מנכ"ל מגדל ביטוח: "מאוד רוצים לחזור לחלק דיבידנד כבר השנה"

מניית מגדל ביטוח מזנקת היום (ד') בבורסה לשווי של 20 מיליארד שקל, וסוחפת בעקבותיה את שאר מניות הסקטור. מגדל הציגה דוחות טובים ואף מעלה את התחזיות שלה לשנת 2028.

בדוחותיה לשנת 2025 מגדל צופה שהיא תחזור לחלוקת דיבידנדים בשנת 2027 אך מנכ"ל החברה רונן אגסי מקווה בשיחה עם גלובס שזה יקרה עוד קודם, "אנחנו עוד לא נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים להיות. מאוד נשמח לחזור ולחלק דיבידנד כבר השנה. אנחנו מאוד רוצים לחזור ולחלק דיבידנד, אבל צריך לעשות את זה מתוך ראייה של ניהול ההון ולא לבצע פעולות קיצוניות. אם נגיע לאזורים שמאפשרים חלוקת דיבידנד וגם להשאיר כרית מזומנים מתאימה לא נחסוך את זה מאף אחד" הוא מכריז, "אך נעשה זאת בזהירות הראויה. לא רוצים שזה יהיה אירוע חד פעמי".

כדי לעשות זאת, מגדל תצטרך לעלות מעל יחס סולבנסי של 115% (יחס יכולת חברת ביטוח לפרוע את חובותיה בטווח הארוך). כרגע החברה נמצאת מעט מתחת אליו (110%-113% בהתאם לתקן החשבונאי הישן) אך היא מתכננת לגייס כתבי התחייבות "הון רובד 1" ולעלות מעל היחס הזה כבר במחצית הראשונה של 2026.

מבחינת חברת הביטוח מגדל זה יהיה סימן משמעותי שהחברה חוזרת לימים טובים יותר. מגדל ביטוח חילקה דיבידנד בפעם האחרונה בשנת 2019, למרות שהיא אחת החברות הגדולות בישראל וחזרה להיסחר במדד ת"א 35.

השיפור בתוצאות בא לידי ביטוי למשל בכך שהרווח הכולל של מגדל ביטוח בשנה האחרונה קפץ ל-1.8 מיליארד שקל, עליה של 26%. גם שוק ההון תרם לכך אבל חלק לא פחות חשוב הוא השיפור בתוצאות הליבה (פעילות הגמל, הפנסיה, הביטוח) שזינק ב-26% לסכום של 2.4 מיליארד שקל. בכך מגדל הצליחה כבר להקדים את התחזיות שלה לשנת 2027 (רווחי ליבה של 2.2 מיליארד שקל) ולכן מעלה את התחזיות לשנת 2028 וצופה רווחי ליבה של 3 עד 3.2 מיליארד שקל ורווח כולל של 2 עד 2.2 מיליארד שקל. התשואה להון של מגדל בשנה האחרונה עמדה על 21.9%. אף אחד כמובן לא מאמין שהרמות הללו יישארו כך גם בעתיד ולראייה מגדל עצמה צפתה שהתשואה להון תרד ל-13%. כעת היא מציבה יעד של תשואה להון של 16% עד 18% בשנת 2028.

בנוסף, מגדל כבר מנהלת היום 583 מיליארד שקל וצופה המשך צמיחה משמעותי, כך שהיא תנהל ב-2028 750 עד 850 מיליארד שקל, כלומר צמיחה בנכסים של יותר מ-11% בכל שנה בשנים הקרובות.

"יש עוד לאן לצמוח"

מגדל אפילו מציגה למשל את השיפור הגדול מבחינתה בפעילות הביטוח הכללי (רכב, דירה, רכוש ועוד). כאשר אם בשנת 2022 החברה עוד הפסידה 54 מיליון שקל (לפי התקן החשבונאי החדש, IFRS17 ) הרי שהיא עברה בשנה האחרונה לרווח של 400 מיליון שקל בתחום (לעומת 260 מיליון שקל בשנת 2024). לדברי אגסי, "בשנת 2022 עוד היינו בהפסדים. הפסדנו הרבה מאוד כסף על תיק לא נכון, עם חיתום לא טוב, עם פרופיל לקוחות לא מתאים והיום אנחנו עם רווח של 400 מיליון שקל ויש עוד לאן לצמוח, עם חידוד הלקוחות, תביעות ועוד".

בשנה האחרונה מחירי ביטוח הרכב יורדים בכ-10%. האם הירידות יימשכו?

אגסי: "התשובה מאוד מורכבת. בוודאי שאני לא יכול להגיד בעיתון מה מתווה המחירים. אבל זה ענף שיש לו סייקלים. הייתה תקופה מאוד ארוכה של עליות מחירים. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של ירידות. אני מאמין שהמחירים יתאזנו במקום שהם צריכים להיות בו".

תיכנסו לרפורמת הפיקדונות והבנקים הקטנים?

"אני פחות מאמין ברפורמה הזו, ועוד עכשיו כשהמדינה יוצרת הגבלות, כמו שגופים כמונו יוכלו להחזיק בנק רק באופן זמני. אני לא חושב שיש לזה מודל כלכלי. ובכל זאת אנחנו מכוונים מאוד לתחום ונכנסים אליו בצורה אחרת, לא דרך יצירת בנק, אלא דרך אשראי ודברים נוספים".

האם תחזרו לביטוח הסיעודי?

אגסי לא אופטימי. "המבנה הקודם היה מבנה סיכון כזה שלא יכולנו לשאת אותו. גם קופות החולים לא מצליחות לעשות את זה. אני מקווה שתהיה הסדרה יותר עמוקה, למדינה יש תפקיד מאוד משמעותי בהסדרה הזו. צריך להיות רובד, כמו ביטוח לאומי, כזה של המדינה ואז כיסוי שלנו שמאפשר גם התאמות מחיר (כלומר העלאת מחירים בהתאם לצורך, נ"א). משכי הזמן וההשתנות של הסיכון לאורך זמן וחוסר יכולת להגיב לזה מבחינת מחירים לא מאפשר לנו לקחת את הסיכון".