שיתוף פעולה עם i24NEWS: פרטים חדשים על עסקת דרהי ברשת 13

היום (ה') התקיימה פגישה בין הנהלת רשת 13 לבין ועד עובדי חדשות 13, בהשתתפות יו"ר הוועד, מתן חודורוב. הפגישה נערכה בהתאם להחלטת בית הדין לעבודה, הקובעת כי רשת חייבת להתייעץ עם עובדי חדשות 13 בנוגע להצטרפותו של פטריק דרהי כשותף בחברה. במהלך המפגש עדכנה ההנהלה את העובדים על פרטי העסקה, אך לא התקבלה הסכמה מלאה בנוגע לפרטים.

● רשות התחרות נגד פטריק דרהי: הצעד שמרחיק את רכישת רשת 13

● השותף המפתיע בשיחות על רכישת רשת 13

עד כה, גורמים הבקיאים בהצעת דרהי הצביעו כי מדובר בהזרמה מיידית של 41 מיליון דולר לערוץ, עבור 15% מהמניות. עם זאת, בפגישה בין רשת 13 לעובדים צוין כי בשלב זה תינתן הלוואה ראשונית בסך 80 מיליון שקל על ידי דרהי ושני המשקיעים הנוספים. לפי הגורמים, ההלוואה היא רק השלב הראשון, ובמסגרת עסקה כוללת, שאינה ברורה כעת בהיקפה, קבוצת המשקיעים של דרהי, פולסון ואסבאג צפויה להשקיע את כל ה-41 מיליון דולר שהוזכרו קודם. סכום ההלוואה גבוה במיוחד ואינו משקף 15% מהמניות, ועשוי לתת מענה לטענות רגולטוריות שעלו מצד רשות התחרות.

דרהי הודיע לאחרונה על שני משקיעים נוספים: יזם המדיה ארתור אסבאג ומייסד קרן הגידור Paulson & Co, ג’ון פולסון. עם זאת, הרגולטורים הציבו קשיים: הרשות השנייה הגישה בקשה חלקית בנוגע לשעבודים ללא פרטים מלאים, ורשות התחרות ציינה חוסרים מהותיים וחששות לזיקות תחרותיות בעייתיות.גם אם הצדדים לא יגיעו למיזוג, רשות התחרות תצטרך לבחון הסדר כובל בין גורמים מתחרים.

ברשת 13 הודיעו באופן יזום על החידוש המרכזי: "שיתוף הפעולה בין רשת 13 ל-i24NEWS יתבצע רק בתחומי האקטואליה ולא בחברת החדשות". זו הפעם הראשונה שבה רשת 13 מכירה בשיתוף פעולה פוטנציאלי עם i24NEWS, אך לא מדובר במיזוג מלא. עוד נמסר כי "נציגי רשת הבהירו בשקיפות מלאה את כלל הפרטים ומענו על כל השאלות של הצדדים".

כשנשאלו אם מתוכנן מיזוג מלא בין i24NEWS לרשת 13, רשת ואנשי דרהי נמנעו מלהגיב. הבקשות שהוגשו לרגולטורים היו חלקיות והתייחסו רק להשעבודים או להזרמת כספים זמנית עד לאישורים רגולטוריים.

"דרמה אדירה"

בעדכון מתוך הפגישה נכתב: "בשיחה שהתקיימה היום בצהריים בין נציגי רשת 13, ועד עובדי חדשות 13 ונציגי ארגון העיתונאים, שוקפו בפני הצדדים פרטי העסקה הצפויה. במהלך הדיון עלו נושאים כמו הרכב המשקיעים, תהליך הרכישה ומימון הביניים. הצדדים עודכנו בפרטי העסקה וסיכמו על המשך הדיאלוג".

לפי מידע שהגיע לגלובס, גם על כך יש חילוקי דעות משמעותיים. חברת החדשות של רשת 13, בדומה לחברת החדשות של ערוץ 12, מפיקה רצועות אקטואליה רבות, כולל בימי המלחמה, לעיתים בשיתוף חברות חיצוניות. ברשת 13 מדגישים כי שיתופי הפעולה עם i24NEWS יהיו בתכני הרשת בלבד, ולא בתכני חדשות 13. משמעות הדבר היא שהחדשות המרכזיות יישארו בידי ערוץ 13, בעוד יתר הרצועות יופקו על ידי רשת 13 והפקות חיצוניות. גורם הבקיא בפרטים ציין כי זו עשויה להיות "דרמה אדירה" שעלולה לגרום לפיטורים בחברת החדשות, בשל צמצום שעות שידור. הדבר צפוי להשפיע גם על חברת ההפקות MVM של מגי וילנסקי, המפיקה בין היתר רצועות אקטואליה יומיות לערוץ.

לפי חוק הרשות השנייה, שידורי חדשות בערוץ בעל רישיון חייבים להתבצע על ידי חברת החדשות, מה שעשוי להגביל מהלך זה. עם זאת, כבר היום משדרים ברשת 13 משדרי אקטואליה תחת המותג שלה, כגון התוכנית היומית של רביב דרוקר והתוכנית "איזור מלחמה", שהמנכ"ל קלמזוק הביע בעבר רצון להוריד מהמסך.

בפגישה לא צוין אם קיימת בקשה רשמית למיזוג מלא בין שני הערוצים, אך נמסר על סעיף הכולל שיתוף פעולה בין רשת 13 ל-i24NEWS: i24NEWS תוכל להפיק רצועות אקטואליה עבור רשת 13. לפי גורמים שנכחו בפגישה, רשת 13 סירבה להתחייב על היקף הרצועות שיושפעו, הן של חדשות 13 והן של הפקות חיצוניות.