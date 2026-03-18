בדרך לחקיקה: הבנקים וואן זירו ואש יוכלו להחזיק בסוכנות ביטוח

רפורמת הבנקים הקטנים שמקודמת בימים אלה בחוק ההסדרים מעוניינת להגדיל את התחרות במערכת הבנקאית ולהכניס לתחום גופים כמו חברות כרטיסי האשראי וחברות הביטוח. חלק מהחברות כבר מתחממות על הקווים ושוקלות, והיום אף דיווחה ישראכרט שהיא בוחנת את רכישת בנק אש (Esh) שייסד יזם ההייטק ניר צוק לפי שווי של 400 מיליון שקל.

בנקים קטנים הם בנקים שהיקף הנכסים שלהם נמוך מ-5% מכל נכסי המערכת הבנקאית. אלא שבבנקים הקטנים, וואן זירו בהובלת אייל גפני ובנק אש, מרגישים מקופחים ביחס לגופים המוסדיים החדשים שיצטרפו לרפורמה. וואן זירו כבר החל לפעול לפני מספר שנים ויש לו 160 אלף לקוחות ובנק אש אמור להתחיל לפעול בקרוב. שני הבנקים הללו שעלו על המגרש טרם הרפורמה החדשה, לא מורשים להחזיק בסוכנות ביטוח ולשווק מוצרים כמו ביטוח כללי (רכב, רכוש, דירה ועוד), כחלק מהניסיון להפחית את הריכוזיות במערכת הבנקאית.

לגלובס נודע היום כי טענתם התקבלה. על פי נוסח החוק החדש שהגיע לידי גלובס וצפוי לעלות להצבעה בימים הקרובים בוועדה למיזמים ציבוריים, גם וואן זירו ואש יוכלו להחזיק בסוכנות ביטוח, וזאת במקביל לבקשה נוספת של ישראכרט, שיש לה כיום סוכנות ביטוח בתחום הביטוח הכללי, ומעוניינת להמשיך להחזיק בה גם אם תחל לפעול כבנק. המגבלה תהיה להחזקת סוכנות ביטוח אחת. מי שהוביל את המהלך בוועדה למיזמים ציבוריים הוא ח"כ רון כץ (יש עתיד).

"בשורה היסטורית לצרכן הישראלי"

החוק החדש גם מגדיר שכאשר בנק קטן כבר יצבור נתח שוק מספיק גדול וייצא מההגדרה של בנק קטן הוא יהיה מחויב למכור את החזקותיו בסוכנות הביטוח תוך שנתיים לכל היותר.

לפי נוסח החוק, "הבנק (הקטן) לא שולט ביותר מתאגיד אחד שהוא סוכן ביטוח כלל" וכן, "הבנק אינו נשלט בידי... מבטח, חברה מנהלת, מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, תאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות".

החוק גם יאפשר לשר האוצר לקבוע רף אחר להגדרת בנק קטן, ביחס להחזקה בסוכנויות ביטוח, עד להיקף נכסים של 10%. ולבסוף קובע החוק החדש כי אם "חדל בנק השולט בסוכן ביטוח כללי להיות בנק קטן, לא יהיה רשאי הבנק לשלוט בסוכן ביטוח כללי החל מתום שנתיים מהמועד שבו חדל להיות בנק קטן".

"הרפורמה לקידום התחרות בבנקים היא בשורה היסטורית לצרכן הישראלי, שיוכל להיות לראשונה עם ידו על העליונה. במהלך דיוני הוועדה דאגנו לאפשר כניסה לכמה שיותר שחקנים - קטנים בינוניים וגדולים, בין היתר המוסדיים, שיוכלו להתחרות בבנקים הגדולים והכל תחת פיקוח קפדני של בנק ישראל ומנגנונים שיוודאו מניעת ניגודי עניינים" אומר לגלובס יו"ר הוועדה ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית). הוא מקווה כי "השחקנים הוותיקים והחדשים יחשבו רק על דבר אחד - איך אנחנו נלחמים על הלקוחות ומוזילים עלויות".