וואן זירו: 3 בכירים שהיו בצוות ההקמה של הבנק הוחלפו

בנק וואן זירו הודיע היום (ב') על עזיבתם של שלושה בכירים בחברה: המשנה למנכ"ל הבנק וראש החטיבה הקמעונאית אריק צ'יקוטאי, סמנכ"לית הפיתוח מרינה פולונסקי, ורועי חיימוביץ, סמנכ"ל מערכות המידע. שלושתם מהמנהלים הראשונים שהצטרפו לבנק עוד בתקופת ההקמה והיו שותפי מפתח.

אייל גפני, מנכ״ל הבנק אמר: "אריק, מרינה ורועי היו שותפים לבניית הבנק מיומו הראשון והיסודות שהם בנו הם בסיס איתן להמשך ההתפתחות של הבנק, כמחולל תחרות במערכת הבנקאית בישראל. הדירקטוריון, הנהלת הבנק והעובדים חבים להם תודה עמוקה".

במקביל, הודיע הבנק על מינויים חדשים בניהם גיוס של יובל בירנבוים, שמשמש כיום כ־CTO של קבוצת מגדל ביטוח ופיננסים, ומינויו ל־CTO בוואן זירו. בירנבוים, ינהל למעשה חטיבה מאוחדת של הסמנכ"לים הפורשים. בעבר, שימש בירנבוים בתפקידי ניהול בכירים בחברות הביטוח הראל ומנורה. גפני התייחס לאיחוד חטיבות הפיתוח, הדאטה, המחשוב ואבטחת המידע ואמר כי "יצירת חטיבה טכנולוגית אחת, תאפשר המשך פיתוח טכנולוגי פורץ דרך ועמידה בחזית פתרונות ה-Gen AI במערכת הפיננסית".

גל העזיבות הנוכחי מגיע אחרי פרישתו של המנכ"ל לשעבר ואחד המייסדים גל בר דעה בתחילת השנה. בר דעה עזב רשמית את החברה בינואר האחרון, על רקע הפסדים גדולים וכישלון הניסיון של הבנק להתרחב לחו"ל ולהקים בנק דיגיטלי באיטליה. ב־2024 החברה פיטרה כ־70 עובדים ויצא לשורה של מהלכי קיצוצים בניסיון להפוך את הבנק לרווחי.

בנק וואן זירו השיק את פעילותו בתחילת 2023 ומונה היום מעל 150 אלף לקוחות, מעל 4.5 מיליארד שקלים נכסים מנוהלים וכ-350 עובדים. עם זאת, לפי הדוח האחרון שפורסם, במרץ 2025, הבנק מתקשה לעבור לרווחיות. בשנת 2024 ההפסד הסתכם ב־268 מיליון שקל, סכום לא מבוטל, אבל צמצום מול הפסד של 357 מיליון שקל בשנת 2023. לפי הערכות, הרווחיות תוכל להגיע רק ב־2026.