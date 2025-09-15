ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מדד המחירים לצרכן

מה צפוי היום בנתוני האינפלציה בישראל?

היום יתפרסם מדד המחירים לצרכן עבור חודש אוגוסט 2025, שעפ"י ההערכות צפוי להצביע על עלייה בשיעור גבוה יחסית של 0.6%-0.7% • עם זאת, האינפלציה השנתית צפויה להתכנס לראשונה אל תוך יעד המחירים שהציב בנק ישראל - עם התמתנות מ־3.1% ל־2.8%

איתן גרסטנפלד 05:48
אינפלציה / עיצוב: טלי בוגדנובסקי
לצד המלחמה והחלטת הפדרל ריזרב, הנתון שככל הנראה צפוי להשפיע יותר מכל על החלטת הריבית של בנק ישראל נוגע לנתוני האינפלציה המקומיים. היום (ב') יתפרסם מדד המחירים לצרכן עבור חודש אוגוסט 2025, שעל־פי ההערכות צפוי להצביע על עלייה בשיעור גבוה יחסית של 0.6%-0.7%. זאת בין היתר בשל עלייה צפויה בסעיפים כמו תחבורה ותקשורת (בעיקר על רקע עלייה מהירה במחירי הטיסות לחו"ל), סעיף הדיור וכן סעיף חינוך תרבות ובידור בעקבות עלייה במחירי ההבראה והנופש.

עם זאת, האינפלציה השנתית צפויה להתכנס לראשונה אל תוך יעד המחירים שהציב בנק ישראל (3%) מזה למעלה משנה (יוני 2024) - עם התמתנות מ־3.1% ל־2.8%.

אלא שמוקדם לחגוג את החזרה אל תוך היעד. על־פי תחזיות האנליסטים, האינפלציה השנתית צפויה לעלות בחזרה לעבר הרף העליון של היעד (ואף מעליו) בנובמבר ובדצמבר (גם אם באופן זמני). כשמסתכלים שנה קדימה, התמונה כבר אופטימית יותר, וגם בשוק וגם בבנק ישראל מעריכים כי קצב עליית המחירים יישאר בתוך יעד היציבות של בנק ישראל.

גם אם האינפלציה תצביע על התמתנות משמעותית, לוועדה המוניטרית של בנק ישראל יש שיקולים נוספים, ובראשם הלחימה בעזה והשפעתה על צד ההיצע ואי־הוודאות. לפי יונתן כץ וכלכלני לידר, ההתאוששות המהירה במשק לאחר המלחמה, גידול בסחר החוץ ובהייטק וזינוק ברכישות באשראי צפויים לתמוך ביציבות הריבית ולדחות את הורדתה, בשל השפעה על לחצי האינפלציה בטווח הקצר.