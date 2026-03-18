סלקום: הרווח בשיא, תחלק דיבידנד בהיקף 200 מיליון שקל

חברת התקשורת סלקום מסכמת את שנת 2025 עם הרווח הגבוה ביותר שלה מאז 2012 ועם היקף החוב הנמוך ביותר זה 20 שנה. זאת, למרות ירידה של 4.5% בהכנסות לעומת שנה קודמת.

במהלך 2025 סלקום חזרה לחלק דיבידנד אחרי מספר שנים, ובמקביל לדוחות הכספיים היא מדווחת על חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון שקל, כ-1.19 שקל למניה. הנהנית המרכזית מהדיבידנד היא בעלת השליטה, קרן פורטיסימו בראשות יובל כהן, שמחזיקה 33.2% מהון המניות של סלקום ותקבל כ-66.4 מיליון שקל מהחלוקה הצפויה.

סלקום, בניהולו של אלי אדדי, רשמה ב-2025 הכנסות של כ-4.2 מיליארד שקל, רווח תפעולי של 429 מיליון שקל ורווח נקי של 564 מיליון שקל; הרווח הנקי לפני רווח הון חד פעמי, בגין מכירת ההחזקות בחברת התשתיות IBC , עמד על 255 מיליון שקל. לשם השוואה, ב-2024 הרווח הנקי עמד על 173 מיליון שקל. סלקום סיימה את שנת 2025 עם EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 1.4 מיליארד שקל, עלייה של 3.5% ביחס ל-2024.

סלקום הפחיתה במהלך השנה את החוב נטו ב-582 מיליון שקל, ל-1.12 מיליארד שקל.

בחלוקה לפי מגזרי פעילות, המגזר הנייד רשם ירידה שנתית של 2.8% בהכנסות ל-2.9 מיליארד שקל, אם כי ההכנסות משירותים במגזר הנייד צמחו ב-5.3%. הכנסות המגזר הנייח ירדו ב-7.4% לכ-1.5 מיליארד שקל.

ברמה התפעולית, סלקום המשיכה לגדול במספר המנויים: מספר מנויי הסלולר עמד על מעל 3.66 מיליון, עם הכנסה חודשית ממוצעת למנוי ( ARPU , בנטרול הכנסות קישוריות) של 38.7 שקל, עלייה של 1.3 שקל לעומת 2024. מספר מנויי הטלוויזיה גדל מ-273 אלף ל-275 אלף, ומספר מנויי תשתית האינטרנט גדל מ-377 אלף ל-386 אלף (עם 351 אלף מנויי סיבים).

מיקוד בליבת הפעילות

המנכ"ל אלי אדדי מסר: "אנו מסכמים את שנת 2025 כשנת מפנה עבור סלקום, עם שיא היסטורי ברווח הנקי, זינוק בתזרים המזומנים החופשי וגידול בהכנסות משירותים, לצד הקטנת החוב עד לרמה הנמוכה ביותר מיום הנפקת החברה. בנוסף, עליה דירוג החברה ל- ilAA , הגבוה ביותר מאז 2013, ולראשונה זה 12 שנה חזרנו לחלק דיבידנדים, ביטוי ברור לאיתנותה הפיננסית של החברה ולביטחון שלנו בהמשך יצירת ערך לבעלי המניות".

אדדי הזכיר את מכירת ההחזקות ב-IBC , צעד שלדבריו מיקד את סלקום בליבת הפעילות וחיזק את מבנה ההון שלה. הוא הוסיף כי "סלקום נכנסת ל-2026 ממוקדת בחיזוק מנועי הצמיחה של הקבוצה ושיפור מתמיד ברווחיות וממשיכה לבסס את מעמדה כחברת התקשורת המובילה בישראל".

סלקום נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-6.7 מיליארד שקל. שווי ההחזקה של פורטיסימו מגיע לכ-2.2 מיליארד שקל, כך שיחד עם הדיבידנד הקרוב היא רושמת כעת רווח "על הנייר" של כ-1.5 מיליארד שקל על השקעתה בסלקום.