קרן ג'נריישן דיווחה על רווח גדול פי 6 משנה שעברה - והמניה זינקה

קרן ג'נריישן , המשקיעה בתחומי התשתיות, זינקה במסחר בלא פחות מ-11%, אחרי דוח מוצלח במיוחד לשנת 2025, בו היא דיווחה על תשואת שיא על ההון של 28% לפני מס - עלייה דרמטית מ-4.8% בלבד אשתקד. זה מביא את התשואה השנתית הממוצעת של ג'נריישן ל-20.7%. גם התשואה על ההשקעה הפנימית של הקרן, כולל הכנסות, הגיעה השנה לממוצע שנתי של מעל 18%. בשנת 2025, הקרן חילקה 65 מיליון שקל, ובשנת 2026 היא צפויה לחלק 100 מיליון שקל, כמו גם דיבידנד מיוחד נוסף בשל מימוש נכסים, כמו חברת הרכבות הבריטית פורטרברוק.

ג'נריישן מחזיקה במגוון נכסי תשתיות בארץ ובעולם: אנרגיה (ייצור חשמל בתחנות כוח כמו אלון תבור ושורק, ובעתיד גם ריינדיר; וטעינת רכבים חשמליים) תחבורה (מטרופולין, בון טור, רכבות בבריטניה), מים, לוגיסטיקה וטיפול בפסולת - כמו המכרז הגדול להפקת חשמל מפסולת שג'נריישן זכתה בו יחד עם שפיר. המגזר החזק ביותר שלה הוא החשמל, עם החזקות בשווי 2 מיליארד שקל מתוך 5 מיליארד שקל שהקרן מנהלת. זאת ועוד, היא מתכננת להכפיל ל-10 מיליארד את הנכסים שברשותה עד 2030.

ג'נריישן גם שדרגה משמעותית את התחזית שלה לתזרים המזומנים: לאחר שהגיעה לתזרים של 302 מיליון שקל ב-2025 לעומת 254 לפי התחזית, היא מעלה את התחזית גם לשנים הבאות: כך, למשל, ב-2026, היא כבר צופה תזרים של 328 מיליון שקל במקום 247 מיליון, וב-2030 תזרים של 455 מיליון שקל במקום 435 מיליון. הם מדווחים על מכרזי תשתית רבים שהם זכו בהם, כמו מתקן התפלת המים "סבחה" באילת ומתקן ייצור החשמל מפסולת בנגב, כמו גם שורה של מכרזים משמעותיים (בהם פרויקט המטרו בגוש דן) אליהם הם צפויים לגשת. תחום הפסולת בפרט נחשב למנוע צמיחה עיקרי שלהם, והם צופים זינוק של לא פחות מ-190% ב-EBITDA שלו בין 2024 ל-2028.

בשורה התחתונה, ג'נריישן מדווחת השנה על רווח נקי של 543 מיליון שקל, פי שש מהרווח עליו דיווחה ב-2024, שעמד על 90 מיליון שקל. גם הכנסותיה זינקו פי שניים, והשינוי בשווי ההוגן של הנכסים עלה עוד יותר. כך שנראה שבעוד שג'נריישן מבטיחה הרים וגבעות בנוגע לעתיד, בינתיים נראה שהתשואה על הנכסים מוכיחה את הכדאיות של ההשקעות שלה בתחומי התשתית עד כה.