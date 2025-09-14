ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
קרן אלומה

האקזיט בוטל: בזק לא תרכוש את אקסלרה של קרן אלומה

חברת התקשורת הודיעה על החלטתה לוותר על העסקה לרכישת חברת הבת של קרן התשתיות, המחזיקה כבל תת ימי בין ישראל לאירופה • המשמעות - הקרן של אורי יוגב לא תרשום את האקזיט לו ציפתה

איתן גרסטנפלד 19:31
ראשי קרן אלומה, מימין: אורי יוגב, מולי רבינא ויאיר הירש / צילום: נוי נפתלי
חברת התקשורת בזק נסוגה מרכישת חברת אקסלרה טלקום (לשעבר טמרס טלקום), מידי קרן התשתיות אלומה. זאת, חודשיים בלבד לאחר שהודיעה על חתימת מזכר הבנות לרכישת החברה, שברשותה כבל תת ימי בין ישראל לאירופה, תמורת 160 מיליון דולר.

על פי הדיווח של חברת התקשורת היא החליטה לוותר על העסקה, בעקבות אי יכולת "להביא להשלמת ההתקשרות בהסכם". עם זאת בבזק הבהירו כי בכוונתם להמשיך "בבחינה וקידום נושא כבלים אזורי ים חדשים".

עבור אלומה, המנוהלת בידי אורי יוגב (יו"ר), לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר ומנהל רשות החברות הממשלתיות, מדובר באכזבה משמעותית. זאת היות ובמידה וההסכם היה יוצא אל הפועל היא הייתה צפויה לרשום תשואה של 190% על השקעתה, תוך 4 שנים בלבד.

אקסלרה, אשר נותנת שירותי תקשורת באמצעות כבל תת ימי מבוסס סיבים אופטיים, מחזיקה אתר נחיתה בקפריסין ומפעילה חוות שרתים. את החברה ייסד איש העסקים היהודי מפינלנד פויו (חיים) זבלודוביץ' בשנת 2011. ב-2021-2022 רכשה קרן אלומה את המניות בשני שלבים תמורת 40 מיליון דולר, מחצית במזומן ומחצית במניות הקרן כך שזבלודוביץ' מחזיק כיום ב‑20% מקרן אלומה.

קרן אלומה היא קרן השקעה בתשתיות שהוקמה לפני 5 שנים. נכון להיום היא מחזיקה בארבע חברות פורטפוליו: אקסלרה, תיבר מתחום מגדלי התקשורת, אסקו מתחום ההתייעלות האנרגטית וחן המקום המטפלת בפסולת . מלבד אורי יוגב, ששימש בעבר כמנהל רשות החברות הממשלתיות וראש אגף התקציבים באוצר, מובילים את אלומה מייסד נוסף, מולי רבינא, ומנכ"ל הקרן יאיר הירש .

מתחילת השנה זינקה מניית הקרן בכ-92%, תוך שהיא משלימה קפיצה של כ-145% בשנה האחרונה, והיא נסחרת כעת לפי שווי של 252 מיליון שקל.