנגד לעסקה, משום שהדבר עשוי ליצור למזרים המימון דריסת רגל בתוך החברה.

במסגרת הבחינה תידרש רשות התחרות לבדוק גם סוגיות של בעלויות צולבות. דרהי הוא הבעלים של HOT, ואם החזקתו במיזם תעלה על 15% ממניות החברה, עלולה להתעורר בעיה תחרותית. לכך מצטרפת גם העובדה שקיימת בשוק הצעה נוספת - של קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט - שאינה צפויה לעורר את אותן בעיות תחרותיות.

עוד נודע כי ברשות התחרות מקווים לקבל החלטה בזמן הקרוב, ואפילו כבר השבוע.

גם ברשות השנייה הציבו סימני שאלה בנוגע לעסקה. ברשות דרשו מהחברה להשיב לשורה ארוכה של שאלות, והבהירו כי הנושא נמצא בבחינה. עוד צוין כי לא מדובר בבקשה טכנית בלבד, כפי שמנסים ברשת 13 להציג, וכי נדרשות הבהרות רחבות יותר בנוגע לעסקה.

האם מתוכנן מיזוג?

בימים האחרונים התקיימה פגישה בין הנהלת רשת 13 לבין ועד עובדי חדשות 13, שבה חשפה ההנהלה מספר פרטים על המהלך. לפי הנהלת החברה, שיתוף הפעולה בין רשת 13 ל־i24NEWS צפוי להתמקד בתחומי האקטואליה בלבד ולא בחברת החדשות.

זו הייתה הפעם הראשונה שבה ברשת 13 הודו בפומבי באפשרות לשיתוף פעולה עם הערוץ המתחרה, אף שבשלב זה לא מדובר במיזוג מלא. כשנשאלו אם מתוכנן מיזוג כזה בעתיד, ברשת נמנעו מלהגיב.

עם זאת, המשמעות היא שלמעט מהדורת החדשות של חדשות 13, בערוץ לא מתחייבים לשמור על רצועות השידור הקיימות. ברשת מציגים זאת כשיתוף פעולה עם הערוץ עצמו ולא עם חברת החדשות, אך בפועל המהלך עשוי להשפיע על רצועות אקטואליה שונות. בשלב זה לא ברור אילו רצועות יושפעו ובאיזה היקף.

המהלך עשוי להשפיע גם על עובדי החברה ועל חברת ההפקות MVM של מגי וילנסקי, שמפיקה בין היתר רצועות אקטואליה יומיות עבור הערוץ.

לא נמסרה תגובה מרשת 13 או מרשות התחרות.