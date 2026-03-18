שותפות חיפושי הנפט נאוויטס פטרוליום שייסד ומוביל גדעון תדמור בוחנת אפשרות מכירה של עד 15% מחלקה במאגר הדגל שלה, שננדואה, במפרץ מקסיקו (מפרץ אמריקה), תמורת כ-1.5 מיליארד דולר, ולפי שווי למאגר כולו של 10 מיליארד דולר.

כך חשף עמית קורנהאוזר, מנכ"ל השותפות, בשיחת המשקיעים אחרי פרסום דוחות מצוינים לשנת 2025. אם כך יקרה, נאוויטס תרשום הצפת ערך של קרוב ל-30% על שווי המאגר בספרים של נאוויטס. קורנהאוזר הסביר שאת המהלך נאוויטס שוקלת כחלק מהאפשרות שקרן ההשקעות בלקסטון תמכור את זרוע האנרגיה שלה ביקון, שהיא גם מפעילת המאגר ומחזיקה ב-31% ממנו, לפי שווי דומה.

נאוויטס שרכשה את חלקה במאגר (49%) בשנים 2018־2020 תמורת 1.8 מיליון דולר בלבד, פרסמה דוחות חזקים עם הכנסות שיא של 365 מיליון דולר , EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) של 262 מיליון דולר (מתוכו 240 מיליון דולר ממאגר שננדואה) ורווח של 168 מיליון דולר.

השותפות החלה את ההפקה מהמאגר באמצע השנה כך שההכנסות החלו רק אז וביתר שאת ברבעון הרביעי של השנה, כאשר המאגר נכנס ל"הפעלה מלאה". כך, ברבעון הרביעי לבדו רשמה השותפות הכנסות של 232 מיליון דולר ורווח נקי של 214 מיליון דולר. בעקבות התוצאות, נאוויטס הכריזה על חלוקת דיבידנד ענק בהיקף של 150 מיליון דולר לבעלי היחידות.

קצב ההפקה גבוה מההערכות המוקדמות

בנאוויטס מציינים כי קצב ההפקה של נאוויטס מהמאגר עומד על 60 אלף חביות ביום, "גבוה מההערכות המוקדמות" וכי בשנה הפיקה נאוויטס 8.6 מיליון חביות, לעומת 1.3 מיליון בלבד בשנת 2024. עד כמה מאגר שננדואה הפך להיות הדומיננטי ביותר שלה ניתן לראות מתוך ההפקה השנה, 7.3 מיליון חביות הופקו משננדואה, בחצי שנה בלבד.

מניית נאוויטס זינקה בבורסה בת"א בכמעט 900% בחמש השנים האחרונות לשווי של 15.7 מיליארד שקל. לצד המוסדיים מחזיק המייסד והיו"רגדעון תדמור ב-9.1% מיחידות ההשתתפו בשווי של 1.4 מיליארד שקל.

נאוויטס היא כמובן אחת המרוויחות מהקפיצה במחירי הנפט בעולם בעקבות המלחמה עם איראן וסגירת מיצרי הורמוז. בשנת 2025 עמד מחיר חבית נפט מסוג WTI על 65 דולר בממוצע, וכעת חבית נפט נסחרת תמורת כמעט 95 דולר, לאחר שבשבוע שעבר הוא כבר התקרב ל-100 דולר לחבית.

בהתייחס לכך אומר היו"ר תדמור כי להערכתו "התנודתיות תימשך. גם אם מיצרי הורמוז ייפתחו מחר, הסיכון הגיאו-פוליטי כבר התממש, ופרמיית סיכון תישאר בשווקים. אנחנו נמצאים בעידן חדש בו הביטחון האנרגטי הופך למרכיב חיוני בשמירה על הסדר העולמי. מתחילת הדרך בנאוויטס הסברנו שהנפט כאן בשביל להשאר. אנו בנאוויטס נמשיך ביתר שאת לפעול לקידום ופיתוח המאגרים והרישיונות שבפורטפוליו שלנו וכן לאיתור נכסי נפט נוספים".

בנאוויטס גם מציינים כי עד סוף שנת 2026 קיבולת ההפקה במאגר תגדל מ-120 אלף חביות נפט ל-140 אלף חביות נפט ליום, ובשנתיים שלאחר מכן היא תבצע קידוחים של שתי בארות נוספות במאגר.

המייסדים קיבלו 18.3 מיליון דולר

לצד זאת, כפי שנחשף בגלובס בעבר, סעיף מיוחד בהסכם השותפות של נאוויטס נותן למייסדים, תדמור ושלושת המייסדים הנוספים, קובי כץ, חנן רייכמן וחנן וולף, 5% מהכנסותיה של נאוויטס (באופן רשמי 6%, אלא ש-1% הולך לממשלת ארה"ב) במסגרת "השותף הכללי". תדמור מחזיק ב-62.5% מה"שותף הכללי" והשותפים האחרים ב-12.5% כל אחד.

במילים אחרות, המייסדים גרפו השנה מתוך הכנסות המאגר 18.3 מיליון דולר (60 מיליון שקל). מתוכם תדמור קיבל 11.4 מיליון דולר (37 מיליון שקל). בשנים הבאות, עם ההפקה המלאה, הם יקבלו כמובן הרבה יותר. בנוסף לכך, תדמור קיבל שכר בעלות של 2.3 מיליון דולר (7.3 מיליון שקל), המנכ"ל קורנהאוזר נהנה משכר בעלות של 1.2 מיליון דולר (4 מיליון שקל).