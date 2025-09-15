בלי עמלות עו"ש: בנק חדש בישראל יוצא לדרך

בנק אש (ESH) השיק היום (ב') את פעילותו, כמעט שלוש שנים לאחר שקיבל רישיון מותנה להקמתו מבנק ישראל. הבנק יציע לציבור לפתוח חשבון עובר ושב (עו"ש) ללא עמלות "לתמיד", כדברי בכיריו. כמו כן, פיתח מודל חדשני שבו הוא ישתף את הלקוחות שלו במחצית (50%) מההכנסות שהוא מייצר מכספי הלקוחות - כסף אשר יופקד בחשבונות הבנק של לקוחותיו. בין מייסדי הבנק נמצא היזם הטכנלוגי ניר צוק, שפרש בחודש שעבר מענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס , אשר אותה ייסד. צוק נכח באירוע וענה לשאלות העיתונאים.

את קבוצת אש, שכוללת את הבנק ואת חברת הטכנולוגיה שמפתחת את מערכות התוכנה שלה - ESH OS, מנהל יובל אלוני, שהציג את עיקר הפיתוחים. בראשות בנק אש עומד פרופ' שמואל האוזר, לשעבר יו"ר רשות ניירות ערך. הבנק שהיה ממוקם בתחילת הדרך במגדל שרונה מול עזריאלי בתל אביב, עזב מוקדם יותר השנה למשרדים במגדל ויתניה בחלקו הדרומי יותר של הסיטי התל אביבי. אולם, מי שירצה להתדפק על דלתות הבנק, לא צריך לטרוח, שכן הכל יהיה דיגיטלי.

"יש בנק ויש את חברת ההייטק שנקראת ESH OS - חברת הייטק שבנתה את המערכת הבנקאית מאפס", הסביר צוק. הטכנולוגיה של הבנק, לדבריו, "עושה אוטומציה מלאה להליכים הבנקאיים. לכן, יש כאן בנק שעלות התפעול שלו היא זניחה לחלוטין. בשיא יהיו בבנק אש רק כ-70 עובדים".

הבנק מתכנן לנצל את עלויות התפעול הנמוכות שלו כדי לחלק מחצית מההכנסות שנוצרות לו מפעילותו השוטפת ולהפקיד אותם בחשבונות הלקוחות. על חשבונות העו"ש לא ייגבו עמלות, זאת למול עלות של 10-50 שקל בחודש בבנקים האחרים בישראל. בנוסף, תהיה ריבית מובטחת בכל החשבונות בבנק אש, אשר תהיה זהה בשיעורה בין כלל הלקוחות. כלומר לא תהיה תלויה בגובה הסכום שמופקד. הבנק יעדכן את הלקוחות פעם בשבוע כמה כסף שולם להם לפי מודל ההכנסות המשותפות.

"חשבנו לקחת שטרות כסף ולפזר אותם מעל הציבור עם הליקופטר", התבדח צוק. כאשר מנכ"ל הקבוצה אלוני הוסיף "לא זנחנו את הרעיון". המטרה של בנק אש היא לחלוק את הכנסותיו עם הלקוחות, משום שלדברי צוק "המרווח (מרווח האשראי בין הריבית המשולמת על הפקדונות לזו שנגבית מההלוואות, ח"ש), הוא עצום. עם הזמן נראה מכשירים פיננסיים שיגיעו מהבנק לשוק הישראלי".

בלי משכנתאות וניירות ערך

בנק אש יציע את שירותיו לציבור החל מתחילת שנת 2026, כאשר לפי הבכירים בתחילה ניתן יהיה להצטרף אליו באמצעות קבלת הזמנה מלקוחות קיימים. מספרם המדויק של הלקוחות הפעילים בבנק טרם נמסר, אך הכוונה היא ששירותי הבנק יהפכו לזמינים במהירות ויוצעו ללקוחות חדשים בארץ. הבנק פועל על מערכת תוכנה בנקאית חדשה שפותחה על ידי חברת הייטק מקבילה בשם ESH OS. היא תפעל על שרתי אמזון (AWS), תחובר למערכות התשלומים העולמיות של סוויפט (מסלקה בבלגיה), ותנפיק כרטיסי אשראי באמצעות רישיון מחברת מסטרקארד העולמית, אשר יכובדו בכל העולם ובישראל.

יש לציין גם את מה שלא יהיה בבנק אש. הבנק לא יפעל בתחום המשכנתאות ולא מתכנן להציע מסחר בניירות ערך. ראשי הבנק הבטיחו שפתיחת חשבון זוגי, שכרגע עדיין לא קיימת, תוצע בחודשים הקרובים. כמו כן, לא ניתן יהיה להיכנס לחריגה (אוברדראפט). הבנק למעשה יציע לקבל הלוואה בתנאים רגילים, ובריביות נוחות יותר מאשר ריבית על החריגה שיכולה להגיע לשיעור דו-ספרתי בבנקים הרגילים, אולם לא נאמר מה הריביות שיוצעו לציבור הרחב ומה יהיה מודל החיתום של הלקוחות. כלומר, כיצד יגבה הבנק ריביות גבוהות מלקוחות מסוכנים, וריביות נמוכות מלקוחות איכותיים יותר.

אלוני אמר בראשית דבריו כי הבנק הוא "אוטונומי לגמרי מאובטח, פועל לפי מודל עסקי מהפכני חדש. זו פלטפורמה בנקאית פורצת דרך. כל הבנקים גובים עמלות שונות ומשונות והלקוחות חייבים להיות פרואקטיביים, לקחת הלוואה ולסגור את הכסף בפיקדונות. יש ניירת ומדברים עם הפקיד. לא רצינו לעשות אף אחד מהדברים האלה. רצינו מוצר שהוא קפיצת מדרגה. בנק שיותר חכם מכל בנק אחר. שיביא ערך פיננסי ללקוחות".

כמו כן, מסרו כי לאפליקציה של הבנק לא יהיו כמעט סיסמאות, והלקוח יזוהה לרוב באופן ביומטרי. לדברי בכירי בנק אש המערכת תדע לזהות פעולות חריגות בחשבון, להגביל עסקאות חשודות ולמעשה לפעול באופן ממוכן לחלוטין. "בן אדם יהיה מעורב רק כשיש צורך או דרישה רגולטורית", ציינו בבנק.

המהירות שבה ניתן יהיה להעביר כספים אל הבנק וממנו החוצה, מעלה את השאלה מה קורה במקרה הנדיר של "ריצה אל הבנק". בישראל היו אירועים בודדים כאלה בעבר הדגישו בצמרת הבנק. המפורסם שבהם היה קריסת הבנק למסחר בתחילת האלף, לפניו קרס בנק פויכטינגר בשנות השישים, ובשנות השלושים כאשר איטליה פלשה לחבש, היתה "ריצה אל הבנק" או יותר נכון אגודות האשראי בארץ ישראל המנדטורית.

בבנק אש ציינו כי יעמדו בכל כללי הרגולציה הנדרשים. "ניהול הסיכונים והנזילות הוא ברמה הכי גבוהה", אמר האוזר. "בתפיסה שלנו, הלקוח מולנו יכול לבצע בביטחון ממלא את כל הפעילויות הבנקאית. יש שקיפות מרבית. אתה רואה בדיוק כמה אנחנו (הבנק) מרוויחים, ויודע כמה מרויח הלקוח. השקיפות הזו מורידה את הסיכון. כפי שנאמר יש לנו לקוחות ויש הון עצמי. דרך ההון העצמי אפשר לדאוג להוריד את הסיכונים. יש את כל המרכיבים הנדרשים עם הרבה 'שלייקס' (דימוי לאמצעי בטחות) שיודעים לנהל את הסיכון". ניר צוק הוסיף כי "יש כאן פיקוח של בנק ישראל, להבדיל מבנקים אחרים פה יש בבנק אש גרעין שליטה. הבנק מחויב וחתום שבעלי גרעין השליטה מחויבים להזרים כסף לבנק במצב שבו הבנק לא עומד בתנאים הרגולטורים".

ביקורת גלויה על המתחרה: וואן זירו

בבנק וואן זירו, שבו נרשמו היום במקביל עזיבות של שלושה בכירים כחלק מסבב רה-ארגון שמבצע המנכ"ל אייל גפני, ניסו לפרגן לבנק אש ופרסמו מודעות בימים האחרונים שבו אחלו לו בהצלחה. צוק, התייחס בדבריו להבדל בין פעילות בנק אש לזו של וואן זירו, ולא חסך ביקורת.

צוק אמר כי "וואן זירו החליטו ללכת על מערכת ליבה הודית בת ארבעים שנה, שלא מותאמת לשוק הישראלי ועולה להם הרבה כסף. בנק אש הולך על מערכת ליבה ישראלית שפותחה על ידי הייטק ישראלי. וואן זירו הלך על מערכת מסורתית לחלוטין. אצלם במקום לשלם עמלות, הלקוחות ישלמו דמי מנוי כמו בנטפליקס או בחדר כושר. הצעת הערך של בנק אש שונה - אנחנו אומרים בואו נתחלק בהכנסות".

לדברי צוק, בנק אש גם בולט במודל שהוא עומד להציע ללקוחות במיוחד מול הבנקים המסורתיים בארץ. הוא ציין כי "בבנק מסורתי אתה מפקיד בבנק 1000 שקל, ותמורת הזכות להפקיד את הכסף הזה - הבנק גובה ממך עמלת שורה. הבנק לוקח את הכסף מלווה למישהו אחר, מרוויח ממנו המון כסף, לא נותן לך כלום, וכשאתה בא למשוך את ה-1000 שקל האלה, אז לוקחים ממך עוד עמלת שורה. בנק אש בא לשנות את מודל הבנקאות מקצה לקצה".

מבנק וואן זירו נמסר בתגובה כי בבנק "מברכים על כניסתו של בנק חדש שיתרום ליצירת שקיפות והוגנות במערכת הבנקאית ואלטרנטיבה לבנקאות המסורתית. כניסתם של שחקנים נוספים תגדיל את כוח הצרכנים ואת המודעות לחלופות תחרותיות והוגנות לאורך זמן".