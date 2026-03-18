שוק ההון והשקעות הפועלים נכנס כשותף בעסקי האנרגיה של מאיר שמיר
פועלים אקויטי

לפי שווי של 2.9 מיליארד שקל: הפועלים נכנס כשותף בעסקי האנרגיה של מאיר שמיר

זרוע ההשקעות של בנק הפועלים תרכוש 10% מקבוצת שמיר אנרגיה בעסקת הקצאת מניות בסך 270 מיליון שקל • מניית מבטח שמיר רשמה קפיצה משמעותית הודות לפעילות האנרגיה, ובמוקד הקמת תחנת הכוח "קסם" בהיקף 5 מיליארד שקל

חזי שטרנליכט 10:39
ליאת חזות, מנכ''לית פועלים אקוויטי / צילום: ענבל מרמרי
זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, חברת פועלים אקוויטי, רוכשת 10% מקבוצת שמיר אנרגיה בעסקת הקצאת מניות תמורת 270 מיליון שקל. במבטח שמיר, שבשליטת מאיר שמיר, בעלת השליטה בשמיר אנרגיה מסרו כי סכום ההשקעה של הפועלים עשוי לגדול ב-20 מיליון שקל נוספים בכפוף לעמידה באבני דרך. שיעור האחזקה של מבטח שמיר בזרוע האנרגיה שלה עומד ערב העסקה על כ-80% ממניותיה, והוא צפוי לרדת לאחר ההקצאה לכ-72%.

לפי מתווה העסקה השווי של קבוצת שמיר אנרגיה נע בין 2.7 מיליארד שקל ל-2.9 מיליארד שקל ככל שתעמוד באבני הדרך שייקבעו. את שמיר אנרגיה מנהל ליאור פרבר.

מניית מבטח שמיר רשמה קפיצה משמעותית הודות לפעילות האנרגיה, שבימים אלה כוללת הקמת תחנת הכח הקונבנציונלית "קסם" לא הרחק מראש העין. מדובר בפרויקט בהיקף של 5 מיליארד שקל להקמת תחנת כוח מחזור-משולב שתופעל בגז טבעי בהיקף של כ-800 מגוואט. ההפעלה המסחרית צפויה במחצית השנייה של 2029.

האישור לקסם היה מואץ ומבטח שמיר צפויה לקבל מהמדינה הטבה בתעריף החשמל ששווה לפי ההערכות מאות מיליוני שקלים לאורך שנות הפעילות. בנוסף כאמור מחזיקה מבטח שמיר בשליש מתחנת הכוח אלון תבור בצפון הארץ, המפיקה 813 מגוואט.