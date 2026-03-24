קיסטון מבקשת להפוך מקרן ריט לחברה, דמי הניהול ליזמיה יבוטלו

קרן הריט קיסטון, בעלת השליטה בחברת האוטובוסים אגד, פרסמה דוחות חזקים לשנת 2025, לצד כוונה לבצע שינוי מבני משמעותי: להפוך בפועל מחברת ריט לחברה ציבורית המשקיעה בתשתיות.

המשמעות המרכזית של המהלך היא ביטול דמי הניהול הגבוהים שמשלמת הקרן לחברת הניהול שלה, בהיקף של כ-1% מנכסי הקרן מדי שנה. תחת זאת, בעלי התפקידים בהנהלת החברה, בראשות המנכ"ל נבות בר, צפויים להמשיך להוביל את הפעילות, ולקבל, על פי ההערכות, פיצוי משמעותי במניות.

קיסטון, שהוקמה בשנת 2019 על ידי בר יחד עם בכירי שוק ההון עמיר בירם וגיל דויטש, מציינת בדוחות כי היתכנות המהלך נבחנה במסגרת התדיינות עם בעלי מניותיה. שלושת המחזיקים הגדולים, בהם המוסדיים אלטשולר שחם (17.1%) וכלל ביטוח (6.8%), כבר הביעו תמיכה עקרונית במהלך, בכפוף לתנאים מסוימים.

השינוי המבני, שעדיין כפוף לאישור האסיפה הכללית, מגיע לאחר שבחודשים האחרונים הופעל לחץ מצד בעלי מניות לקדם מהלך שיבטל את דמי הניהול ויהפוך את קיסטון לחברה.

בשנת 2025 משכה חברת הניהול של קיסטון דמי ניהול בהיקף של 40.6 מיליון שקל, עלייה לעומת 37.5 מיליון שקל בשנת 2024. דמי הניהול נגזרים משווי נכסיה של הקרן, שצמח בשנה החולפת בכ-51% והגיע לכ-4.7 מיליארד שקל.

תוצאות חזקות

בשנת 2025 קיסטון רשמה הכנסות של מעל 1.2 מיליארד שקל, גידול משמעותי ביחס להכנסות של 282 מיליון שקל ב-2024. עיקר העלייה מיוחס לשינויים בשווי ההוגן של השקעותיה, בעוד שההכנסות מדיבידנדים ומקורות אחרים נותרו כמעט ללא שינוי.

השינויים בשווי ההוגן כוללים בין היתר רווח משינוי בשווי ההוגן בהמשך לעסקה למכירת 10% מחברת אגד בסך 385 מיליון שקל, וכן שיערוך של השקעת קיסטון בתחנת הכוח שורק ועליית ערך בחברת האנרגיה המתחדשת סאנפלאואר, שמנייתה עלתה בבורסה.

הרווח מפעולות רגילות עלה מ-230 מיליון שקל בשנת 2024 ל-1.2 מיליארד שקל בשנת 2025, והרווח הנקי זינק מ-193 מיליון שקל ל-942 מיליון שקל.

קיסטון משקיעה בתשתיות, במספר תחומים: תחבורה, אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, תקשורת ומים.בין חברות הפורטפוליו שלה נמנית אגד, שבשבוע שעבר פורסם כי הקרן מוכרת 10% ממניותיה למיטב גמל ופנסיה לפי שווי של 6 מיליארד שקל.

המנכ"ל נבות בר מסר כי "קיסטון מיישמת באופן מדויק ואקטיבי את האסטרטגיה שהצגנו לשוק בינואר 2025. הוכחנו יכולת להיכנס לעומק נכסי תשתית מורכבים, להשביח אותם במגוון כלים עסקיים ופיננסיים, ולייצר ערך משמעותי למשקיעים. בשנה החולפת הנענו מהלכים גדולים באמצעותם הפכנו השבחות לתזרימים ופעולות יזום לשווי כלכלי משמעותי. העסקה באגד ממחישה זאת היטב.

"זה אינו מהלך חד-פעמי, אלא ביטוי עקבי ליכולת הביצוע של הנהלת קיסטון ולמודל שאנו בונים לאורך זמן. הפורטפוליו האיכותי והמגוון שבנינו, יחד עם מנועי הצמיחה בתחומי האנרגיה, התחבורה והדאטה, מציבים אותנו בעמדת זינוק לשלב הבא. אנו מודים לבעלי המניות שלנו על האמון. נמשיך לפעול בנחישות כדי להצדיק אותו ולהרחיב את יצירת הערך גם בשנים הבאות".

קיסטון נסחרת בבורסה בת"א בשווי של מעל 3.5 מיליארד שקל אחרי זינוק של מעל 75% במחיר המניה מתחילת 2025, וזינוק של 175% בשנה האחרונה.