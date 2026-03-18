ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בדרך לחקיקה: הבנקים וואן זירו ואש יוכלו להחזיק בסוכנות ביטוח
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בנקים בישראל | בלעדי

בדרך לחקיקה: הבנקים וואן זירו ואש יוכלו להחזיק בסוכנות ביטוח

לגלובס נודע כי בכנסת מתכננים לאשר לבנקים וואן זירו ואש להחזיק גם בסוכנות ביטוח, במסגרת רפורמת "הבנקים הקטנים", בדומה למה שמתאפשר לחברות הביטוח וחברות האשראי שייכנסו לתחום ויהיו גם בנקים קטנים

נתנאל אריאל 10:13
בנק ONE ZERO / צילום: טלי בוגדנובסקי
רפורמת הבנקים הקטנים שמקודמת בימים אלה בחוק ההסדרים מעוניינת להגדיל את התחרות במערכת הבנקאית ולהכניס לתחום גופים כמו חברות כרטיסי האשראי וחברות הביטוח. חלק מהחברות כבר מתחממות על הקווים ושוקלות, והיום אף דיווחה ישראכרט שהיא בוחנת את רכישת בנק אש (Esh) שייסד יזם ההייטק ניר צוק לפי שווי של 400 מיליון שקל.

המפץ של ישראכרט: קונה את הבנק הדיגיטלי של ניר צוק

בנקים קטנים הם בנקים שהיקף הנכסים שלהם נמוך מ-5% מכל נכסי המערכת הבנקאית. אלא שבבנקים הקטנים, וואן זירו בהובלת אייל גפני ובנק אש, מרגישים מקופחים ביחס לגופים המוסדיים החדשים שיצטרפו לרפורמה. וואן זירו כבר החל לפעול לפני מספר שנים ויש לו 160 אלף לקוחות ובנק אש אמור להתחיל לפעול בקרוב. שני הבנקים הללו שעלו על המגרש טרם הרפורמה החדשה, לא מורשים להחזיק בסוכנות ביטוח ולשווק מוצרים כמו ביטוח כללי (רכב, רכוש, דירה ועוד), כחלק מהניסיון להפחית את הריכוזיות במערכת הבנקאית.

לגלובס נודע היום כי טענתם התקבלה. על פי נוסח החוק החדש שהגיע לידי גלובס וצפוי לעלות להצבעה בימים הקרובים בוועדה למיזמים ציבוריים, גם וואן זירו ואש יוכלו להחזיק בסוכנות ביטוח, וזאת במקביל לבקשה נוספת של ישראכרט, שיש לה כיום סוכנות ביטוח בתחום הביטוח הכללי, ומעוניינת להמשיך להחזיק בה גם אם תחל לפעול כבנק. המגבלה תהיה להחזקת סוכנות ביטוח אחת. מי שהוביל את המהלך בוועדה למיזמים ציבוריים הוא ח"כ רון כץ (יש עתיד).

"בשורה היסטורית לצרכן הישראלי"

החוק החדש גם מגדיר שכאשר בנק קטן כבר יצבור נתח שוק מספיק גדול וייצא מההגדרה של בנק קטן הוא יהיה מחויב למכור את החזקותיו בסוכנות הביטוח תוך שנתיים לכל היותר.

לפי נוסח החוק, "הבנק (הקטן) לא שולט ביותר מתאגיד אחד שהוא סוכן ביטוח כלל" וכן, "הבנק אינו נשלט בידי... מבטח, חברה מנהלת, מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, תאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות".

החוק גם יאפשר לשר האוצר לקבוע רף אחר להגדרת בנק קטן, ביחס להחזקה בסוכנויות ביטוח, עד להיקף נכסים של 10%. ולבסוף קובע החוק החדש כי אם "חדל בנק השולט בסוכן ביטוח כללי להיות בנק קטן, לא יהיה רשאי הבנק לשלוט בסוכן ביטוח כללי החל מתום שנתיים מהמועד שבו חדל להיות בנק קטן".

"הרפורמה לקידום התחרות בבנקים היא בשורה היסטורית לצרכן הישראלי, שיוכל להיות לראשונה עם ידו על העליונה. במהלך דיוני הוועדה דאגנו לאפשר כניסה לכמה שיותר שחקנים - קטנים בינוניים וגדולים, בין היתר המוסדיים, שיוכלו להתחרות בבנקים הגדולים והכל תחת פיקוח קפדני של בנק ישראל ומנגנונים שיוודאו מניעת ניגודי עניינים" אומר לגלובס יו"ר הוועדה ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית). הוא מקווה כי "השחקנים הוותיקים והחדשים יחשבו רק על דבר אחד - איך אנחנו נלחמים על הלקוחות ומוזילים עלויות".