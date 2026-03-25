קבוצת דלק כבר נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-20 מיליארד שקל, אחרי עלייה של כ-30% במחיר המניה מתחילת השנה, אשר מיוחסת בחלקה לעליית מחירי האנרגיה בעקבות המלחמה מול איראן. בסיכום השנה החולפת, הכפילה הקבוצה את שווייה, וחלקו של בעל השליטה יצחק תשובה (50% מהמניות) כבר שווה 10 מיליארד שקל.

הקבוצה היא חברת החזקות העוסקת בתחום חיפוש והפקת נפט וגז טבעי בישראל ובים הצפוני, ושולטת בחברת הנדל"ן מהדרין ובחברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שלאחרונה הודיעה על עסקה לרכישת הבנק הדיגיטלי אש (esh) שייסד מיליארדר הטכנולוגיה ניר צוק.

הדוחות הכספיים שפרסמה היום (ד') הקבוצה מסבירים את התוספת המרשימה לשוויה בשנה האחרונה עם רווח נקי של 3.3 מיליארד שקל בשנת 2025 - יותר מכפול מהרווח השנה הקודמת שעמד על 1.4 מיליארד שקל.

דיבידנד נדיב ליצחק תשובה

במקביל לפרסום הדוחות הודיעה דלק, בניהולו של עידן וולס, על חלוקת דיבידנד של 250 מיליון שקל, שהנהנה המרכזי ממנו הוא בעל השליטה תשובה; וכן על אישור תוכנית לרכישה עצמית של מניות בסך 100 מיליון שקל. בשנת 2025 הקבוצה חילקה לבעלי מניותיה דיבידנדים בסכום כולל של כ-1 מיליארד שקל והציגה תשואת דיבידנד גבוהה של 8%.

ב-2025 הסתכמו ההכנסות של כל מגזרי הפעילות ב-16.1 מיליארד שקל, עלייה מ-12 מיליארד שקל ב-2024. פעילות חיפושי והפקת נפט וגז בישראל וסביבתה תרמה הכנסות של 3 מיליארד שקל, ירידה לעומת 2024; פעילות הנפט והגז בים הצפוני הציגה הכנסות של 10.2 מיליארד שקל, עלייה מ-2024; מגזרים אחרים תרמו 1.1 מיליארד שקל, והפעילות הפיננסית - 1.8 מיליארד שקל.

ברבעון הרביעי, סך ההכנסות הסתכם ב-4.5 מיליארד שקל, עלייה מ-3.9 מיליארד שקל ברבעון המקביל, אך הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות היה 107 מיליון שקל בלבד, לעומת 350 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בדוחות הכספיים יש התייחסות למבצע הנוכחי והקודם מול איראן, ונכתב כי במבצע "עם כלביא" ביוני 2025 פעילות אסדת לוויתן הופסקה ל-12 ימים בעקבות הוראת שר האנרגיה, וחל קיטון בהכנסות מהפקת הגז הטבעי מהמאגר שבו מחזיקה קבוצת דלק באמצעות השותפות ניו-מד אנרג'י שבשליטתה.

עם תחילת מבצע "שאגת הארי" בסוף פברואר האחרון שוב התקבלה הוראה דומה. "בשלב זה קיים חוסר ודאות בקשר להתפתחות מבצע 'שאגת הארי', משכו והשלכותיו, וכן לגבי מועד חידוש ההפקה מפרויקט לוויתן", נכתב בדוחות. כמו כן, החברה לא יכולה להעריך בשלב זה את היקף ועיתוי ההשפעות האפשרויות על מחירי האנרגיה בעולם.

התגמולים לבכירי דלק

עלות התגמולים למנכ"ל עידן וולס הגיעה ל-9 מיליון שקל, מתוך זה 769 אלף שקל תשלום מבוסס מניות. יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד, קיבל תגמולים בעלות של 10.4 מיליון שקל, 508 אלף מתוכם תגמול מנייתי; והמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים תמיר פוליקר קיבל תגמולים בעלות 5.2 מיליון שקל. מי שכיהן כמנכ"ל ישראכרט עד דצמבר האחרון, רן עוז, קיבל תגמולים בסך 5.6 מיליון שקל, והסמנכ"לית הבכירה בקבוצה, ליאורה פרט-לוין, קיבלה תגמולים בסך 4.2 מיליון שקל. תשובה, דירקטור בקבוצה, קיבל גמול בסך 737 אלף שקל.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר כי "שנת 2025 הייתה שנה של תוצאות חזקות ומהלכים אסטרטגיים חשובים שיהוו מנועי צמיחה משמעותיים לקבוצת דלק בשנים הבאות".

הוא הוסיף כי "במהלך השנה השלמנו את רכישת השליטה בישראכרט, מהגופים המובילים והבולטים בשוק הפיננסי בישראל, ובימים האחרונים ישראכרט הודיעה על חתימה על מזכר הבנות לרכישת הבנק הדיגיטלי esh וחברת הטכנולוגיה שלו, צעד המשתלב באסטרטגיה להעמקת פעילותה בתחום הפיננסים ולהמשך הצפת ערך בשנים הבאות".

לדברי וולס, "בים הצפוני, איתקה השלימה במהלך השנה האחרונה את תהליך המיזוג עם נכסי ENI UK והציגה בשנת 2025 EBITDAX של כ-2 מיליארד דולר, לצד גידול משמעותי בכושר הייצור. במקביל, התקבלה החלטת השקעה סופית להרחבת לוויתן, פרויקט שיגדיל את כושר ההפקה לכ-21 BCM בשנה, יתמוך בביטחון האנרגטי של ישראל ויאפשר את מימוש הסכם הייצוא ההיסטורי עם מצרים".