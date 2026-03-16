1 המאבק על פתיחת ביג בשבת: משרד הפנים נגד עיריית רמת השרון

עליית מדרגה במאבק על פתיחת ביג גלילות בשבת: מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, שיגר מכתב לעיריית רמת השרון, ובו הוא תוקף את חוק העזר העירוני שגיבשה, במטרה לאפשר פתיחת עסקים בשבת בחלק מאזורי העיר. בין היתר מדובר גם במתחם ביג, שנפתח בתחומה לפני כשנה.

בהתאם לחוק המרכולים מ-2018, נדרשת הסכמתו של שר הפנים לחוקי עזר שמחוקקות הרשויות המקומיות בנושא פתיחת עסקים בשבת. אוזן טוען כי העירייה לא הסבירה כיצד חוק העזר שלה תואם את הדרישה בחוק המרכולים, ולפיה הפעילות בשבת משרתת "צרכים חיוניים".

לדברי מנכ"ל משרד הפנים, חוק העזר מכשיר בדיעבד הפרה גורפת של החוק העירוני הקיים, שנחקק ב-1967, ואשר מתיר לפתוח בשבת רק בתי אוכל וקפה. אוזן דורש אפוא מהעירייה לספק מידע נוסף, כולל לגבי היקפי הקונים וסוגי העסקים שייפתחו בשבת, ובהם קניונים ומרכזי קניות.

מועצת העיר של רמה"ש צפויה לדון בשבוע הבא במדיניות האכיפה שגיבשה העירייה בנושא, ואשר אמורה להיות מיושמת עד שחוק העזר החדש ייכנס לתוקף. בנובמבר קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א כי עד לגיבוש המדיניות לא תתברר עתירה שהוגשה נגד פתיחת ביג בסופי השבוע.

מעיריית רמה"ש נמסר בתגובה: "קיבלנו את התייחסות משרד הפנים, ואנו מברכים על הדיאלוג שהחל. העירייה תכנס את גורמי המקצוע, ונענה באופן מלא לכל סעיף. נבהיר כי חוק העזר ומדיניות האכיפה הנגזרת ממנו נכתבו בכובד ראש, תוך היכרות עמוקה עם צרכי העיר ותושביה. לכל שאלות המשרד תשובות מלאות, ונציג אותן בפניו. אנחנו מקוים שהדיאלוג שהחל יהיה כן ואמיתי".

2 קמעונאות

קבוצת לילית קוסמטיקה קיבלה את הזיכיון בישראל לשיווק והפצת מותגי הטיפוח והאיפור של חברת הקוסמטיקה הגדולה בקוריאה, AMOREPACIFIC. מדובר בחמישה מותגים, שלפי הערכות בשוק יגדילו את הכנסות הקבוצה בכ-50 מיליון שקל בשנה. לדברי יעל בילט-צין, מבעלי החברה, "המהלך משתלב באופן טבעי באסטרטגיה שלנו כמובילי שוק הביוטי, האיפור והטיפוח בישראל". המותגים צפויים להגיע לארץ במהלך חודש יוני.

יעל בילט-צין, מבעלי החברה / צילום: גלינה טולצינסקי

3 ישראל מתגייסת

מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח ביצעה שורת מהלכים: תרומת כ-50 אלף שקל לעמותת ידידים, לטובת רכישת ערכות חירום לממ"דים, מימון כ-250 ארוחות שבועיות לתושבים בשכונות דרום תל אביב בשיתוף עיריית תל אביב ופרויקט נבט, ותרומת משחקים וערכות פנאי לפצועים המאושפזים בביה"ח איכילוב.

4 הפוגה במקלטים

במטרה לייצר רגעי שגרה במציאות הכאוטית, קבוצת שטראוס וארגון "לתת" מחלקים משחקי ענק לעשרות מקלטים ברחבי הארץ, וכ-2,000 ערכות הפוגה משפחתיות, הכוללות משחקי קלפים ומשחקי קופסה לצד ממתקים וחטיפים. בנוסף יחולקו כ-1,000 ערכות מזון סיוע לקשישים.

5 מינויים חדשים

אריק (אריאל) בן יהודה מונה למנכ"ל ווביקס המפתחת מערכות מבוססות טכנולוגיות בינה מלאכותית עבור השוק הביטחוני הישראלי, מקבוצת וואן טכנולוגיות (ONE). הוא מחליף בתפקיד את עומר קורן, שיכהן כדירקטור לפיתוח טכנולוגי-עסקי.

אריק (אריאל) בן יהודה / צילום: יח''צ וואן

הח"כ וסגן שר החוץ לשעבר עידן רול מונה למנכ"ל Code for Israel, תנועת המתנדבים בהייטק שייסדה יסמין לוקץ'. בתפקידו הוא יעסוק בהרחבת פעילות התנועה, תוך דגש על אבחון חסמים טכנולוגיים ופיתוח מענה מותאם לאתגרים הלאומיים הבוערים.

עידן רול / צילום: שי ארבל